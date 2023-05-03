Образование — 2023: самые дорогие частные школы Казани стали еще дороже
Аналитическая служба «Реального времени» изучила, во сколько обойдется обучение в частной школе для казанских родителей
По официальным данным Управления образования Исполкома Казани, в частных школах города сегодня обучаются порядка 2 200 детей. Это всего лишь 1,3% всех школьников города. Во многом такая статистика объясняется тем, что образование в частной школе — недешевое удовольствие для родителей, и его стоимость продолжает расти. «Реальное время» изучило прайсы 18 частных школ столицы республики и составило топ-10 самых дорогих школ. На что стоит обратить внимание при выборе частной школы, какие документы стоить проверить и о каких скрытых платежах уточнить — в обзоре аналитической службы.
Три международные школы Казани
Самая дорогая — международная школа Казани — позиционирует себя флагманом образовательной системы Республики Татарстан. Обучение ведется на английском языке по программе международного бакалавриата. В школе работают более 40 учителей из 12 стран. В центре учебного процесса — личность ученика: «его учат понимать себя и других, уважать окружающих и познавать мир». Стоимость обучения в 2023 году обойдется родителям в 850 тысяч рублей в год. Она выросла по сравнению с прошлым годом сразу на 100 тысяч рублей. Дополнительно придется внести первоначальный взнос в размере 240 тысяч рублей. Он также увеличился на 40 тысяч рублей. Так что в первый год обучения родители должны запастись 1,09 млн рублей. Согласно сайту edu.tatar.ru, в международной школе сегодня обучаются 368 детей. Выпускники школы получают сразу два документа — российский аттестат и диплом IB.
На втором месте по «дороговизне» образования — кембриджская международная школа «Бала Сити». Образовательное учреждение реализует интегрированную российско-кембриджскую учебную программу. Стоимость обучения здесь зависит от курса доллара. По текущему курсу за год она составит чуть более 600 тысяч рублей. Первоначальный взнос за год вырос значительно — со 120 до 170 тысяч рублей. Таким образом, в первый год обучения родители должны приготовиться заплатить более 770 тысяч рублей. В «Бала-Сити» ученики изучают одновременно три иностранных языка: английский, испанский и китайский (по запросу можно прибавить французский и немецкий) и получают два документа об образовании: российский государственный аттестат и Кембриджский сертификат. Большой вектор внимания направлен на развитие мягких навыков (Soft skills). Детям обещают много дополнительных занятий-кружков и активностей вне школьного времени — развивающие поездки, лагеря и встречи. Школьников также обучают предпринимательским навыкам на реальных бизнес-кейсах. Согласно данным сайта edu.tatar.ru, в школе «Бала Сити» сейчас учится 61 ребенок.
На третьем месте — международная школа «Унискул». Как говорится на сайте учебного заведения, это «маленький мир, в котором вместе уживаются история и традиции Англии и России». Школа предлагает совмещение двух программ обучения — международной кембриджской образовательной программы (Cambridge International Curriculum) и российской образовательной программы (федеральный государственный образовательный стандарт). Преподают в школе носители языка из Бразилии, Нигерии, США, Индии, Великобритании и Уганды. Кроме того ученики Унискул прямо в школе могут заниматься на профессиональной основе фехтованием, плаванием и бадминтоном, могут посещать занятия по фортепиано, гитаре и флейте, а также хореографию, студию керамики, конструирование CUBORO, столярные и швейные мастерские. Год обучения здесь обойдется родителям в 636 тысяч рублей. Стоимость обучения за год выросла на 60 тысяч рублей. Первоначальный взнос остался на прежнем уровне — 80 тысяч рублей. В школе сегодня обучаются 157 детей.
Авторские методики и творческий подход к каждому человечку
Чуть дешевле стоит образование в «Золотых бусинах Монтессори». Здесь родители могут выбрать, как они хотят оплачивать образование ребенка, — с первоначальным взносом в размере 75 тысяч рублей или без. Без взноса образование обойдется в 550 тысяч рублей в год. С ним — в 495 тысяч рублей. Стоимость образования здесь выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. В школе обучаются 215 учеников. Учебное заведение принимает детей до 12 лет, старших классов нет.
На пятом месте — школа креативного мышления Aurora Gymnasium, где год обучения обойдется родителям в 420 тысяч рублей. Набор ведется по восьмой класс включительно. В классе 15 детей, которым обещают «безоценочную систему обучения». Образование ведется по программе ФГОС с «творческим подходом». Школа основана в 2021 году. Данных о количестве учеников на сайте edu.tatar нет.
На шестой позиции — альтернативная Школа юных творцов со стоимостью обучения 365 тысяч рублей в год. Школа позиционирует себя как образовательное учреждение с авторскими методиками обучения. Работает по методике заслуженного учителя России В.И. Жохова. Каждые 5 недель обучения детям обещают неделю каникул.
