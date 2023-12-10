Ужасная трагедия. Опять

Книга этой недели — документальная работа журналиста Дейва Каллена «Колумбайн»*

После массового убийства в казанской гимназии №175 власти в очередной раз заговорили о проблемах подростков и школьников. Решение правительства по защите детей сводилось к тому, чтобы ужесточить правила владения оружием, установить больше камер и поставить больше вооруженных людей около образовательных учреждений. Недавняя трагедия в Брянске показала, что это не работает.

В четверг, 7 декабря, в брянской гимназии №5 восьмиклассница зашла на урок биологии и начала стрелять в одноклассников из отцовского дробовика. Пять человек пострадали, двое погибло, в том числе и сама стрелявшая. Одноклассники говорили следователям, что в школе над подростком издевались мальчики. Они и стали первыми жертвами.

Это далеко не первая подобная трагедия в России. Но первая, когда стреляла именно девочка и были жертвы. Такие страшные события были в Советском Союзе и даже в Российской империи. Но их количество несравнимо с тем, сколько школьных шутингов было в истории современной России. Первый случай произошел в ночь с 8 на 9 марта 1997 года в Камышинском военном училище. Тогда восемнадцатилетний курсант расстрелял из автомата своих сокурсников. Двое пострадали, шесть погибли. После этого было еще 16 случаев (в том числе и в Брянске), когда в школах от стрельбы умерли дети. А также 20 случаев, когда обошлось без погибших. Причем большая часть этих трагедий пришлась на последние 2—3 года. После массового убийства в казанской гимназии №175 по всей стране было еще 14 нападений школьников на одноклассников с попыткой убийства.

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Издание 2019 года. realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

После таких трагедий чиновники обязаны отреагировать. Часто они обвиняют во всем интернет, видеоигры и западные ценности, которые разлагают молодежь. Это удобная отговорка. Но увеличивающееся количество шутингов говорит, что проблема совсем в другом. Сюда же можно добавить романтизацию стрелков, которая разгоняется в средствах массовой информации. Вспомним, сколько появилось фан-групп Ильназа Галявиева в соцсетях.

Первый подобный случай романтизации произошел после стрельбы в американской школе «Колумбайн»* 20 апреля 1999 года. Поэтому мы выбрали книгой недели документальную работу американского журналиста Дейва Каллена, который на протяжении 10 лет разбирался не только в том, почему подростки устроили стрельбу, но и в том, почему они стали так популярны и какова в этом роль СМИ.

Сейчас история школы «Колумбайн»* — это история двух тщеславных подростков. Один опасно харизматичный, другой болезненно неуклюжий и трагически впечатлительный. Вместе они решили, что убить как можно большее число людей — единственное логичное действие. В книге Дейва Каллена убедительно доказывается, что шок от их нападения вызван не тем фактом, что они убили тринадцать человек, а тем, что они не убили больше. Если бы пропановые бомбы, которые подростки заложили в кафетерии, сработали, то выжившие ученики хлынули бы на школьную парковку, где их ждали Эрик и Дилан. В этом случае они могли бы убить более 500 человек.

Издание 2019 года. realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Они, как и большинство старшеклассников, были мотивированы ничем иным, как собственными извращенными желаниями и ограниченным мировоззрением. Их грехи были непростительны, но соответствовали их узкому взгляду на мир. Однако после убийств сложно сослаться на невежество. «Колумбайн»* выявил худшее в каждом.

В своей книге Каллен подробно рассказывает о том, насколько ошибочными были новостные сообщения не только сразу после стрельбы, но и в течение месяцев и даже лет после этого. Отчасти это произошло из-за шерифа округа Джефферсон Джона Стоуна, который неделями вводил репортеров в заблуждение. Тем не менее большинство неточностей возникло из-за характера репортажей с места событий, прямых эфиров и свидетельств очевидцев.

Сама бойня длилась едва ли час, но вертолеты служб новостей кружили над головами весь день, не давая никакой информации. Это довольно много времени, которое нужно чем-то заполнить. Так появились теории, быстро закрепившиеся в общественном сознании и никогда не покидавшие его. В первую очередь это было предположение, в котором подростков выставляли как борцов с несправедливостью, создавая им привлекательный образ. На деле все было далеко не так.

Что бы произошло, если бы кто-нибудь поймал Эрика и Дилана до 20 апреля 1999 года? Автор книги утверждает, что Эрик был обречен и что стрельба, возможно, каким-то извращенным образом остановила его от, возможно, еще худших злодеяний в будущем. Каллен поговорил с несколькими психологами, которые утверждают, что более зрелый и ориентированный на детали Эрик мог бы убить тысячи людей. Дилан мог бы получить психологическую помощь, после чего поступить в колледж и избавиться от суицидальных наклонностей гадкого утенка, присущих многим подросткам в старшей школе. Возможно, говорит Каллен, он бы задался вопросом: «О чем я только думал? Я чуть не совершил нечто по-настоящему безумное!» Автор утверждает, что процесс принятия Диланом решения в конце концов свелся к двум вариантам — самоубийство или план Эрика. Дилан продолжал намекать о плане друзьям, возможно, робко надеясь саботировать его. Но в итоге он выбрал план Эрика. Правда, все это только догадки. Что случилось, то случилось. Все последующее — наше собственная интерпретация.

Издание 2019 года. realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Стрельба в школе «Колумбайн»* была редким случаем, не поддающимся классификации или легкому объяснению. По правде говоря, в книге тоже нет ответов на все вопросы, и она так же подвержена ревизионизму и неполноте, как и любая историческая интерпретация. Рэнди Браун, отец Брукса Брауна, который знал обоих мальчиков (и на самом деле неоднократно подвергался угрозам со стороны Эрика на своем личном веб-сайте), разгромил книгу на своей странице в Amazon за «неуважение к фактам или жертвам». Другие рецензенты критиковали Каллена за то, что он опирался на информацию из вторых рук и строил догадки. Каллен в значительной степени полагается на психологические портреты, составленные следователями. Но что в книге отражено лучше, чем в любом другом репортаже, так это путаница и страх, которые возникают из-за неспособности разобраться в чем-то, что не имеет ни причины, ни повода, ни источника. Путаница и страх, которые могут привести к разрушительной дезинформации и устойчивым вымыслам.

Несмотря на все освещение ситуации, мы до сих пор не знаем, что двигало Эриком и Диланом. Лучшее, что мы можем сделать — то, о чем говорится в книге: перестать пытаться угадывать.

Издательство: Like Book

Перевод: Алексей Андреев, Е. Тапищева

Количество страниц: 608

Год: 2022

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».

Екатерина Петрова