Гид по русскоязычной литературе XXI века

О чем пишут наши современники: автофикшн, хорроры и новая искренность

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Раз в месяц литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова совместно с представителем книжной индустрии составляют гиды по литературе разных стран и разных периодов. В этот раз фокус внимания на современной русскоязычной прозе. Вместе с главным редактором издательства «Альпина. Проза» Татьяной Соловьевой мы попытались разобраться и структурировать литературу, которую пишут наши современники на русском языке.

Куда ж без автофикшена

Книги в жанре автофикшн — это личный опыт автора, высокая степень документальности прозы, но выстроенной по законам художественной литературы, а не дневников или мемуаров. Может содержать вымышленные элементы и сюжетные линии. Автофикшн стал невероятно популярным в мире после выхода цикла из шести автобиографических романов норвежского писателя Карла Уве Кнаусгора с провокационным названием «Моя борьба». Они выходили с 2009 по 2011 год. Русскоязычный автофикшн появился с публикацией в 2021 году романа Оксаны Васякиной «Рана».

О том, что такое автофикшн, читайте тут.

Оксана Васякина. «Роза», НЛО (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Роза» — завершающая часть автофикшн-трилогии о семье Оксаны Васякиной. В первой книге речь шла о матери, во второй — об отце, в центре третьей — история тетки Светланы, умершей от туберкулеза. В отличие от предыдущих романов, где свобода и путь были ключевыми, здесь ограниченность стенами квартиры, больницы и подъезда создает замкнутый мир. Сюжет касается стигмы и темы болезни. Через образ тети и события своей жизни Оксана Васякина освещает проблемы несогласия с общественными нормами и саморазрушения. Книга переосмысливает тему туберкулеза, вызывая страх и брезгливость, но одновременно служит формой протеста.

Светлана Олонцева. «Дислексия», «Поляндрия NoAge» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В новом городе, среди учеников-подростков, бывшая новостная журналистка Саня пытается внести изменения в школьную систему. Шопер обещает «работу, которая изменит тебя и общество», но столкновение с реальностью провинциальной школы оказывается более сложным, чем предполагала Саня. Ребята громкие и буйные. Учителя без сил. Но на второй год что-то меняется. Перед лицом трудностей и собственных недостатков Саня исследует возможность изменить систему образования или, возможно, она сама претерпевает изменения. Это роман о школе, молодости, столкновении миров и поиске смысла в повседневности. Он вновь открывает двери в мир образования и личных перемен.

Марина Кочан. «Хорея», «Поляндрия NoAge» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Роман «Хорея» Марины Кочан — глубокое, эмоционально сложное произведение о страхах, боли и беспомощности перед болезнью и смертью. Рассказчица, ожидая ребенка, сталкивается с неизвестностью своего генетического наследия, связанного с редкой болезнью. События тесно переплетаются с воспоминаниями о смерти отца, страдавшего от хореи Гентингтона. В романе тонко раскрывается тема детства, боли, чувства вины и поиска смысла в лице грядущего горя. Автор смело затрагивает темы терапии и самопознания. Марина Кочан создает произведение, которое вызывает смешанные, но глубокие эмоции у читателя.

Рецензию на роман Марины Кочан «Хорея» читайте тут.

Новая искренность поколения тридцатилетних

Современных тридцатилетних русскоязычных авторов еще называют «дети 90-х». В этот довольно сложный исторический период они были слишком юны, чтобы осознать происходившие события. Но атмосферу хаоса, нищеты, неуверенности в завтрашнем дне они впитали на эмоциональном уровне. И теперь она вырывается в виде художественных текстов, в которых современные тридцатилетние пытаются осмыслить опыт взросления в неспокойные 1990-е и жизни в современной России.

О новой искренности мы поговорили с писателем Ильей Мамаевым-Найлзом тут.

Вера Богданова. «Сезон отравленных плодов», «Редакция Елены Шубиной» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Роман «Сезон отравленных плодов» проникает в атмосферу хаоса и страха, опустившегося на Россию в переломные моменты 1991 и 1993 годов. Отразив реальность того времени через призму семейных отношений, автор описывает, как люди выживали в условиях неопределенности и бесперспективности. Любовь главных героев Жени и Ильи сталкивается с трагическими обстоятельствами, осложняющими их отношения. Книга затрагивает темы насилия в семье и внутреннего конфликта между любовью и общественными ожиданиями. Автор тонко раскрывает персонажей, вплетая их в сложный пейзаж того времени и позволяя читателю почувствовать атмосферу тревожности и борьбы за выживание.