На 7-м месте по стоимости образование конкурент «Золотых бусин» — Монтессори школа «Индивид.Ум». Стоимость обучения здесь составляет 360 тысяч рублей в год. Первоначальный взнос — 50 тысяч. Образование здесь подорожало на 14,3% по сравнению с прошлым годом. И здесь также, как и в «Золотых бусинах», нет старших классов.
Обучение в частной начальной школе Alpha school будет стоить родителям 323 100 рублей в год. Здесь также предусмотрен первоначальный взнос в размере 50 тысяч рублей. Учебное заведение позиционируется как международная школа с нейропедагогическим подходом. Здесь обучаются дети с первого по четвертый класс.
На 9-м месте Манки Сапиенс, где стоимость обучения составляет 315 тысяч в год, а первоначальный взнос — 60 тысяч рублей. Она также сможет заменить лишь начальную муниципальную школу. «Каждый ребенок — личность. Его способности безграничны. Занимаемся с детьми музыкой, хореографией, математикой, физкультурой, обучаем грамоте, чтению, английскому и татарскому языкам», говорится на сайте школы. Индивидуальный подход обещают каждому человечку: если ребенку интересно наблюдать за погодой, его и этому научат в собственной метеолаборатории.
И завершает наш топ-10 — школа стратегического развития «Прогресс». Обучение здесь будет стоить родителям 315 тысяч рублей. Первоначальный взнос — 21 500 рублей. Информация о количестве учеников на сайте edu.tatar.ru отсутствует. За год образование здесь подорожало на 18,6%, первоначальный взнос вырос на 19,4%.
Экзамены в Стамбуле
«При выборе частной школы и оценке стоимости образования важно учитывать и скрытые платежи, которые не всегда очевидны родителям, — рекомендует директор «Унискул» Виктория Черкесова. — У нас в оплату входят все учебники, тетради, канцелярские товары и выезды детей в течение года по программе. Мы ничего дополнительно больше не берем. В эту стоимость также входит и питание».
Виктория Черкесова считает, что если в текущих условиях ребенок хочет вместе с российским аттестатом получить и международный, у него такая возможность должна сохраняться. «Все-таки кембриджский диплом — это диплом, открывающий двери в более чем 140 университетов мира, — говорит она. — Кроме того, обучение в билингвальной среде прекрасно развивает мышление детей». В «Унискул», по ее словам, не так много детей, которые видят себя за границей. Многие из них планируют поступать в российские вузы. «Они осваивают язык для того, чтобы иметь возможность заниматься наукой на профессиональном уровне, — поясняет директор школы. — К сожалению, обычный академический английский, который преподается в рамках школьной программы, не дает возможность ребенку овладеть английским в той мере, чтобы уже с первого курса погрузиться в научную среду».
С учителями-носителями языка ситуация, по ее словам, стабильная. В этом году педагогический состав учителей-иностранцев в «Унискул» практически не поменялся. Добавились три новых учителя — преподаватель математики, науки и учитель начальных классов. Всего в школе девять преподавателей-иностранцев. Руководство и кураторы постоянно с ними на связи и поясняют все вопросы, связанные с общей ситуацией в стране, передвижениями и использованием банковских карт. «Я не могу сказать, что с точки зрения подбора персонала учителей у меня сильно поменялся процесс, — говорит Виктория Черкесова. — Англоговорящие страны не ограничены США и Великобританией. У нас есть другие страны, в которых английский — основной язык, и мы двигаемся в этом направлении в том числе».
В то же время Виктория Черкесова отмечает, что на самом деле в Казани в частных учебных заведения учится больше детей, чем это показывает официальная статистика. «У нас есть большое количество так называемых частных школ, которые официально не лицензируются. Дети у них являются «семейниками» и прикреплены к муниципальным школам, где сдают ежегодную аттестацию», — поясняет она. Поэтому процент детей, которые обучаются в частных школах, на самом деле выше. «Надо смотреть всех, кто сегодня находится на семейном образовании, и оценивать рост этого сегмента», — считает она.
Однако, отдавая детей в такую нелицензированную школу, родители должны постоянно «держать руку на пульсе», смотреть, чем ребенок занимается и кто у него преподает, и не дистанцироваться от учебного процесса.
Ребенку важно, чтобы его видели
Из-за бума рождаемости почти во всех муниципальных школах Казани сегодня переполнено начальное звено — в классах учатся по 35—40 детей. «Это очень осложняет процесс обучения для детей и педагогов. Ведь ребенку очень важно чтобы его видели, поддерживали и верили в него, — говорит основательница сети международных полилингвальных детских садов и Кембриджской школы «Бала-Сити» Альбина Насырова. — Кроме того, муниципальные школы медленнее адаптируются к современной среде, что обусловлено рядом факторов в основном сложной организационной структурой».
