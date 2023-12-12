«Я безгранично признателен исполкому Казани»: мэрия отсудила 1,2 млн рублей у фонда Рустема Хасанова

Фонд «День добрых дел» ищет новое помещение в черте города с подъемными для проекта условиями аренды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», свое 15-летие благотворительный фонд «День добрых дел» экс-депутата Госсовета Рустема Хасанова может встретить уже в новом помещении, так как покинет нынешнее на улице Калинина в Казани из-за неподъемных долгов по коммуналке. На днях мэрия города одержала победу в Арбитражном суде Татарстана, где требовала взыскать с проекта Хасанова 1,5 млн, а получила решение суда на 1,2 млн рублей. Благотворитель утверждает, что ищет новое место для фонда, так как уже не в состоянии оплачивать коммунальные платежи за «подаренное» мэром помещение, так как они достигают 100 тысяч рублей в месяц.

Долги копились годами

Бывший депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов вынужден искать новое помещение для своего благотворительного фонда «День добрых дел». Мэрия Казани просудила задолженность проекта по коммунальным платежам за муниципальное помещение на улице Калинина в Казани. Арбитражный суд Татарстана на днях встал на сторону города, удовлетворив требования исполкома на сумму 1,2 млн рублей.

В материалах дела указано, что изначально Комитет земельных и имущественных отношений города Казани требовал взыскать с благотворительной организации 1,5 миллионов рублей долгов по коммунальным услугам в помещении на улице Калинина. Напомним, оно было предоставлено фонду Рустема Хасанова еще в 2017 году решением мэра Ильсура Метшина на правах безвозмездного пользования. По договору, фонд должен был следить за состоянием объекта, а также вносить коммунальные платежи.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Однако с оплатой коммуналки у фонда возникли проблемы. Еще в 2020 году поставщик энергоресурсов «Казэнерго» через Арбитражный суд взыскал с КЗИО задолженность в 690 тысяч рублей в период с 2017 по 2019 год, а в 2022 году предприятие отсудило у муниципалитета еще 688 тысяч рублей — уже за период с 2019 по 2021 год. С учетом всех пеней и прочих долгов набралась сумма в 1,5 миллиона рублей, которую комитет, в свою очередь, начал взыскивать с фонда Хасанова. По итогам разбирательств в арбитраже суд принял решение удовлетворить иск частично, постановив взыскать с организации 1,2 миллиона рублей.

«Банкротить фонд рука не поднимется»

Руководитель фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов утверждает, что проблемы с оплатой коммунальных платежей по помещению фонда возникли тогда, когда потерпел крах другой бизнес благотворителя. Напомним, его компания «Реставратор» и он сам проходят процедуры банкротства.

— Площадь помещения у меня больше тысячи квадратных метров, и ежемесячная платежная нагрузка составляет 100 тысяч рублей, даже больше. Основным источником финансирования проектов фонда «День добрых дел» был я, но сейчас мой бизнес находится в процедуре банкротства, вот, собственно, и все. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, — я безгранично признателен исполкому Казани, они поступают строго по букве закона, но по более мягкому и щадящему варианту. Потому что все прекрасно понимают социальную значимость этого проекта. У нас там обслуживается 35 тысяч человек, — сказал Хасанов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, в фонд все еще поступают различные средства, но они не такие большие. Спонсоров у организации также нет, поэтому деньги на обязательные платежи искать все сложнее.

— Сейчас есть два варианта: либо закрывать долги, либо закрывать фонд. А банкротить фонд с десятилетней историей и наградами от президента страны у меня рука не поднимется. Эти платежи растягивались ровно до того момента, до какого их можно было растянуть, все-таки это государственное имущество, разбазаривать его налево и направо, давать кому-то волевым решением какие-то рассрочки — это во-первых, не правильно, а во-вторых, невозможно. Я исполкому могу выразить только признательность, они пошли навстречу и сделали все, что могли, но сколько веревочка не вейся... — отметил собеседник издания.

