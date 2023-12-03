Может ли у нас появиться своя героиня-мусульманка?

Даешь ответ Мисс Марвел!

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Мисс Марвел краткий сюжет»/youtube.com, аккаунт «Сериальный Кот»

В мировом прокате — фильм «Капитан Марвел 2» о трех супергероинях. Одна из них — Мисс Марвел, она же Камала Хан, подросток пакистано-американского происхождения, мусульманка. Впервые эта героиня появилась еще в 2013-м в рисованном виде, в 2022-м про нее снят отдельный мини-сериал. Значительная часть практикующих мусульман, учащихся медресе в Татарстане — это девушки. Может ли у них появиться свой комикс-герой?

Кто такая Камала Хан и при чем здесь колониализм

Концепцию героини придумали редактор Marvel Стивен Уокер и Сана Аманат, исполнительный директор по производству и разработке в Marvel Studios. По происхождению она пакистанка, появление новой Мисс Марвел (это уже третья версия героини во вселенной) она объяснила «желанием исследовать мусульманскую американскую диаспору с подлинной точки зрения».

Камале — 16 лет, она художница и фанат игр, рисует рассказы о Капитане Марвеле, получает способность использовать космическую энергию и создавать любые конструкции из застывшего света с помощью магического браслета. При этом у нее проблемы в школе и с родителями. В мини-сериале «Мисс Марвел» из шести эпизодов можно увидеть детали их дома с шамаилями, герои посещают мечеть. Также Камала фигурирует в видеоиграх и аудиокнигах. В 2016-м ее образ появился на обложке журнала The Village Voice, а внутри была напечатана статья о разнообразии персонажей «Супергероиня нашего времени: Мисс Марвел спасет вас сейчас».

скриншот realnoevremya.ru из видео «Мисс Марвел (1-й сезон) — Русский трейлер (Дубляж, 2022) Flarrow Films»/youtube.com, аккаунт «Flarrow Films — Перевод и Озвучивание»

С учетом того, что жанр комиксов в России развивается, может ли у нас появиться в них девушка-подросток, исповедующая ислам? Ведь пример проекта «Туган Батыр», поддержанный муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, демонстрирует жизнеспособность историй о национальных героях. Отметим, что в «Туган Батыре» женский персонаж — это в первую очередь возлюбленная героя.



При этом автор, который решится на подобный шаг, должен учесть множество факторов. К примеру, насколько религия будет играть важную роль в жизни героя? Будет ли он идеальный или похожим на реального человека со своими слабостями? Будут ли его окружать только братья и сестры по вере или он будет существовать в многополярной действительности?

— Любое представительство «невидимых», находящихся на вторых ролях людей, конечно, им самим повышает самооценку, — указывает исламовед и кинорежиссер Ильшат Саетов. — Показательно, что у пабликов про известных, выдающихся татар много подписчиков. Людям, конечно, приятно знать, что кто-то из их земляков, соплеменников, людей, которые придерживаются той же религии, находится в поле видимости западной цивилизации, которая на данный момент является самой главной.

При этом Саетов считает, что, проявляясь в массовой западной культуре, эти «невидимые» представители пытаются стать видимыми со стороны как бы доминирующей культуры.

— Это тоже в каком-то смысле колониализм, — говорит Саетов. — Потому что ты для них стараешься, смотришь на себя их глазами. Это более философский разговор, но в целом, наверное, это полезный опыт, что в западной цивилизации мусульман ставят если не на равные роли, то рядом.



Благонравие и отвага?

— Нужен ли такой образ татаркам? — говорит Амина Миндиярова, выпускница медресе «Мухаммадия» и театральный режиссер. — Недавно смотрели и обсуждали фильмы «Бибинур» и «Зулейха» — это образы истинных татарок, мусульманок. Я захотела найти подобный фильм среди современных картин, в том числе зарубежных. Вбивала в поисковик: «женщины-герои», «женщины-примеры». Мне выходили фильмы типа «Солдата Джейн», о Коко Шанель. Это очень хорошие фильмы с точки зрения сценария и актерской игры. Но это жизнь женщин, ведущих аморальный образ жизни. Я общалась с парнями в Москве и Питере, не только с татарами, могу сказать, что все они хотят в жены благочестивую женщину, которая будет верна мужу и своей семье. А не тех, чей типаж мы видим во всех кассовых фильмах.

Миндиярова указывает, что такой образ мог бы появиться и у татар — но он «должен быть благонравным».



Спрос на героя может быть достаточно серьезным. Ведь как говорит директор издательства «Юлбасма» Гузель Хасанова, «герои в таких продуктах — это собирательные образы из той самой среды, для которых эти продукты создаются».

— Думаю, что в современной визуальной, книжной культуре в целом не очень много образов татарок, — продолжает ее мысль художник Гузель Гарипова. — А татарки-мусульманки встречаются совсем редко. К тому же образ мусульманок плотно оброс стереотипами. Пример «Марвела» мог бы быть отличным поводом представить разнообразие культур и традиций внутри одной культурной группы.

— Если бы кто-то за это взялся и сделал красиво, то, конечно, возможно, — соглашается художник Нияз Хазиахметов. — Но верующие выбирают путь изоляционизма. Чтобы у нас возник модный герой, нужно свободное мышление, другое сообщество.



«Мусульманка не супергерой, а женщина, жена, мать, сестра, бабушка»

— Мусульманка не супергерой, а женщина, жена, мать, сестра, бабушка, — подчеркивает председатель Союза мусульманок Татарстана Наиля Зиганшина. — Когда угрожают ее семье, она может превратиться в тигрицу, на какое-то время. В остальное время она прежде всего мать.

В качестве примера мы обсуждаем с Зиганшиной Мухлису Буби, которая в 1905 году открыла медресе «Иж-Бобья» для женщин-мусульманок. Наиля-ханум отмечает, что «Буби пожертвовала личной жизнью ради общественной деятельности».

— Вопрос непростой, — резюмирует специалист отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Ахмад Абу Яхья. — С одной стороны, мы живем в глобализированном мире и нам важно, как к нам относятся представители других религий, неверующие люди, не мусульмане. Мы хотим показать ислам с хорошей стороны, в том числе и через средства массовой культуры, медиа, кино, книги и так далее. С этой точки зрения хорошо, если будут положительные образы мусульманок.

С другой стороны, говорит исламовед, есть законы шариата: у женщины есть определенная роль — супруги, матери, воспитателя детей, хранительницы очага.

— Это не значит, что не может выходить на улицу, не может учиться, работать. Но все равно — прописаны нормы скромности, запрет на свободное общение мужчины и женщины без посторонних, есть нормы хиджаба, — отмечает преподаватель.

— Скорее правомернее проецировать этот образ на мусульманок второго-третьего поколения из так называемых мигрантов, — развивает идею Айрат Файзрахманов, историк, начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Минкульта РТ. — Их роль будет возрастать, и российскому обществу в условиях демографических изменений, смещений этнического, гендерного баланса важно будет адаптировать образ девушки с мусульманскими корнями, именами. «Чужих» важно сначала сделать «другими», а потом «своими» с особенностями.