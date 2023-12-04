День в истории 4 декабря: 75 лет компьютеру, день рождения Владимира Алекно, встреча Путина с послами
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 4 декабря 2023 года
4 декабря раис Татарстана Рустам Минниханов проведет совещание по вопросам строительства нового здания Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала в Казани. В мире отмечают День банков, в России — День рождения информатики. Пять лет назад в конкурсе на название аэропорта Казани победило имя Габдуллы Тукая, 69 лет назад ООН создала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а 312 лет назад в 1711 году в Петербурге по приказу Петра I был дан первый фейерверк. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов, они представляют 21 иностранное государство.
- Также глава государства проведет ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
- Раис Татарстана Рустам Минниханов проведет совещание по вопросам строительства нового здания Татарского государственного академического театра им.Галиасгара Камала в Казани.
- Состоится Всероссийский форум для предпринимателей «Бизнес во благо», в котором примут участие предприниматели со всей России.
- Чемпионат России по хоккею с мячом среди мужских команд: «Ак Барс-Динамо» сыграет против «СКА-Уральский трубник».
- Чемпионат России по футболу — казанский «Рубин» на выезде встретится с московским «Динамо».
Кто родился: Рыбушкин и Алекно
- 1747 — первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке Александр Баранов (умер в 1819 году).
- 1882 — один из основоположников жанра научно-популярной литературы Яков Перельман (умер в 1942 году).
- 1892 — диктатор и правитель Испании (1939—1975) Франсиско Франко (умер в 1975 году).
- 1930 — советский и российский композитор и педагог, народный артист РФ Роман Леденёв (умер в 2019 году).
- 1954 — депутат Госсовета Николай Рыбушкин.
- 1966 — бывший главный тренер волейбольной команды «Зенит-Казань» Владимир Алекно. При нем, начиная с сезона 2014/15, клуб неизменно становился победителем Кубка, чемпионата России и Лиги чемпионов. Кроме того, в декабре 2017 года «Зенит» завоевал золото клубного чемпионата мира.
Кто скончался: Хайям и Гурий
- 1131 — персидский философ Омар Хайям.
- 1563 — первый глава Казанской епархии Гурий (Григорий Руготин).
- 1680 — датский анатом Томас Бартолин. Он открыл лимфатическую систему человека.
- 1850 — английский физик Уильям Стёрджен. Является изобретателем электродвигателя.
- 1902 — сооснователь Dow Jones & Co, создатель Промышленного индекса Доу Джонса Чарльз Генри Доу.
- 1902 — русский оперный певец, отец композитора Игоря Стравинского Федор Стравинский.
- 2004 — главный редактор газеты «Аргументы и факты» Владислав Старков.
Праздники: Международный день банков
- Международный день банков. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2019 года. Этой датой хотели отметить вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей и потенциал для дальнейшего решения задач общемирового масштаба.
- День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. В этот день во многих странах мира почты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения.
- День рождения российской информатики. Является неофициальным праздником. Дата выбрана в связи с тем, что 4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство запатентовал изобретение Исаака Брука и Башира Рамеева — цифровую электронную вычислительную машину (или компьютер).
События в истории: первый фейерверк и создание МАГАТЭ
- 1639 — астроном-любитель Джеримайя Хоррокс стал первым человеком, который наблюдал за тем, как Венера проходит по диску Солнца.
- 1706 — Петр I основал первый военный госпиталь (сегодня — Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко).
- 1711 — в Петербурге по приказу Петра I был дан первый фейерверк. Салют прошел в честь именин его близкого друга и генерал-губернатора города Александра Меншикова.
- 1864 — началось Иканское сражение.
- 1932 — в СССР приняли декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам.
- 1946 — в Москве выпущен первый легковой автомобиль — «Москвич-400».
- 1954 — ООН создала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
- 2017 — премьер-министр РТ Алексей Песошин представил Рафиса Бурганова коллективу Министерства образования и науки РТ в качестве нового руководителя.
- 2018 — в конкурсе на название аэропорта Казани победило имя Габдуллы Тукая, аэропорт Бегишево назовут именем Николая Лемаева.
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