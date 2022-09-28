Помещение «Бахетле» на Сибирском тракте в Казани отдали в аренду «Магниту»
«Магнит» взял помещение в аренду
Как стало известно «Реальному времени», место супермаркета «Бахетле» на Сибирском тракте в Казани занял федеральный игрок — «Магнит». Магазин краснодарской сети открылся буквально на днях.
«Бахетле», расположенный по Сибирскому тракту, д. 4, является первым магазином сети, который открылся в 1998 году. Спустя 15 лет там прошла реконструкция — в помещении обновили дизайн и увеличили торговую площадь. В марте 2022-го магазин вновь закрыли на реконструкцию, однако сроки открытия названы не были.
Та же ситуация с магазином на улице Декабристов, 178а — филиал, работавший 12 лет, закрыли тогда же, в марте. На данный момент он по-прежнему на ремонте.
«В том, что мы закрываемся в одном месте и открываемся в другом, ничего критичного нет»
Исполнительный директор ГК «Бахетле» Гузель Ананьева прокомментировала «Реальному времени» ситуацию:
Она не исключила покупку недвижимости:
— За 20 с лишним лет существования «Бахетле» много чего происходило, так что в том, что мы закрываемся в одном месте и открываемся в другом, ничего критичного нет. Вырученные от продажи недвижимости деньги мы инвестируем в расширение производства, модернизацию оборудования, развитие сервисов доставки и кейтеринга. За год эти направления деятельности уже принесли компании дополнительно 1,3 млрд рублей оборота.
Сейчас группа компаний также уделяет большое внимание развитию корпоративного питания. В мае она приступила к организации питания сотрудников ПАО «СИБУР Холдинг» на «Нижнекамскнефтехиме»: «Мы планируем развивать это направление деятельности, и сейчас готовимся к запуску организации питания сотрудников на «Казаньоргсинтез». Мы имеем необходимый опыт и ресурсы».
Также с 2018 года ГК «Бахетле», является оператором питания школ, детских садов и детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан — едой обеспечиваются 102 тысячи детей 9 районов республики:
— Компания «Бахетле» уже давно вышла за рамки только сети супермаркетов, мы развиваемся, расширяем сферы деятельности. В бизнесе это называется диверсификация, — отметила Ананьева.
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