Дмитрий Захаров. «Средняя Эдда», «Редакция Елены Шубиной» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Средняя Эдда» — книга, которая смешивает сатиру и иронию, чтобы описать безобразие современности через призму героев и их защитной улыбки. В мире сотрудников «Конюшен» и их противников автор развивает скорость, с которой происходят события, охватывая их концентрированным потоком. Книга рисует портрет героев на фоне хаоса и борьбы за выживание, обнажая внутренний стержень, который формирует их жизненные сюжеты. Странные переходы и сжатость текста создают атмосферу тревожности, отражая тревожность современной жизни, где каждый читатель, вне зависимости от контекста, ощущает пульсацию времени и бесперспективность бытия.

Александра Шалашова. «Камни поют», «Альпина. Проза» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Камни поют» — роман Александры Шалашовой, погружающий в альтернативный мир нераспавшегося Советского Союза. В этом мире герои, переживая внутренний кризис, сталкиваются с Читателем, устройством нейрокоррекции, способным стереть воспоминания. В жанре антиутопии и с фантастическими элементами звучит тема цены доверия и того, кто заполняет пустоту одиночества. История Леши начинается с 1979 года и показывает нелинейность памяти, а также влияние взрослых на подростков. Книга касается темы утраты и бессилия перед стиранием важных воспоминаний, создавая смутную параллель с фильмом «Вечное сияние чистого разума».

Взрослые проблемы глазами ребенка

В современной литературе главными героями все чаще становятся дети, которые показывают свой особый взгляд на проблемы. Их видение может быть искренним, непредвзятым и порой даже философским. Часто детский взгляд еще не замутнен рутиной и предвзятыми убеждениями. Они способны увидеть взрослые проблемы с уникальной перспективы. В таких книгах мы видим, как дети воспринимают бурю эмоций, межличностные конфликты, финансовые трудности и даже политические вопросы. Они описывают сложные моменты с легкостью и в то же время с глубоким пониманием. Часто такие произведения становятся своего рода зеркалом для взрослых, заставляя нас переосмыслить собственные проблемы.

Хелена Побяржина. «Валсарб», «Альпина. Проза» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Валсарб» Хелены Побяржиной — это художественное полотно, в котором переплетаются детали маленького белорусского городка и воспоминания девочки Хелены. Книга наполнена теплыми, ностальгическими воспоминаниями о детстве и деталями, придающими жизнь каждому моменту. Валсарб становится городом мертвых, с именами и историями на кладбище Браслава. Роман затрагивает темы времени, религии и уважения к прошлому. Все это переплетается с элементами взросления девочки и ее восприятием мира в сплетении временных пластов. В городе прошлого, настоящего и вневременного призраки становятся символами невысказанных слов и неоконченных судеб. «Валсарб» оставляет след в сердце читателя своей волшебной детской оптикой и особым взглядом на мир.

Саша Николаенко. «Муравьиный бог: реквием», «Редакция Елены Шубиной» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Муравьиный бог: Реквием» Саши Николаенко — глубокий роман, написанный белым стихом, с острым взглядом на жизнь и смерть. Сложная структура и поэтический стиль создают насыщенное произведение, требующее внимания. Книга рассматривает любовь, разрушающую и спасающую, смерть и поиск ее смысла. В центре сюжета — белорусский дачный поселок и его обитатели, истории которых отражают масштаб всего мира. Роман оставляет неизгладимый след в сердце читателя, предостерегая от опасностей, связанных с детскими травмами и «неправильными» взрослыми, создавая красочный мозаичный портрет жизни и смерти.

Рагим Джафаров. «Сато», «Альпина. Проза» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В этой книге сюжет, где космический адмирал оказывается в теле ребенка, завораживает с первых строк. Роман пронизан глубокими психологическими моментами, подчеркивающими сложности взаимоотношений детей и взрослых. «Сато» раскрывает драму ребенка, который находится в центре поля боя в семейной войне. Автор слой за слоем с мастерством раскрывает мотивы и манипуляции запутанных семейных отношений. Книга, будучи смесью нон-фикшена и художественной литературы, захватывает внимание до последней страницы, подчеркивая нюансы воспитания и психологии.

