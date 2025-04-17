Летний футбольный сезон в Татарстане стартует 26 апреля

Фото: Динар Фатыхов

Федерация футбола Татарстана провела заседание президиума, на котором были утверждены итоги зимних соревнований и составы команд-участниц летнего футбольного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе.

Главным событием станет старт чемпионата Татарстана по футболу, намеченный на 26 апреля. В высшей лиге примут участие 11 мужских команд, которые проведут двухкруговой турнир, сыграв друг с другом дома и в гостях. Первенство Первой лиги соберет 19 команд, разделенных на три группы на первом этапе.

Розыгрыш Кубка Татарстана по футболу начнется с 1/16 финала, а сетка турнира будет сформирована по территориальному признаку. Финальный матч сведет победителей Казанской и Закамской зон.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В Татарстане уже сейчас функционируют 32 крытых футбольных манежа, а еще семь планируется ввести в этом году, — отметил председатель ФФРТ Александр Гусев.

В 2024/25 учебном году «Школьная футбольная лига» проводится в 35 муниципальных районах республики. Зональные этапы пройдут до конца апреля — начала мая, а республиканский финал состоится 26—27 мая в Казани на стадионе «Динамо».



Рената Валеева