На добровольных началах: в Нижнекамске приезжие специалисты подключаются к решению дворовых проблем

С просьбой к вахтовикам обратились председатели СТОС

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Почистить от снега городской парк, дворовый хоккейный корт или украсить дворы к встрече Нового года — с такой инициативой к вахтовикам вышли председатели СТОС Нижнекамска. По их словам, в городе сложная ситуация с рабочей силой: людей не хватает практических во всех сферах экономической деятельности. С просьбой о помощи председатели микрорайонов пришли в один из хостелов для приезжих рабочих. Сегодня здесь проживают более 50 электро-монтажников из Казахстана. Диалог прошел в неформальной обстановке за чашкой чая. О чем еще шла речь на встрече — в материале «Реального времени».



«У всех одна цель — заработать»



Хостел для приезжих рабочих занял второй этаж в общежитии. В нем одиннадцать комнат, в каждой проживают от четырех до восьми человек. При входе расположена просторная раздевалка для верхней одежды, чуть дальше — оснащенная кухня. В конце коридора — прачечная и комната для сушки белья. Здесь же установлены осушители воздуха от сырости, плесени и неприятных запахов.

При входе расположена просторная раздевалка для верхней, чуть дальше — оснащенная кухня. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Экскурсию для председателей СТОС провел руководитель хостела Руслан Хайруллин.



— В гардеробе установлена видеокамера. На этаже находятся душевые кабины и несколько санузлов. Есть кухня, где каждый желающий может приготовить еду, выпить чая, — рассказал он.

Экскурсию для председателей СТОС провел руководитель хостела Руслан Хайруллин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сейчас в хостеле проживают более 50 вахтовиков. Все они прибыли в Нижнекамск из Казахстана для строительства ЭП600 НКНХ. Сафиулла Валинуров трудится на этиленнике электромонтажником. В хостел заселился месяц назад. Говорит, что условия проживания его полностью устраивают — комнаты светлые и чистые, ведется ежедневная уборка помещений и санитарных комнат.

Сафиулла Валинуров трудится на этиленнике электромонтажником. В хостел заселился месяц назад. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Общежитие хорошее. Все цивильно. Есть плита, душевые кабины, прачечная. Город компактный, все в пешей доступности. Рядом спортивный зал, магазины. Между собой у нас конфликтов нет. Нам некогда даже общаться друг с другом, работаем семь дней в неделю, с семи утра до шести вечера. Дома бываем около 19.00. Силы остаются, только чтобы принять душ. У всех одна цель — заработать, — подчеркивает Сафиулла.

После экскурсии по хостелу гостей пригласили на чашку чая. В теплой обстановке участники встречи выступили со своими предложениями и инициативами. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Результативный диалог



После экскурсии по хостелу гостей пригласили на чашку чая. В теплой обстановке участники встречи выступили со своими предложениями и инициативами.



По словам председателей СТОС, Нижнекамск готовится к встрече Нового года, если бы постояльцы помогли украсить елочки во дворах, соорудить снежные фигуры или почистить хоккейные корты и пешеходные дорожки, то нижнекамцы были бы им очень благодарны.

По словам председателей СТОС, Нижнекамск готовится к встрече Нового года, помощь постояльцев будет необходима. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— В Нижнекамске сегодня проживает много специалистов из других регионов и стран. Вахтовики строят мост, социальные и промышленные объекты. Это очень даже хорошо, потому что в городе чувствуется нехватка рабочего персонала. Сегодня мы посмотрели условия проживания приезжих. Я была приятно удивлена, что здесь все чисто, аккуратно, можно спокойно отдохнуть. Если постояльцы найдут время, чтобы помочь нам, это будет просто замечательно, — отмечает руководитель СТОС Нижнекамска Гулиса Рашитова.



К слову, на днях приезжие рабочие помогли расчистить парк «Семья» от снега. Каждый из них добровольно вызвался убрать детскую площадку. Во время этой встречи также была достигнута договоренность, что вновь прибывшие вахтовики, которые еще ждут оформления документов, по собственному желанию смогут внести свою лепту в улучшение городской среды. Подобные встречи-экскурсии пройдут в каждом временном общежитии города.

