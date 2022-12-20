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В казанском Кремле впервые открылся двор Присутственных мест

21:17, 20.12.2022
В казанском Кремле впервые открылся двор Присутственных мест
Фото: кадр видео

В казанском Кремле впервые открылся двор Присутственных мест — на его территории со вторника расположилась праздничная площадка.

Двор, много лет использовавшийся для хозяйственных нужд, стал самостоятельным общественным пространством для горожан и туристов.

До 15 января во дворе Присутственных мест будут проходить новогодняя ярмарка, зимняя программа со спектаклями, детские мастер-классы и выступления казанских групп.

В первом полугодии текущего года Казань посетили 2 251 600 человек. В прошлом году в столице Татарстана побывали 3 миллиона туристов. Казанский кремль за январь — ноябрь 2022 года посетили 3,5 миллиона человек. За аналогичный период прошлого года там побывали 2,8 миллиона туристов.

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Маргарита Головатенко
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