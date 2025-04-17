Грицаенко: «Завершить карьеру в «Рубине»? Я только за»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко готов выступать за казанский клуб до конца профессиональной карьеры. В сентябре футболист продлил контракт до 30 июня 2027 года.

— Недавно я продлил контракт с клубом, меня здесь все устраивает. Мне очень нравится Казань и клуб, в котором я выступаю. Я очень полюбил «Рубин», мне здесь максимально комфортно. Это немаловажно как для меня, так и для моей семьи. Дай Бог, чтобы я провел всю оставшуюся карьеру здесь. Я только за, — сказал Грицаенко Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Грицаенко выступает за «Рубин» с февраля 2021 года. До перехода в казанский клуб 29-летний футболист играл за «Луч-Энергию», «Краснодар», красноярский «Енисей» и «Тамбов».



В нынешнем сезоне Грицаенко провел за «Рубин» во всех турнирах 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Зульфат Шафигуллин