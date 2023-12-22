В Кубке России победил «Мариуполь»

Команда завоевала Кубок страны по мини водному поло

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Воронеже завершился розыгрыш Кубка России по мини водному поло. Победу одержала команда «Мариуполь» в составе которой выступали два бывших игрока «Синтеза» — Владимир Басик и Артем Макас. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о турнире с участием почти 20 коллективов.

Владимир Басик: «Для меня это было возвращением в спортивную молодость»

В Кубке России по мини ватерполу принимали участие 19 команд. Среди них были и команды представленные в Суперлиге: Москва (четыре), Санкт-Петербург, Чехов (по две), Астрахань, Волгоград. Любительскими коллективами были представлены хозяева площадки из Воронежа, а также Белгород, Нижний Новгород (по две), Дзержинск, Ростов-на-Дону и Саратов.

Любопытно, что из Москвы было четыре команды, напоминавшие о вкладе столицы СССР в развитие водного поло, это МГУ и «Москвич», а также «ЗИЛ» (бывшее «Торпедо») и ЦСКА (бывший ЦСК ВМФ). Как видим, игроки «Востока» из Суперлиги не заявлялись. Чеховский «Штурм-2002» заявлялся двумя командами, Астрахань была представлена игроками дубля, а вот Волгоград привлек только второго голкипера «Спартака» Валерия Бурова. Город на Неве разделился на два коллектива, действующие игроки «Балтики» (Никита Волков, Никита Михайлов, Игорь Плискевич, Макар Сальников, Сергей Сидоров) были собраны в команде «Санкт-Петербург», а ветераны питерского водного поло в «Мариуполе». Среди них был и наш собеседник Владимир Басик, ранее выступавший за казанский «Синтез», причем дважды в своей долгой карьере.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Лично для меня это было возвращением в спортивную молодость, поскольку я давно не играл, а потому хотел увидеться с теми, кого не видел долгие годы, — делился Владимир Басик. — Поэтому лично для меня хватило бы впечатлений от того, что всех увидел и пообщался, а тут мы еще выиграли, а меня признали лучшим игроком турнира. При этом все были удивлены, увидев меня там. На самом дел, погружение в мини водное поло у меня началось недавно, когда мы сыграли турнир в Санкт-Петербурге с участием местных команд. Я там защищал цвета команды SportSkill, а еще один игрок «Мариуполя», Никита Воронцов, представлял SPB Masters. И это при том, что Воронцов на всероссийских, а не городских турнирах, предпочитает играть в команде Казани, которая почему-то сейчас не заявилась, хотя у нас в Питере они выступали. В остальном подбор игроков у нас был питерский, плюс один из Мариуполя — Валентин Седых и второй голкипер, Павел Михайлов, из Севастополя.

Многонациональный чемпион: белорусы, греки, русские, а также Макас, Маркоч и Мерш

— Если говорить о Воронеже, то там бассейн на 50 метров, построенный года три-четыре назад. Но это не первый бассейн, они есть, проблемы больше в тренерских кадрах, тем не менее в городе решили развивать водное поло, в том числе для популяризации взяв на себя организацию Кубка страны по мини ватерполу. Рассказали, что к ним приезжал с этими целями Ирек Зиннуров. А уже через полгода Воронеж планирует стартовать на Спартакиаде. И они благодарили нас за красочный финал, когда игра шла мяч в мяч, а победитель определялся в серии пенальти, — резюмировал Басик.

Две питерские команды сошлись в финале, и здесь опыт оказался сильнее молодости, одержав победу в серии послематчевых пенальти — 7:6. Из прежнего состава «Ильичевца» из Мариуполя, выступавшего в чемпионате Украины, в команде российского созыва был Седых, плюс Андрей Костюченков-Ионидис, российский грек, выступавший в «Арисе», Владимир Басик, который в бытность свою игроком «Синтеза» защищал цвета сборной Беларуси. Из относительно молодых в команде были уроженцы Волгограда Сергей Мерш и Артем Макас, еще в прошлом сезоне игравшие за «Балтику». Макас потерял место в основе, после возвращения из Сербии Евгения Кострова, и перешел в любители.

