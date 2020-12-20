Умер заслуженный юрист Татарстана Виктор Гусев

Фото: прокуратура РТ

Сегодня умер заслуженный юрист Татарстана Виктор Гусев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Виктор Гусев ушел из жизни на 62-м году жизни. Он работал в органах прокуратуры с 1982 года. Его заслуги отмечены ведомственными наградами: нагрудным знаком «За безупречную службу» (2011), медалью Руденко (2016). Ведомства выражает соболезнования родным и близким покойного.

«Виктор Владимирович всегда имел собственное мнение, его отличали подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах, а его имя — в истории прокуратуры Татарстана», — говорится в сообщении ведомства.



Ольга Плешкова