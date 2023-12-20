День в истории 20 декабря: 85 лет трудовым книжкам, родился хоккеист Андрей Марков, День ФСБ
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 20 декабря 2023 года
20 декабря в Казани пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню работника органов безопасности России. Также в мире отмечают Международный день солидарности людей. Год назад на газопроводе в Чувашии, через который перекачивают газ в Европу, произошел пожар с тремя погибшими, 85 лет назад в СССР были введены трудовые книжки, 105 лет назад создана Казанская губернская чрезвычайная комиссия. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника органов безопасности России, с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Мероприятия Совета законодателей при Федеральном собрании России с участием председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.
- Одной из первых откроют 16-метровую елку в сквере у Татарской государственной филармонии им. Тукая. Помимо этого, там будет работать каток.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд: «Зенит-Казань» против «Газпром-Югры».
Кто родился: Жанна Белицкая и Андрей Марков
- 1873 — турецкий писатель и поэт, автор слов государственного гимна Турции Мехмет Акиф Эрсой (умер в 1936 году).
- 1898 — советский химик, основатель отечественной научной школы в области катализа Алексей Баландин (умер в 1967 году).
- 1970 — главный художник Казани, начальник отдела городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства Казани Жанна Белицкая.
- 1978 — российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса», чемпион мира (2008) Андрей Марков.
Кто скончался: русский поэт Серебряного века и маршал Советского Союза Дмитрий Устинов
- 1941 — русский поэт Серебряного века, переводчик Игорь Северянин.
- 1984 — советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза Дмитрий Устинов.
- 2020 — заслуженный юрист Татарстана Виктор Гусев. Он работал в органах прокуратуры с 1982 года.
Праздники: День работника органов безопасности Российской Федерации и День игр
- Международный день солидарности людей. Утвержден Организацией Объединенных Наций и отмечается с 2006 года. Резолюция, которой вводился праздник, посвящена проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты и ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в XXI веке.
- День работника органов безопасности Российской Федерации — также известен как День ФСБ России. Установлен указом президента России в 1995 году. Дата связана с тем, что 20 декабря 1917 года постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Потом она сменила несколько названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.
- День игр. Инициатором праздника стала компания Games Workshop, разработчик настольных игр, в том числе Warhammer. Впервые его отметили 20 декабря 1975 года в лондонском центре Seymour Hall.
События в истории: США купили Луизиану, Португалия передала остров Макао
- 1699 — российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января.
- 1803 — США купили у Франции Луизиану. Речь о территории между рекой Миссисипи и Скалистыми горами, которая увеличила площадь страны почти в два раза. Тогда она обошлась в $15 миллионов.
- 1828 — Канада установила дипломатические отношения с Россией.
- 1858 — образована Амурская область.
- 1879 — в США презентовали лампу накаливания. Это сделал Томас Эдисон.
- 1905 — Казанское отделение Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) приобрело частную музыкальную школу Рудольфа Гуммерта, композитора, пианиста и дирижера, ученика Николая Римского-Корсакова. В дальнейшем ее переименовали в Казанское музыкальное училище, в котором учились многие известные деятели татарской культуры, такие как Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, Галия Кайбицкая и другие.
- 1918 — создана Казанская губернская чрезвычайная комиссия.
- 1934 — образована Мордовская АССР. Столицей стал Саранск.
- 1938 — в СССР были введены трудовые книжки. Они заменили дореволюционные послужные списки для некоторых категорий граждан.
- 1939 — в СССР учредили Сталинские премии. Они просуществовали до 1954 года.
- 1963 — жителям Западного Берлина впервые разрешили проход через Берлинскую стену для однодневного посещения родственников из ГДР.
- 1987 — после столкновения с танкером «Вектор» недалеко от острова Мариндуке (Филиппины) затонул паром «Донья Пас». В результате погибли 4 375 человек.
- 1999 — Португалия передала остров Макао Китаю. Является самым густонаселенным регионом в мире.
- 2019 — в США активированы космические войска для осуществления военных операций в космическом пространстве.
- 2000 — палата лордов Великобритании одобрила правительственный законопроект, позволяющий использовать клонированные эмбрионы человека в медицинских целях. Она стала первой страной, где было легализовано клонирование.
- 2016 — трамвайный парк Казани купил последний грузовик завода ЗИЛ. Речь о ЗИЛ-43276Т. ЗИЛ являлся старейшим российским автомобилестроительным предприятием — оно было основано еще до революции, в 1916 году.
- 2022 — в Казанском Кремле впервые открылся двор Присутственных мест. Он много лет использовался для хозяйственных нужд, а год назад стал самостоятельным общественным пространством для горожан и туристов.
- 2022 — в соседней с Татарстаном Чувашии произошел пожар на газопроводе, после того как во время планового ремонта произошла утечка газа. Погибли трое человек, один пострадал. С помощью этого газопровода осуществляется перекачка газа в Европу.
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