Хасанов добавил, что фонд продолжит заниматься сбором средств. В прошлом году со своим проектом бывший депутат претендовал на президентский грант, но поддержки не получил. Как говорит благотворитель, организация ведет небольшую коммерческую деятельность, с этих средств также будет оплачиваться задолженность.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Возможно? придется сменить помещение, очень жаль, но куда деваться. Найдем то, что потребует меньшей финансовой нагрузки, потому что размер коммуналки за 1 тысячу квадратных метров и размер арендной платы за площадь в 300 «квадратов» вполне себе сопоставимы. Варианты мы рассматриваем в городе, так как основной контингент приезжает к нам на автобусах. Половина посетителей — это те, кто привозит нам вещи, а другая их получает, и они приезжают к нам на общественном транспорте, а он за город не ходит, — заключил Рустем Хасанов.

Разбирательство началось еще в феврале

Заявление в арбитражный суд в отношении благотворительного фонда «День добрых дел» КЗИО подал еще в феврале этого года. Тогда в мэрии города заявили: «Социальные проекты на ул. Калинина продолжат работать в любом случае, и в том числе продолжится сбор вещей для помощи малоимущим. Изучаем возможность передачи фонду «Добрая Казань» — то есть для тех же благотворительных целей. К сожалению, оставить площадку совсем без изменений нет возможности, так как требуется оплата коммунальных счетов, в противном случае эта ноша ляжет на жителей дома, что, конечно, тоже несправедливо».

Сам же Рустем Хасанов ответил на это, что содержал фонд на свои деньги, так как мог позволить себе «такое вот нетривиальное и недешевое хобби». Но поскольку он стал банкротом, то ему больше не на что содержать этот проект. И долги продолжали копиться.

Для решения проблемы Хасанов предложил три варианта, за каждый из которых пользователи могли проголосовать. Согласно первому, склад будет закрыт, учитывая, что «на этом месте ну наверняка откроют такой же точно склад, только под другой вывеской, и главная задача — обеспечение нуждающихся имуществом — будет решаться и без меня». Второй вариант предлагает «упереться рогом» и найти все необходимые средства. Что же касается третьего, то это должен быть вариант от самих граждан. Как следовало ожидать, большая часть людей, а именно 58%, проголосовала за «второй».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После подведения итогов Хасанов опубликовал еще одно обращение, в котором поблагодарил граждан за поддержку и подчеркнул, что организацию «никто не прессует». Действительно, неравнодушные жители республики стали обращаться в различные ведомства и инстанции с жалобами на то, что мэрия планирует отобрать благотворительный склад:

— <…> Был искренне изумлен, узнав, что некоторые горячие головы уже пишут жалобы во все инстанции и чуть ли не сельсовет штурмом брать собрались. <…> Да, исполком подал на нас в суд — он так и должен поступать со злостными неплательщикам. Нет, оплатить за нас долги исполком не может и не должен: в бюджете (собранном, кстати, из ваших налогов) попросту нет такой статьи расходов, — написал он.

Блогеры-благотворители

«День добрых дел» — это благотворительный фонд, созданный волонтерской группой пользователей «Живого Журнала» во главе с Рустемом Хасановым. История организации началась еще в далеком 2009 году на территории столицы Татарстана, когда группа блогеров-единомышленников организовала свою первую акцию. Это был кинопраздник для детей-воспитанников детских домов и интернатов. Аренда кинотеатра и угощение для гостей были оплачены личными деньгами участников. Праздник посетили более 200 детей из 16 районов республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Центральный склад «Хорошие руки», организованный благотворительным фондом, открылся в сентябре 2017 года. Как сообщала тогда пресс-служба мэрии, «помещение на цокольном этаже жилого дома №3 по ул. Калинина город передал благотворительному фонду в пользование на условиях безвозмездной аренды», а с работой тогда ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин.

Как сказано на официальном сайте организации, отличительной особенностью фонда является то, что он не имеет отношения к какой-либо компании, государственной структуре, предпринимателю, артисту или политическому деятелю. Что же касается благотворительного склада «Хорошие руки», то он является одним из немногих проектов фонда. Он представляет собой централизованный пункт приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций.



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