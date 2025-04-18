Правительство утвердило программу развития студенческого спорта
Правительство утвердило межотраслевую программу развития студенческого спорта до 2030 года. Программа нацелена на создание условий для регулярных тренировок большего числа молодых людей, пишет РИА «Новости».
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, доля студентов колледжей, которые регулярно занимаются спортом, должна вырасти на 12%, а вузов — на 14%. В рамках программы в вузах продолжат создаваться спортивные клубы, а число соревнований в рамках студенческих лиг увеличится.
В настоящее время в России более 30 студенческих лиг по различным видам спорта: от легкой атлетики до восточных единоборств. Мишустин подчеркнул необходимость увеличения их числа с учетом специфики регионов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для снижения финансовой нагрузки на российские семьи, стремящиеся к занятиям спортом. Об этом глава государства заявил 14 апреля на совещании с членами кабмина.
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