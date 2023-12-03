День в истории 3 декабря: трагедия в Индии, день рождения Салиха Сайдашева, татарстанское дерби
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 3 декабря 2023 года
3 декабря в Казани состоится татарстанское дерби — «Ак Барс» сыграет против «Нефтехимика». В мире отмечают День инвалидов, День борьбы с пестицидами, в России — День Неизвестного Солдата и День юриста. Три года назад президент Татарстана Рустам Минниханов впервые присудил Международную премию имени В.В. Марковникова, 20 лет назад в Казани открыли новый памятник поэту, общественному деятелю и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — «Ак Барс» против «Нефтехимика».
- Чемпионат России по волейболу среди женских команд — «Динамо-Ак Барс» против «Ленинградки» из Санкт-Петербурга.
Кто родился: Салих Сайдашев и Шамиль Идиатуллин
- 1884 — советский биохимик, академик, Герой Социалистического Труда Владимир Энгельгардт (умер в 1984 году). Был профессором Казанского университета.
- 1898 — создатель танка Т-34 Михаил Кошкин (умер в 1940 году).
- 1900 — известный композитор Салих Сайдашев. В Казани его имя носит Государственный большой концертный зал.
- 1934 — советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко (умер в 2017 году).
- 1971 — писатель и журналист, дважды лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин. В 2017 году опубликовал роман «Город Брежнев» о Набережных Челнах начала 80-х, ставший популярным.
- 1971 — экс-генеральный директор ОАО «Казанский завод синтетического каучука» Алексей Контуров.
Кто скончался: Карл Цейсс и Пьер Огюст Ренуар
- 1888 — основатель фабрики оптических приборов Карл Цейсс.
- 1894 — английский писатель Роберт Льюис Стивенсон.
- 1917 — убит Верховный главнокомандующий Русской армией Николай Духонин.
- 1919 — один из основных представителей импрессионизма Пьер Огюст Ренуар.
- 2019 — заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Исламия Махмутова. 55 лет прослужила в Тинчуринском театре.
- 2021 — советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант.
Праздники: Международный день борьбы с пестицидами и День юриста
- Международный день инвалидов. Его провозгласила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1992 году в конце Десятилетия инвалидов ООН (1983—1992). Праздник учредили для продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни и привлечения внимания к их проблемам.
- Всемирный день компьютерной графики. Неофициальный праздник, предложенный в 1998 году американской компанией Alias. Дата выбрана как единственная, которая начинается со знакового сочетания символов: 3D — 3 December.
- Международный день борьбы с пестицидами. Учрежден в 1998 году в память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в индийском Бхопале. Тогда из резервуара для хранения метилизоцианата произошел выброс 42 тонн этого высокотоксичного соединения. Всего погибли около 18 тысяч человек.
- День Неизвестного Солдата. Дата введена федеральным законом 4 ноября 2014 года. Депутаты Госдумы обосновали ее «необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным».
- Всероссийский день пассажира. Приурочен к годовщине основания крупнейшего пассажирского железнодорожного перевозчика России — Федеральной пассажирской компании.
- День Пермского края. Праздник появился 27 апреля 2007 года — в этот день был издан Устав региона, в котором и была установлена новая дата.
- День юриста. Установлен указом президента России 4 февраля 2008 года. Такая дата выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1864 года в России была принята серия судебных уставов.
События в истории: роспуск КГБ, выпуск PlayStation
- 1717 — по указу Петра I из Казанской губернии была выделена Астраханская.
- 1810 — Англия отбила у французов Маврикий.
- 1966 — в Александровском саду был торжественно погребен прах Неизвестного Солдата.
- 1967 — хирург Кристиан Барнард провел первую успешную операцию по пересадке сердца. Она состоялась в Южной Африке.
- 1971 — начало третьей войны между Индией и Пакистаном.
- 1979 — аятолла Рухолла Хомейни стал первым высшим руководителем Ирана.
- 1989 — окончание холодной войны. В этот день президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками.
- 1991 — роспуск КГБ.
- 1992 — инженер Нейл Папуорт отправил первое в мире СМС-сообщение.
- 1994 — Sony представила первую игровую консоль PlayStation.
- 2003 — в Казани открыли новый памятник поэту, общественному деятелю и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину.
- 2006 — сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса, крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе.
- 2015 — президент России Владимир Путин поручил Федеральному собранию создать Агентство по технологическому развитию.
- 2015 — волейболистки «Динамо-Казань» проиграли финал Кубка России.
- 2017 — «Зенит-Казань» в седьмой раз завоевал Кубок России.
- 2019 — компании «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили на 10 лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
- 2019 — трижды судимый житель Менделеевска зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Второй приемный ребенок 12 лет смог убежать.
- 2020 — президент Татарстана Рустам Минниханов впервые присудил Международную премию имени В.В. Марковникова за вклад в развитие органической химии. Звание лауреата получил академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова ИОФХ КазНЦ РАН Александр Коновалов.
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Сегодня день рождения выдающегося татарского писателя, ученого, журналиста, педагога, основателя всемирно известной Стамбульской библиотеки Мусы Акъегета.