«Децентрализация» литературной тематики

Москву и Санкт-Петербург все реже можно встретить в современной русскоязычной литературе как место действия событий. Современные авторы придерживаются принципа «пиши о том, что знаешь». Он находит отражение либо в предельно личных историях (автофикшн), либо в перенесении места действия в хорошо знакомый сеттинг. Так литературная карта России сильно расширилась за последние пару лет. Оксана Васякина рассказала об Усть-Илимске, Илья Мамаев-Найлз о Йошкар-Оле, Шамиль Идиатуллин о Набережных Челнах. И это далеко не все.

Об этом феномене мы говорили с Татьяной Соловьевой в одном из выпусков «Книжной полки». Смотрите его тут.

Ислам Ханипаев. «Холодные глаза», «Альпина. Проза» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Холодные глаза» — детектив с социальной драмой, закрученный в атмосфере загадочного Дагестана. В маленьком горном селе происходит убийство отца и его трех дочерей. Молодой журналист случайно оказывается на месте преступления, втягивается в расследование и сталкивается с тайнами, растянутыми на десятилетия. Книга привлекает атмосферой Дагестана и контрастом между селом и городом. Автор, сохраняя интригу, играет с ожиданиями, внедряя многочисленные персональные истории. Слог автора и живой язык, включая многообразный сленг, придают произведению аутентичность. Книга предлагает захватывающий опыт для любителей детективов, увлекая своими яркими персонажами и острыми диалогами.

Василий Авченко. «Дальний Восток: иероглиф пространства», «Редакция Елены Шубиной» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Дальний Восток: иероглиф пространства» Василия Авченко — погружение в историю и культуру этого региона. В книге можно найти неизвестные факты и взгляды автора на связь Дальнего Востока с остальной страной. С каждой главой открываются героические страницы, которые редко встречаются в официальной истории, а также неизвестные биографические эпизоды. Автор с любовью описывает подвиги и богатства Дальнего Востока, одновременно чувствуется печаль за его заброшенность сегодня. Книга представляет собой своеобразный путеводитель по региону с анализом его истории, культуры и современных достижений. Василий Авченко создает яркие образы и передает атмосферу каждого описанного места, заставляя читателя переосмыслить свое представление об этом крае.

Алексей Иванов. «Золото бунта», «Альпина. Проза» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«Золото Бунта» Алексея Иванова — захватывающий роман с элементами магии. Он воссоздает атмосферу конца XVIII века. Путешествие в прошлое через главного героя Остафия Перехода привлекает своей сложностью. Иванов исследует темы справедливости, любви и работы, демонстрируя сложность выбора. Роман погружает читателя в послевоенный период, раскрывая последствия восстания Пугачева и жизнь вдоль реки Чусовой. Следуя стремительному течению сюжета, читатель ощущает величие природы и сталкивается с мифами и реальностью, что делает книгу не только увлекательным произведением, но и историческим детективом.

Триллеры, хорроры и тру-крайм

Наконец жанровая литература стала не менее популярнее нежанровой. Большую роль в этом сыграла общая обстановка в стране. Для того чтобы найти точку стабильности в пугающей реальности, многим нужно вывернуть пугающее на максимум, чтобы, вынырнув из книги, почувствовать, что все не так плохо. Отсюда рост интереса к триллерам и хоррорам, часто использующим приемы тру-крайм, или тру-крайм как таковой.

О том, что такое тру-крайм, читайте тут.

Шамиль Идиатуллин. «До февраля», «Редакция Елены Шубиной» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

«До февраля» Шамиля Идиатуллина — уникальный триллер, переходящий границы жанра. В городке, напоминающем любой среднероссийский, воскрешается литературный журнал «Пламя». В его архиве обнаруживается загадочная рукопись о маньяке, внезапно вернувшемся в реальность. Аня, копаясь в тексте, сталкивается с темной стороной своего города, вовлекая читателя в психологическую драму героев, где не столько важен маньяк, сколько его влияние на их жизни. Идиатуллин раскрывает природу зла и психики, создавая тревожную атмосферу и заставляя читателя задуматься о прошлом, настоящем и темных уголках собственной души.