«Бала-Сити» мы открывали и создавали в первую очередь для своих детей. И каждый день, все, что внедряется, развивается в организации, проходит через призму меня как мамы и педагога, — говорит она. — В Казани много хороших школ, но когда мы сами принимали решение о первом классе для своего старшего сына, нам было важно поддержать мультилингвальную среду, изучение как минимум четырех языков, которое он начал в детском саду «Бала-Сити».
«Хорошая школа» для меня — это лицензированное и аккредитованное учебное заведение, в котором гармонично сочетаются академическая глубина и комфортная психологическая среда, где современное образовательное пространство и профессиональная педагогическая команда способны гибко адаптироваться к современным реалиям мира, новым трендам и технологиям, перечисляет Альбина Насырова.
При выборе частной школы основательница «Бала Сити» рекомендует изучить документы, подтверждающие официальный статус учебного заведения. «Это гарантирует, что ребенок получит качественное обучение и необходимые для этого условия. Российское лицензирование будет для вас маркером «качества» педагогов русской программы — соблюдением стандартов и требований к образованию в нашей стране. В рамках аккредитации по зарубежным программам обращайте внимание на то, какой сертификат гарантирует та или иная программа — это важно при дальнейшем обучении в некоторых странах», — советует она.
Также Альбина Насырова предлагает обязательно посетить учебное заведение и оценить содержание и глубину учебного процесса, узнать, как проявляют себя педагоги и ведут себя дети во время экскурсии, что вам «говорят» стены, насколько реально в этой среде раскрыть таланты и способности вашего ребенка.
Если в частной школе реализованы программы с педагогами-носителями, надо тщательно изучить — действительно ли заявленные носители являются педагогами, имеются ли у них профильное образование и стаж работы и не будет ли вашего ребенка учить студент-носитель на подработке.
Выбор школы — всегда непростое решение, но это лучшая инвестиция любого родителя в будущее своего ребенка, резюмировала Насырова.
|
2023
|
2022
|
Динамика
|
Частная школа
|
Стоимость, рублей/год
|
Первоначальный взнос, рублей/год
|
Стоимость, рублей/год
|
Первоначальный взнос, рублей/год
|
Стоимость, %
|
Первоначальный взнос, %
|
Автономная некоммерческая организация «Международная школа Казани»
|
850 000
|
240 000
|
750 000
|
200 000
|
13,3
|
20
|
Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная организация «Бала Сити»
|
600 152
|
170 000
|
600 000
|
120 000
|
0,03
|
41,7
|
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Международная школа «Унискул»
|
636 000
|
80 000
|
576 000
|
80 000
|
10,4
|
0
|
«Золотые бусины Монтессори» сад-школа (ООО «Золотые Бусины»)
|
550 000
(без взноса)
495 000
(со взносом)
|
75 000 (при оплате со взносом)
|
495 000 (без взноса)
445 000 (со взносом)
|
67 000 (при оплате со взносом)
|
10
|
10
|
Aurora Gymnasium
|
420 000
|
Отказались уточнить
|
-
|
-
|
АНО Семейный Центр «Юные творцы» ( "Школа юных творцов")
|
365 000
|
-
|
365 000
|
-
|
0
|
-
|
Монтессори-школа «Индивид.ум»
|
360 000
|
50 000
|
315 000
|
40 000
|
14,3
|
25
|
Alpha school частная начальная школа
|
323 100
|
50 000
|
323 100
|
50 000
|
0
|
0
|
«Манки Сапиенс» Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Образовательный центр «Лобачевский»
|
315 000
|
60 000
|
305 000
|
-
|
3,3
|
-
|
Общеобразовательное частное учреждение «Школа стратегического развития «Прогресс»
|
315 000
|
21 500
|
265 500
|
18 000
|
18,6
|
19,4
|
Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа «Международная академия образования»
|
270 000
|
50 000
|
270 000
|
50 000
|
0
|
0
|
Альтернативная начальная школа Ultraschool
|
252 000
|
35 000
|
180 000
|
30 000
|
40
|
16,7
|
Частная школа «Непоседа»
|
243 000
|
30 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Частное общеобразовательное учреждение «Академический лицей им. Н.И. Лобачевского»
|
230 000
|
-
|
230 000
|
30 000
|
0
|
-
|
Частное образовательное учреждение «Школа «Дети будущего»
|
225 000
|
-
|
225 000
|
-
|
0
|
-
|
Православная гимназия имени святого Гурия Казанского
|
200 000
|
-
|
200 000
|
-
|
0
|
-
|
Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Елена-Сервис»
|
141 300
|
10 000
|
141 300
|
10 000
|
0
|
0
|
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Усмания» г. Казани
|
90 000
|
-
|
90 000
|
-
|
0
|
-
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/279277-samye-dorogie-chastnye-shkoly-kazani-stali-esche-dorozhe - кембриджская школа с татарским изгибом)