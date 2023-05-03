Образование — 2023: самые дорогие частные школы Казани стали еще дороже

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, во сколько обойдется обучение в частной школе для казанских родителей

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

По официальным данным Управления образования Исполкома Казани, в частных школах города сегодня обучаются порядка 2 200 детей. Это всего лишь 1,3% всех школьников города. Во многом такая статистика объясняется тем, что образование в частной школе — недешевое удовольствие для родителей, и его стоимость продолжает расти. «Реальное время» изучило прайсы 18 частных школ столицы республики и составило топ-10 самых дорогих школ. На что стоит обратить внимание при выборе частной школы, какие документы стоить проверить и о каких скрытых платежах уточнить — в обзоре аналитической службы.

Три международные школы Казани

Самая дорогая — международная школа Казани — позиционирует себя флагманом образовательной системы Республики Татарстан. Обучение ведется на английском языке по программе международного бакалавриата. В школе работают более 40 учителей из 12 стран. В центре учебного процесса — личность ученика: «его учат понимать себя и других, уважать окружающих и познавать мир». Стоимость обучения в 2023 году обойдется родителям в 850 тысяч рублей в год. Она выросла по сравнению с прошлым годом сразу на 100 тысяч рублей. Дополнительно придется внести первоначальный взнос в размере 240 тысяч рублей. Он также увеличился на 40 тысяч рублей. Так что в первый год обучения родители должны запастись 1,09 млн рублей. Согласно сайту edu.tatar.ru, в международной школе сегодня обучаются 368 детей. Выпускники школы получают сразу два документа — российский аттестат и диплом IB.

На втором месте по «дороговизне» образования — кембриджская международная школа «Бала Сити». Образовательное учреждение реализует интегрированную российско-кембриджскую учебную программу. Стоимость обучения здесь зависит от курса доллара. По текущему курсу за год она составит чуть более 600 тысяч рублей. Первоначальный взнос за год вырос значительно — со 120 до 170 тысяч рублей. Таким образом, в первый год обучения родители должны приготовиться заплатить более 770 тысяч рублей. В «Бала-Сити» ученики изучают одновременно три иностранных языка: английский, испанский и китайский (по запросу можно прибавить французский и немецкий) и получают два документа об образовании: российский государственный аттестат и Кембриджский сертификат. Большой вектор внимания направлен на развитие мягких навыков (Soft skills). Детям обещают много дополнительных занятий-кружков и активностей вне школьного времени — развивающие поездки, лагеря и встречи. Школьников также обучают предпринимательским навыкам на реальных бизнес-кейсах. Согласно данным сайта edu.tatar.ru, в школе «Бала Сити» сейчас учится 61 ребенок.

На третьем месте — международная школа «Унискул». Как говорится на сайте учебного заведения, это «маленький мир, в котором вместе уживаются история и традиции Англии и России». Школа предлагает совмещение двух программ обучения — международной кембриджской образовательной программы (Cambridge International Curriculum) и российской образовательной программы (федеральный государственный образовательный стандарт). Преподают в школе носители языка из Бразилии, Нигерии, США, Индии, Великобритании и Уганды. Кроме того ученики Унискул прямо в школе могут заниматься на профессиональной основе фехтованием, плаванием и бадминтоном, могут посещать занятия по фортепиано, гитаре и флейте, а также хореографию, студию керамики, конструирование CUBORO, столярные и швейные мастерские. Год обучения здесь обойдется родителям в 636 тысяч рублей. Стоимость обучения за год выросла на 60 тысяч рублей. Первоначальный взнос остался на прежнем уровне — 80 тысяч рублей. В школе сегодня обучаются 157 детей.



Авторские методики и творческий подход к каждому человечку

Чуть дешевле стоит образование в «Золотых бусинах Монтессори». Здесь родители могут выбрать, как они хотят оплачивать образование ребенка, — с первоначальным взносом в размере 75 тысяч рублей или без. Без взноса образование обойдется в 550 тысяч рублей в год. С ним — в 495 тысяч рублей. Стоимость образования здесь выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. В школе обучаются 215 учеников. Учебное заведение принимает детей до 12 лет, старших классов нет.

На пятом месте — школа креативного мышления Aurora Gymnasium, где год обучения обойдется родителям в 420 тысяч рублей. Набор ведется по восьмой класс включительно. В классе 15 детей, которым обещают «безоценочную систему обучения». Образование ведется по программе ФГОС с «творческим подходом». Школа основана в 2021 году. Данных о количестве учеников на сайте edu.tatar нет.

На шестой позиции — альтернативная Школа юных творцов со стоимостью обучения 365 тысяч рублей в год. Школа позиционирует себя как образовательное учреждение с авторскими методиками обучения. Работает по методике заслуженного учителя России В.И. Жохова. Каждые 5 недель обучения детям обещают неделю каникул.

