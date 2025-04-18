Правительство утвердило программу развития студенческого спорта

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Правительство утвердило межотраслевую программу развития студенческого спорта до 2030 года. Программа нацелена на создание условий для регулярных тренировок большего числа молодых людей, пишет РИА «Новости».

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, доля студентов колледжей, которые регулярно занимаются спортом, должна вырасти на 12%, а вузов — на 14%. В рамках программы в вузах продолжат создаваться спортивные клубы, а число соревнований в рамках студенческих лиг увеличится.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время в России более 30 студенческих лиг по различным видам спорта: от легкой атлетики до восточных единоборств. Мишустин подчеркнул необходимость увеличения их числа с учетом специфики регионов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для снижения финансовой нагрузки на российские семьи, стремящиеся к занятиям спортом. Об этом глава государства заявил 14 апреля на совещании с членами кабмина.



Рената Валеева