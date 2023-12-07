«Пока течет река Итиль»: первая масштабная постановка Тинчуринского театра

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 61-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим запись 1993 года — спектакль «Итил суы ака торур» («Пока течет река Итиль») по одноименному роману Нурихана Фаттаха в постановке Рашида Загидуллина о Волжской Булгарии, когда она еще официально не приняла ислам. Для Татарстана в первые годы суверенитета — важный с точки зрения самосознания акт репрезентации прошлого.

Сказочник с размахом



Рашид Загидуллин до прихода в Тинчуринский театр работал сначала в ТЮЗе. Здесь он, выпусник Казанского театрального училища, ученик Каревой и Кешнера, поставил «Плюшевую обезьянку в детской кроватке» Марианны Яблонской, а потом еще две пьесы Михаила Бартенева. Также поставил 9 музыкальных сказок в Татарской филармонии, а также сказку Бажова — в Качаловском. А уже потом, еще учась в театральном институте имени Щукина, 10 марта 1993 года стал главным режиссером театра драмы и комедии имени Тинчурина.

Ранее Тинчуринский — это три бригады, которые постоянно ездят по районам, каждый день у них спектакль. По сути, это три театра. У каждого актера — наработанное амплуа. Практически нет молодежи.

Инсценировка по Фаттаху — это первый спектакль Загидуллина на улице Горького в новой должности. Театр все еще переходит из статуса передвижного, бытового, а здесь вместо привычных декораций — трехъярусный пандус. 40 с лишним человек на сцене, пространство эпоса. Да, как и любой молодой режиссер, он ставит себе высокие цели. Берет актуальную тему булгарской истории и заставляет актеров, которые до этого изображали обычных бабушек, дедушек, милиционеров, студентов, играть ханов и жен глав племени.

О постановке есть важное воспоминание режиссера: «По молодости не учел и начал репетиции, не получив изначально согласия автора на постановку. И вот я получаю письмо, что он не только против постановки, но даже против написания инсценировки романа — бездоказательно, без объяснения причин. Хотя многие говорили мне, что автора не переубедишь, я напросился к нему на личную встречу, 3 часа рассказывал, какой прекрасный получится у нас спектакль.



И в итоге сумел уговорить, только пойдя на большой режиссерский риск: если на генеральном прогоне постановка не устроит автора, мы снимаем ее из репертуара театра, чего бы мне это ни стоило. Но спектакль ему понравился».

Когда булгары были язычниками

Нурихан Фаттах впервые опубликовался в журнале «Совет әдәбияты» (современный «Казан утлары»), когда учился в школе, после он работал в Татарском книжном издательстве, немного жил в Чистополе и в районе Павлодара. Но в основном был казанцем. В 1955-м выпустил первый роман «Сезнеңчә ничек?» («А как по-вашему?») о жизни студентов. В 1969-м появился роман «Итил», он же «Итил суы ака торур». Это одно из самых популярных его произведений, наряду с другим историческим романом «Сызгыра торган уклар» («Свистящие стрелы», в нем он говорил о 3–2 веках до нашей эры, эпохе хуннов). Как указывается в предисловии к «Итилю», действие в нем начинается в 918 году, за четыре года до прибытия посольства Багдадского халифа, в результате чего Волжская Булгария во главе с ханом Алмушем признала ислам своей официальной религией.

Фаттах пишет цветасто, но без красоты ради красоты. В его романе четко описаны, к примеру, особенности тогдашней крепости, одна из первых сцен в романе — языческий праздник жертвоприношения (таких массовых сцен немало в спектакле). При этом, повторимся, в спектакле важно пространство текста, здесь нет пышных декораций.

Внутри рода Акбуре начинается конфликт между главой и жрецом, чтобы его прекратить, в жертву приносят драгоценного коня. В ответ сын главы Тотыш убивает волков (тотемных спасителей, по легенде предков тюркских народов). Словом, все начинается красиво, но пугающе — традиции нарушены. А после предводитель рода Акбуре Курэн-бию (Халиль Махмутов) получает предложение от вождя племени Казаяк Ямгурчи-бия (Зуфар Харисов) объединиться против хана Алмуша (Тимергали Зиннуров).



Загидуллин основной темой многоуровневого романа берет линию матери, которой становится и сама река, и жена главы Акбуре Койтым-бике (Исламия Махмутова). Характерно, что Ямгурчи приходит именно к ней, чтобы породниться с родом Акбуре, поженив детей. И не менее важна сцена, когда Койтым-бике приходит к хану, напоминая, что его отец уничтожил ее род, а взамен прося вернуть плененного сына. А в конце в качестве символа надежды показывает зрителю внука.

