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Определились полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

08:41, 17.04.2025

У Лиги чемпионов будет новый победитель: мадридский «Реал» вылетел

Определились полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов
Фото: Janosch Diggelmann на Unsplash

«Интер», «Барселона», ПСЖ и «Арсенал» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов по футболу. Полуфинальные пары стали известны после окончания четвертьфиналов турнира.

В среду в Лиге чемпионов состоялись два матча. Действующий победитель турнира мадридский «Реал» проиграл по сумме двух встреч лондонскому «Арсеналу» с общим счетом 1:5. В другой паре миланский «Интер» оказался сильнее над мюнхенской «Баварией» с общим результатом 4:3.

Ранее в полуфиналы пробились парижский ПСЖ и каталонская «Барселона».

В полуфинальных парах сыграют «Арсенал» — ПСЖ и «Барселона» — «Интер». Первые матчи пройдут 29–30 апреля, ответные игры состоятся 6–7 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Зульфат Шафигуллин

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