— По окончании прошлого сезона с Макасом не продлили контракт, хотя он еще готов был поиграть, 30 лет это не возраст для вратаря. Но в Питере такой возможности не было, а срываться в другой город, когда у тебя семья, двое детей, да и работа нашлась достаточно быстро... И Макас решил уйти из спорта. Как и Мерш, который еще совсем молодой, но, оставшись без команды, решил переключиться на тренерскую работу. Хотя, если смотреть по вторым командам, которые есть в Казани, Москве, сейчас появилась в Астрахани, но нет в Питере, где прекрасно работают детско-юношеские школы, это, конечно, не совсем правильно. Возможность уехать за границу тоже ограничена. Я сейчас пообщался с Игорем Плискевичем, с которым вместе играли еще в казанском «Синтезе», так вот он уезжал играть во Францию, затем в Италию, Хорватию, но из одного зарубежного чемпионата его попросили, намекнув, что хозяевам команды не нравится, что в ней есть россиянин. Я слышал также, что из чемпионата Германии убрали россиян, того же Дмитрия Холода и Ивана Нагаева, хотя последний уже получал германский паспорт. Тут бы увеличить количество команд в России, чтобы не пропадали игроки зазря, не уходили из спорта преждевременно, — пожелал Басик.

Почему «Мариуполь»?

В матче за 3-е место первая команда Чехова была сильнее Ростова-на-Дону. Дублирующая команда Астрахани на 5-м месте, обыграв Воронеж, за который играл экс-игрок сборной Узбекистана Егор Чумаченко, ныне работающий в фитнес-структуре этого города. Узбекистанское водное поло было солидно представлено на Кубке России, поскольку еще один экс-игрок сборной этой страны Алексей Массель защищает цвета команды МГУ, где выступают братья Игорь и Павел Чекуновы, чей отец Виктор Чекунов защищал цвета ташкентского «Мехната». МГУ в поединке за 7-е место сошелся в столичном дерби с ЗИЛом. У команды, носившей в советские времена название «Торпедо», в составе были два игрока, имеющие опыт выступлений в чемпионате Сербии — Сергей Некредин и Дмитрий Савченко, куда более массовый состав, но победу в этом противостоянии одержали «студенты».

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

— Не знаю, почему мы назвались «Мариуполем». Нас собирал в состав Петр Маркоч, помимо двух игроков из «Мариуполя», в тренерском штабе был Вячеслав Костанда, игравший и работавший там, а сейчас, кажется, возглавляющий местную федерацию водного поло. Что любопытно, Костанда по национальности грек, и у него в команде подобрался сородич Андрей Костюченков-Ионидис. Хотя лично я его считаю белорусом, поскольку он, как и я, воспитанник белорусского водного поло, только гораздо моложе меня. Костанде было важно продемонстрировать, что у водного поло в уже российском водном поло есть перспективы, и вот, у них есть Кубок России, который привез в город Седых, — пояснил Басик.

Попробуем представить свою версию — почему будущий чемпион назвался «Мариуполем»? Для понимания: с 1 июня прошлого года Санкт-Петербург и Мариуполь заключили соглашение о побратимских отношениях, когда петербургское правительство, бизнес, общественные организации помогают Мариуполю в восстановлении и возвращении к привычной жизни. Теперь к ним присоединились и спортсмены-ватерполисты.

Тем, кто, возможно, скажет, что это фикция — называться «Мариуполем» команде, где всего один тренер из Донецкой области, плюс два игрока в составе. Во-первых, игроков больше, поскольку в составе второй команды Чехова играл еще один представитель ватерпольного Мариуполя Никита Сазонов, плюс белорус Даниил Гасюлевич и приехавший с чемпионата Венгрии на сборы национальной команды России Дмитрий Алексеев, который также защищал цвета «Чехова-2».

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Для критиков порекомендуем посмотреть, например, на таблицу чемпионата Греции, про которую мы уже говорили. Итак, «Аполлон Смирнис», АЕК, ПАОК. В названиях команд заложена печаль греческого народа от потерь греческих городов. Смирна это нынешний Измир в Турции, но «Аполлон Смирнис», базирующийся в Афинах, напоминает о городе, потерянном в 1926 году. «Атлетик Эллиник» Константинополь из Афин и ПАОК, атлетический клуб Константинополя из Салоник, напоминают о городе, который сейчас носит название Стамбул. А нам нет смысла печалиться, для россиян Мариуполь вернулся на родину и сразу же напомнил о былой силе местного водного поло. Для понимания, основанного на ватерполистам из Новосибирска, которые во времена СССР переехали в город из Донецкой области. Кстати, воронежские СМИ назвали победителей «новыми русскими». Иронично, но идеологически правильно.



