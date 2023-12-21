«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 74-я: «Бабай»

Единственная художественная лента искусствоведа Альберта Шакирова

Смотрим единственный художественный фильм искусствоведа Альберта Шакирова 2007 года. Фильм почему-то не только снабжен английскими субтитрами, но и переозвучен на русский язык (с сохранением оригинальной озвучки), так что все мастерство Равиля Шарафиева, который играет сразу двух дедушек, мы вряд ли почувствуем. Но история получилась занятная, редкий пример осознанного цитирования в местном кино.

Собрание условных дебютантов



Известных Альбертов Шакировых — несколько. Речь идет об Альберте Хамисовиче Шакирове, который родился в 1964 году в городе Козловке, в Чувашии, на берегу Волги. Напротив — Волжск и Марий Эл, почти рядом — Зеленодольск и Татарстан. В Казани он закончил историко-филологический факультет университета, а потом учился во ВГИКе по специальности режиссер игрового кино, у Всеволода Шиловского (он снял, в частности, «Блуждающие звезды»).

При этом известен Шакиров как искусствовед, научный сотрудник НКЦ «Казань». Помимо выставок, занимался киноклубом, снимал документальные фильмы, участвовал в создании творческой группы «Дастан», куда входили Анвар Сайфутдинов, Ленар Гильмутдинов, Альберт Галимов, Андрей Тарасов и другие.

Сценарий к фильму написал театральный драматург Мансур Гилязов, который после «Куктау» 2002 года для кино не создавал (по крайней мере, это не прозвучало настолько громко, чтобы попасть в официальные отчеты). А потом уже появились «Бибинур», «Живы ли вы?», «Микулай».

Театральный драматург Мансур Гилязов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Снимал Эмир Золондинов, который много лет работал на Казанской студии кинохроники, а в 1991-м окончил 5 курсов операторского факультета ВГИКа. В 1994 году снимал в Удмуртии фильм по местным легендам «Тень Алангасара» режиссера Аркадия Черниенко. За музыку отвечает проект AzaN Project, смешивающий этнику и альтернативный рок, в лице радиодиджея Нура Алиева и мультиинструменталиста Азата Гильмутдинова.

Главных героев, Гайнуллу и Вафу, играет один из ветеранов Камаловской сцены Равиль Шарафиев. В 2007 ему — 69 лет. Он лауреат премий Тукая и Джалиля, народный артист РТ и РФ, много лет игравший не только Смерть в «Старике из деревни Альдермеш», но и Ходжу Насретдина. При этом киноопыта у него в 2007-м немного: из серьезного вспоминается «Клад», снятый Свердловской студией в 1975 году по мотивам романа Гарифа Ахунова, и одна из частей долгостроя Булата Мансурова «Сага древних булгар: Лествица Владимира Красное Солнышко».

Коллеги у него знакомые, из родного театра. В роли жены — вероятно, чаще всего снимавшаяся в местных картинах Фирая Акберова (но уже после этой картины). Врача играет Асхат Хисматуллин, медсестру — Нафиса Хайруллина.

Вафа и Гайнулла

Под электронные биты с тюркским колоритом герой Шарафиева (Вафа Сафович Валеев) едет сначала в автобусе, а потом в метро. В центре еще ходит второй трамвай, в темной квартире звучит Хайдар Бигичев, за окном воют сирены. Герой, судя по всему, одиноко живет в самом центре, на Пушкина, 5/43. А из автобуса выходит почти такой же Шарафиев (Гайнулла Шарифуллович Гайсин), просто более растерянный. Ему надо в больницу. Светит огнями «Кольцо», а дед не замечает авто. Тут плохо стало и герою в квартире, да так, что он не смог назвать адрес.

В больнице только врач обнаруживает, что они похожи друг на друга.

Мелодраматичность сюжета ломает вставка: в больнице смотрят «6-й день» с Арнольдом Шварценеггером, посвященный клонированию. Но потом все возвращается на круги своя: выясняется, что из-за аварии деревенский дед потерял память. Акберова играет так, что слышно до последнего ряда. А вот Шарафиев дает и характерного весельчака, и печального старца, даже жалко, что его слышно меньше, чем переводчика. Правда, в какой-то момент мирно беседовавшие деды переходят на пение. И возникает та самая деревня Альдермеш, и дедушка в окружении семьи, а точнее — множества женщин совершенно разного возраста, от жены до внучек.

У фильма есть цитата-послесловие из Джалаледдина Руми: «У каждого человека имеется двойник, а то и несколько». И концовка у него просто потрясающая. Сами увидите. Как водится в Татарстане — замах на полнометражное кино.

«Бабай» получил специальный приз международной организации ТЮРКСОЙ за отражение культуры и традиций народов тюркского мира, а также — диплом на фестивале «Кинодебют» в Москве. В 2008-м Шакиров умер.

Через два года в НКЦ (где сейчас находится Национальная библиотека РТ) прошла выставка казанских художников, посвященная его памяти.