Источник: «Реал» близок к отставке Анчелотти с поста главного тренера

«Реал» может объявить об отставке Карло Анчелотти с поста главного тренера команды после финала Кубка Испании. Информацию опубликовал портал Sky Sports News.

Матч за Кубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 апреля. По данным источника, этот поединок должен стать последним для Анчелотти в должности главного тренера мадридского клуба.

Среди возможных кандидатов на замену Анчелотти называют экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

скриншот с realmadrid.com

В среду «Реал» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинальной серии лондонскому «Арсеналу» (1:5 по сумме двух встреч). Мадридский клуб в нынешнем сезоне выступал в качестве действующего победителя турнира.

Анчелотти тренирует «Реал» во второй раз в карьере: до того — с 2013 по 2015 год и с 2021 года. Под руководством итальянского тренера «сливочные» трижды выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также дважды стали чемпионами Испании и обладателями Кубка и Суперкубка страны. С Анчелотти «Реал» победил в клубном чемпионате мира и завоевал Интерконтинентальный кубок.



Зульфат Шафигуллин