Саша Сулим. «Безлюдное место», «Альпина. Паблишер» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Книга Саши Сулим, основанная на истории ангарского маньяка Михаила Попкова, не только раскрывает детали его ареста, но и сложного мира расследования. Автор обсуждает коррупцию в милиции, не обходя острых тем. Читатель погружается в работу следователей, в их размышления о мотивах убийцы и о происходивших преступлениях. Благодаря интервью с самим преступником и мнениям людей, которых коснулась трагедия, книга вызывает размышления о безразличии, чести, справедливости и других острых вопросах.

Исторический и псевдоисторический роман

Писатели — это люди рефлексирующие. Они остро переживают реальность, преобразуя свои мысли в текст. Но не всегда и даже редко когда автор в лоб высказывает свое видение мира. Он рассказывает историю, которая заставит читателя задуматься и самому сделать вывод. Сегодня современные русскоязычные писатели либо ищут параллели окружающей действительности в истории, либо пытаются понять, где истоки каких-то общественных процессов.

Леонид Юзефович. «Поход на Бар-Хото», «Редакция Елены Шубиной» (16+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В романе «Поход на Бар-Хото» Леонида Юзефовича весна 1914 года становится кульминацией напряженных событий в Монголии, стремящейся к независимости. Китай и Россия борются за влияние, а крепость Бар-Хото становится символом этой борьбы. Русский офицер Солодовников вступает в этот конфликт, ведя читателя через вихри военных действий и любовных историй. Поход, казавшийся борьбой за свободу, оборачивается кровавой трагедией и предвестником Первой мировой войны. В мире, пронизанном светлой надеждой и бессмысленной болью, Юзефович создает произведение, которое не отпускает читателя и заставляет задуматься о смысле войны, любви и жизни.

Репортаж о презентации книги Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» в Казани читайте тут.

Оксана Кириллова. «Виланд», «Альпина. Проза» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В романе «Виланд» Оксаны Кирилловой юность героя совпадает со взлетом НСДАП в Веймарской Германии. В этот период политических потрясений и нацистских идей герой Виланд фон Тилл переживает сложное отношение с отцом, сталкиваясь с растущими политическими разногласиями. Книга выделяет важный вопрос коллективной вины и личной ответственности в условиях моральной размытости. Через героя Кириллова затрагивает темы обыденности человеческого зла, показывая, что образование и развитие не всегда гарантируют гуманизм. Роман создает убедительный образ героя, сталкивающегося с моральными дилеммами и сложностями в период политических катастроф.

Ксения Буржская. «Пути сообщения», Inspiria (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

В романе два временных промежутка — 1937 год и 2045-й. Автор исследует сложности человеческих взаимоотношений и воздействие тотального контроля на общество. Отказ от мышления представлен как потеря человечности, будь то в сталинских доносах или в будущем, где искусственный интеллект управляет жизнями. Книга обладает поэтичностью и красотой, представляя технологический сбой как форму внутренней борьбы. Несмотря на современные темы, автор уникально подходит к аспектам любви и моральной ответственности, взывая к внутреннему человеческому конфликту в условиях внешних давлений и технологических изменений.

Книга Ксении Буржской «Пути сообщения» попадала в нашу рубрику «Книга недели». Читайте материал тут.

Виктор Ремизов. «Вечная мерзлота», «Альпина. Проза» (18+)

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Роман представляет две переплетающиеся истории любви и освещает темные страницы советской истории. Страшные аспекты человеческой природы раскрываются в мучительных фрагментах судеб, сталкиваясь с безжалостными проектами и планами. Во времена великих строек, которые начались по воле Сталина, реальность переплетается с романтическими идеями, выявляя иллюзорность замыслов и реальность практически бесплатной рабочей силы. В этой тьме возвышаются истории любви, трагически переплетающиеся через лагеря. Эти истории подчеркивают стойкость и надежду, несмотря на несправедливость и жуткие испытания главных героев.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».

Татьяна Соловьева — главный редактор издательства «Альпина. Проза» и автор telegram-канала Gärten und Straßen.