На 7-м месте по стоимости образование конкурент «Золотых бусин» — Монтессори школа «Индивид.Ум». Стоимость обучения здесь составляет 360 тысяч рублей в год. Первоначальный взнос — 50 тысяч. Образование здесь подорожало на 14,3% по сравнению с прошлым годом. И здесь также, как и в «Золотых бусинах», нет старших классов.

Обучение в частной начальной школе Alpha school будет стоить родителям 323 100 рублей в год. Здесь также предусмотрен первоначальный взнос в размере 50 тысяч рублей. Учебное заведение позиционируется как международная школа с нейропедагогическим подходом. Здесь обучаются дети с первого по четвертый класс.

На 9-м месте Манки Сапиенс, где стоимость обучения составляет 315 тысяч в год, а первоначальный взнос — 60 тысяч рублей. Она также сможет заменить лишь начальную муниципальную школу. «Каждый ребенок — личность. Его способности безграничны. Занимаемся с детьми музыкой, хореографией, математикой, физкультурой, обучаем грамоте, чтению, английскому и татарскому языкам», говорится на сайте школы. Индивидуальный подход обещают каждому человечку: если ребенку интересно наблюдать за погодой, его и этому научат в собственной метеолаборатории.



И завершает наш топ-10 — школа стратегического развития «Прогресс». Обучение здесь будет стоить родителям 315 тысяч рублей. Первоначальный взнос — 21 500 рублей. Информация о количестве учеников на сайте edu.tatar.ru отсутствует. За год образование здесь подорожало на 18,6%, первоначальный взнос вырос на 19,4%.

Экзамены в Стамбуле

«При выборе частной школы и оценке стоимости образования важно учитывать и скрытые платежи, которые не всегда очевидны родителям, — рекомендует директор «Унискул» Виктория Черкесова. — У нас в оплату входят все учебники, тетради, канцелярские товары и выезды детей в течение года по программе. Мы ничего дополнительно больше не берем. В эту стоимость также входит и питание».

«Самая большая сложность сегодня для международной частной школы в России — это невозможность на территории страны официально сдать кембриджский экзамен. Для того, чтобы сдать экзамен на уровень языка либо же сheckpoint, необходимо выехать за пределы Российской Федерации. В этом году мы для своих детей выбрали Стамбул, заключили партнерское соглашение и вывезли детей на checkpoint по окончании начальной школы в Istanbul International School», — рассказала глава «Унискул».

Виктория Черкесова считает, что если в текущих условиях ребенок хочет вместе с российским аттестатом получить и международный, у него такая возможность должна сохраняться. «Все-таки кембриджский диплом — это диплом, открывающий двери в более чем 140 университетов мира, — говорит она. — Кроме того, обучение в билингвальной среде прекрасно развивает мышление детей». В «Унискул», по ее словам, не так много детей, которые видят себя за границей. Многие из них планируют поступать в российские вузы. «Они осваивают язык для того, чтобы иметь возможность заниматься наукой на профессиональном уровне, — поясняет директор школы. — К сожалению, обычный академический английский, который преподается в рамках школьной программы, не дает возможность ребенку овладеть английским в той мере, чтобы уже с первого курса погрузиться в научную среду».



С учителями-носителями языка ситуация, по ее словам, стабильная. В этом году педагогический состав учителей-иностранцев в «Унискул» практически не поменялся. Добавились три новых учителя — преподаватель математики, науки и учитель начальных классов. Всего в школе девять преподавателей-иностранцев. Руководство и кураторы постоянно с ними на связи и поясняют все вопросы, связанные с общей ситуацией в стране, передвижениями и использованием банковских карт. «Я не могу сказать, что с точки зрения подбора персонала учителей у меня сильно поменялся процесс, — говорит Виктория Черкесова. — Англоговорящие страны не ограничены США и Великобританией. У нас есть другие страны, в которых английский — основной язык, и мы двигаемся в этом направлении в том числе».

В то же время Виктория Черкесова отмечает, что на самом деле в Казани в частных учебных заведения учится больше детей, чем это показывает официальная статистика. «У нас есть большое количество так называемых частных школ, которые официально не лицензируются. Дети у них являются «семейниками» и прикреплены к муниципальным школам, где сдают ежегодную аттестацию», — поясняет она. Поэтому процент детей, которые обучаются в частных школах, на самом деле выше. «Надо смотреть всех, кто сегодня находится на семейном образовании, и оценивать рост этого сегмента», — считает она.

Однако, отдавая детей в такую нелицензированную школу, родители должны постоянно «держать руку на пульсе», смотреть, чем ребенок занимается и кто у него преподает, и не дистанцироваться от учебного процесса.

