Помещение «Бахетле» на Сибирском тракте в Казани отдали в аренду «Магниту»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева («Магнит» на месте супермаркета «Бахетле» на Сибирском тракте)

«Магнит» взял помещение в аренду

Как стало известно «Реальному времени», место супермаркета «Бахетле» на Сибирском тракте в Казани занял федеральный игрок — «Магнит». Магазин краснодарской сети открылся буквально на днях.

«Бахетле», расположенный по Сибирскому тракту, д. 4, является первым магазином сети, который открылся в 1998 году. Спустя 15 лет там прошла реконструкция — в помещении обновили дизайн и увеличили торговую площадь. В марте 2022-го магазин вновь закрыли на реконструкцию, однако сроки открытия названы не были.



Та же ситуация с магазином на улице Декабристов, 178а — филиал, работавший 12 лет, закрыли тогда же, в марте. На данный момент он по-прежнему на ремонте.

«Бахетле» на улице Декабристов, 178а. Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

«В том, что мы закрываемся в одном месте и открываемся в другом, ничего критичного нет»

Исполнительный директор ГК «Бахетле» Гузель Ананьева прокомментировала «Реальному времени» ситуацию:

— «Бахетле» продает торговые центры, но сами супермаркеты не уходят. Мы смотрим локацию магазинов, смотрим, как мигрирует население. Ни для кого не секрет, что магазины «Бахетле» — не дискаунтеры, у них другая ценовая политика и свой собственный покупатель. Мы смотрим, куда наш покупатель переезжает, по каким дорогам он ездит. И так как основная часть недвижимости у нас в собственности, то определенные объекты выпадают из нашей концепции развития. За них нецелесообразно держаться, поэтому какие-то мы продаем, что-то сдаем в долгосрочную аренду, как, например, супермаркет на Сибирском тракте. В 2019 году мы уже продали один ТЦ в Авиастроительном районе Казани, и тем не менее супермаркет домашней еды «Бахетле» продолжает там работать на правах арендатора. Для наших покупателей ничего не изменилось... Для нас по-прежнему интересны локации, где есть офисные центры, например, интересен магазин на Павлюхина. Интересны торговые центры, где люди проводят много времени, а также все выездные направления — там дачники закупают шашлык и полуфабрикаты на выходные, где покупают продукты те, кто предпочитают жить за городом — таких людей сейчас много. Вот в этих локациях мы себя сейчас и видим.

Она не исключила покупку недвижимости:

— За 20 с лишним лет существования «Бахетле» много чего происходило, так что в том, что мы закрываемся в одном месте и открываемся в другом, ничего критичного нет. Вырученные от продажи недвижимости деньги мы инвестируем в расширение производства, модернизацию оборудования, развитие сервисов доставки и кейтеринга. За год эти направления деятельности уже принесли компании дополнительно 1,3 млрд рублей оборота.

Сейчас группа компаний также уделяет большое внимание развитию корпоративного питания. В мае она приступила к организации питания сотрудников ПАО «СИБУР Холдинг» на «Нижнекамскнефтехиме»: «Мы планируем развивать это направление деятельности, и сейчас готовимся к запуску организации питания сотрудников на «Казаньоргсинтез». Мы имеем необходимый опыт и ресурсы».

Также с 2018 года ГК «Бахетле», является оператором питания школ, детских садов и детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан — едой обеспечиваются 102 тысячи детей 9 районов республики:

— Компания «Бахетле» уже давно вышла за рамки только сети супермаркетов, мы развиваемся, расширяем сферы деятельности. В бизнесе это называется диверсификация, — отметила Ананьева.

Дарья Пинегина