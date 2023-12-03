Может ли у нас появиться своя героиня-мусульманка?
Даешь ответ Мисс Марвел!
В мировом прокате — фильм «Капитан Марвел 2» о трех супергероинях. Одна из них — Мисс Марвел, она же Камала Хан, подросток пакистано-американского происхождения, мусульманка. Впервые эта героиня появилась еще в 2013-м в рисованном виде, в 2022-м про нее снят отдельный мини-сериал. Значительная часть практикующих мусульман, учащихся медресе в Татарстане — это девушки. Может ли у них появиться свой комикс-герой?
Кто такая Камала Хан и при чем здесь колониализм
Концепцию героини придумали редактор Marvel Стивен Уокер и Сана Аманат, исполнительный директор по производству и разработке в Marvel Studios. По происхождению она пакистанка, появление новой Мисс Марвел (это уже третья версия героини во вселенной) она объяснила «желанием исследовать мусульманскую американскую диаспору с подлинной точки зрения».
Камале — 16 лет, она художница и фанат игр, рисует рассказы о Капитане Марвеле, получает способность использовать космическую энергию и создавать любые конструкции из застывшего света с помощью магического браслета. При этом у нее проблемы в школе и с родителями. В мини-сериале «Мисс Марвел» из шести эпизодов можно увидеть детали их дома с шамаилями, герои посещают мечеть. Также Камала фигурирует в видеоиграх и аудиокнигах. В 2016-м ее образ появился на обложке журнала The Village Voice, а внутри была напечатана статья о разнообразии персонажей «Супергероиня нашего времени: Мисс Марвел спасет вас сейчас».
С учетом того, что жанр комиксов в России развивается, может ли у нас появиться в них девушка-подросток, исповедующая ислам? Ведь пример проекта «Туган Батыр», поддержанный муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, демонстрирует жизнеспособность историй о национальных героях. Отметим, что в «Туган Батыре» женский персонаж — это в первую очередь возлюбленная героя.
При этом автор, который решится на подобный шаг, должен учесть множество факторов. К примеру, насколько религия будет играть важную роль в жизни героя? Будет ли он идеальный или похожим на реального человека со своими слабостями? Будут ли его окружать только братья и сестры по вере или он будет существовать в многополярной действительности?
При этом Саетов считает, что, проявляясь в массовой западной культуре, эти «невидимые» представители пытаются стать видимыми со стороны как бы доминирующей культуры.
— Это тоже в каком-то смысле колониализм, — говорит Саетов. — Потому что ты для них стараешься, смотришь на себя их глазами. Это более философский разговор, но в целом, наверное, это полезный опыт, что в западной цивилизации мусульман ставят если не на равные роли, то рядом.
Благонравие и отвага?
Миндиярова указывает, что такой образ мог бы появиться и у татар — но он «должен быть благонравным».
Спрос на героя может быть достаточно серьезным. Ведь как говорит директор издательства «Юлбасма» Гузель Хасанова, «герои в таких продуктах — это собирательные образы из той самой среды, для которых эти продукты создаются».
— Если бы кто-то за это взялся и сделал красиво, то, конечно, возможно, — соглашается художник Нияз Хазиахметов. — Но верующие выбирают путь изоляционизма. Чтобы у нас возник модный герой, нужно свободное мышление, другое сообщество.
«Мусульманка не супергерой, а женщина, жена, мать, сестра, бабушка»
В качестве примера мы обсуждаем с Зиганшиной Мухлису Буби, которая в 1905 году открыла медресе «Иж-Бобья» для женщин-мусульманок. Наиля-ханум отмечает, что «Буби пожертвовала личной жизнью ради общественной деятельности».
С другой стороны, говорит исламовед, есть законы шариата: у женщины есть определенная роль — супруги, матери, воспитателя детей, хранительницы очага.
— Это не значит, что не может выходить на улицу, не может учиться, работать. Но все равно — прописаны нормы скромности, запрет на свободное общение мужчины и женщины без посторонних, есть нормы хиджаба, — отмечает преподаватель.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/297380-musulmanka-ne-supergeroy-a-zhenschina-zhena-mat-sestra-babushka
Это сказано о живых людях или о персонажах? Если первое - то это, как минимум, невежливо.
Пакистанцы никогда не были коренным населением Европы или Америки.
Они выглядят иначе, ведут себя иначе, у них другая религия.
Это вообще другой мир, чужой и непонятный для христианской цивилизации.
Сначала их "делают" другими, т.е. интегрируют в общеcтво: они выглядят иначе, но их психология мало чем отличается от "нашей" и их обычаи, в общем-то, не противоречат общепринятым устоям.
А потом они становятся неотъемлимой частью общества: их язык, нравы психология ничем не отличаются от общепринятой.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/297380-musulmanka-ne-supergeroy-a-zhenschina-zhena-mat-sestra-babushka
Откуда известно, что "западная цивилизация ... на данный момент является самой главной"?
- Конечно же, от самой западной цивилизации.
Можно получить непредстказуемую реакцию, особенно в России.
Все еще помнят подрывающих себя шахидок.