Ребенку важно, чтобы его видели

Из-за бума рождаемости почти во всех муниципальных школах Казани сегодня переполнено начальное звено — в классах учатся по 35—40 детей. «Это очень осложняет процесс обучения для детей и педагогов. Ведь ребенку очень важно чтобы его видели, поддерживали и верили в него, — говорит основательница сети международных полилингвальных детских садов и Кембриджской школы «Бала-Сити» Альбина Насырова. — Кроме того, муниципальные школы медленнее адаптируются к современной среде, что обусловлено рядом факторов в основном сложной организационной структурой».



«Бала-Сити» мы открывали и создавали в первую очередь для своих детей. И каждый день, все, что внедряется, развивается в организации, проходит через призму меня как мамы и педагога, — говорит она. — В Казани много хороших школ, но когда мы сами принимали решение о первом классе для своего старшего сына, нам было важно поддержать мультилингвальную среду, изучение как минимум четырех языков, которое он начал в детском саду «Бала-Сити».

«Мне нравится кембриджский курс по математике и науке, он дает в сочетании с российской программой отличные результаты, однако для меня было принципиально важно, чтобы история и литература обязательно были на русском языке, по российской программе, ведь очень важно привить детям любовь к родине, культуре и традиции», — объясняет она.



«Хорошая школа» для меня — это лицензированное и аккредитованное учебное заведение, в котором гармонично сочетаются академическая глубина и комфортная психологическая среда, где современное образовательное пространство и профессиональная педагогическая команда способны гибко адаптироваться к современным реалиям мира, новым трендам и технологиям, перечисляет Альбина Насырова.

При выборе частной школы основательница «Бала Сити» рекомендует изучить документы, подтверждающие официальный статус учебного заведения. «Это гарантирует, что ребенок получит качественное обучение и необходимые для этого условия. Российское лицензирование будет для вас маркером «качества» педагогов русской программы — соблюдением стандартов и требований к образованию в нашей стране. В рамках аккредитации по зарубежным программам обращайте внимание на то, какой сертификат гарантирует та или иная программа — это важно при дальнейшем обучении в некоторых странах», — советует она.

Также Альбина Насырова предлагает обязательно посетить учебное заведение и оценить содержание и глубину учебного процесса, узнать, как проявляют себя педагоги и ведут себя дети во время экскурсии, что вам «говорят» стены, насколько реально в этой среде раскрыть таланты и способности вашего ребенка.

Если в частной школе реализованы программы с педагогами-носителями, надо тщательно изучить — действительно ли заявленные носители являются педагогами, имеются ли у них профильное образование и стаж работы и не будет ли вашего ребенка учить студент-носитель на подработке.



Выбор школы — всегда непростое решение, но это лучшая инвестиция любого родителя в будущее своего ребенка, резюмировала Насырова.



Стоимость обучения в частных школах Казани в 2022/23 годах

2023 2022 Динамика Частная школа Стоимость, рублей/год Первоначальный взнос, рублей/год Стоимость, рублей/год Первоначальный взнос, рублей/год Стоимость, % Первоначальный взнос, % Автономная некоммерческая организация «Международная школа Казани» 850 000 240 000 750 000 200 000 13,3 20 Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная организация «Бала Сити» 600 152 170 000 600 000 120 000 0,03 41,7 Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Международная школа «Унискул» 636 000 80 000 576 000 80 000 10,4 0 «Золотые бусины Монтессори» сад-школа (ООО «Золотые Бусины») 550 000 (без взноса) 495 000 (со взносом) 75 000 (при оплате со взносом) 495 000 (без взноса) 445 000 (со взносом) 67 000 (при оплате со взносом) 10 10 Aurora Gymnasium 420 000 Отказались уточнить - - АНО Семейный Центр «Юные творцы» ( "Школа юных творцов") 365 000 - 365 000 - 0 - Монтессори-школа «Индивид.ум» 360 000 50 000 315 000 40 000 14,3 25 Alpha school частная начальная школа 323 100 50 000 323 100 50 000 0 0 «Манки Сапиенс» Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Образовательный центр «Лобачевский» 315 000 60 000 305 000 - 3,3 - Общеобразовательное частное учреждение «Школа стратегического развития «Прогресс» 315 000 21 500 265 500 18 000 18,6 19,4 Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа «Международная академия образования» 270 000 50 000 270 000 50 000 0 0 Альтернативная начальная школа Ultraschool 252 000 35 000 180 000 30 000 40 16,7 Частная школа «Непоседа» 243 000 30 000 - - - - Частное общеобразовательное учреждение «Академический лицей им. Н.И. Лобачевского» 230 000 - 230 000 30 000 0 - Частное образовательное учреждение «Школа «Дети будущего» 225 000 - 225 000 - 0 - Православная гимназия имени святого Гурия Казанского 200 000 - 200 000 - 0 - Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Елена-Сервис» 141 300 10 000 141 300 10 000 0 0 Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Усмания» г. Казани 90 000 - 90 000 - 0 -