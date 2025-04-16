Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался об игре Петана и Галимова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о низкой результативности нападающих казанцев Ника Петана и Артема Галимова. На двоих в плей-офф два лидера «барсов» забили три гола в десяти матчах.

Гатиятулин заявил, что главный козырь «Ак Барса» — командная работа.

— У нас есть свои козыри, и в первую очередь это командная игра. Да, очки любого игрока важны, но важнее командная победа. Все действуют единым коллективом и играют на команду. Идет серия матчей, соперники разбирает нас, видит, от кого идет больше угроза. И мы тоже готовимся, знаем, какой состав у соперника, это одна из лучших команд в Лиге по составу. Мы тоже разбираем лидеров, акцентируем внимание команды, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1. Казанцы выиграли два матча в Москве, но проиграли в Казани. Первый казанский поединок остался за «Динамо» со счетом 1:3. Это первое поражение «Ак Барса» в противостоянии с «бело-голубыми» в нынешнем сезоне. Ранее казанцы дважды победили в «регулярке» — 5:4, 6:5 и в плей-офф — 5:3, 2:0.

Галимов в текущем розыгрыше Кубка Гагарина забросил две шайбы и набрал шесть очков. У Петана в плей-офф за «Ак Барс» один гол и три результативные передачи.

Следующий матч серии пройдет в Казани 18 апреля в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин