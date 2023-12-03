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День в истории 3 декабря: трагедия в Индии, день рождения Салиха Сайдашева, татарстанское дерби

07:00, 03.12.2023 1

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 3 декабря 2023 года

День в истории 3 декабря: трагедия в Индии, день рождения Салиха Сайдашева, татарстанское дерби
Фото: коллаж realnoevremya.ru

3 декабря в Казани состоится татарстанское дерби — «Ак Барс» сыграет против «Нефтехимика». В мире отмечают День инвалидов, День борьбы с пестицидами, в России — День Неизвестного Солдата и День юриста. Три года назад президент Татарстана Рустам Минниханов впервые присудил Международную премию имени В.В. Марковникова, 20 лет назад в Казани открыли новый памятник поэту, общественному деятелю и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

  • Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — «Ак Барс» против «Нефтехимика».
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • Чемпионат России по волейболу среди женских команд — «Динамо-Ак Барс» против «Ленинградки» из Санкт-Петербурга.

Кто родился: Салих Сайдашев и Шамиль Идиатуллин

  • 1884 — советский биохимик, академик, Герой Социалистического Труда Владимир Энгельгардт (умер в 1984 году). Был профессором Казанского университета.
  • 1898 — создатель танка Т-34 Михаил Кошкин (умер в 1940 году).
  • 1900 — известный композитор Салих Сайдашев. В Казани его имя носит Государственный большой концертный зал.
взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru
  • 1934 — советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко (умер в 2017 году).
  • 1971 — писатель и журналист, дважды лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин. В 2017 году опубликовал роман «Город Брежнев» о Набережных Челнах начала 80-х, ставший популярным.
  • 1971 — экс-генеральный директор ОАО «Казанский завод синтетического каучука» Алексей Контуров.

Кто скончался: Карл Цейсс и Пьер Огюст Ренуар

  • 1888 — основатель фабрики оптических приборов Карл Цейсс.
  • 1894 — английский писатель Роберт Льюис Стивенсон.
  • 1917 — убит Верховный главнокомандующий Русской армией Николай Духонин.
  • 1919 — один из основных представителей импрессионизма Пьер Огюст Ренуар.
  • 2019 — заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Исламия Махмутова. 55 лет прослужила в Тинчуринском театре.
Мемориальная доска в честь народного артиста Татарстана Халиля Махмутова и заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана Исламии Махмутовой. realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 2021 — советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант.

Праздники: Международный день борьбы с пестицидами и День юриста

  • Международный день инвалидов. Его провозгласила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1992 году в конце Десятилетия инвалидов ООН (1983—1992). Праздник учредили для продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни и привлечения внимания к их проблемам.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • Всемирный день компьютерной графики. Неофициальный праздник, предложенный в 1998 году американской компанией Alias. Дата выбрана как единственная, которая начинается со знакового сочетания символов: 3D — 3 December.
  • Международный день борьбы с пестицидами. Учрежден в 1998 году в память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в индийском Бхопале. Тогда из резервуара для хранения метилизоцианата произошел выброс 42 тонн этого высокотоксичного соединения. Всего погибли около 18 тысяч человек.
  • День Неизвестного Солдата. Дата введена федеральным законом 4 ноября 2014 года. Депутаты Госдумы обосновали ее «необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным».
realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов
  • Всероссийский день пассажира. Приурочен к годовщине основания крупнейшего пассажирского железнодорожного перевозчика России — Федеральной пассажирской компании.
  • День Пермского края. Праздник появился 27 апреля 2007 года — в этот день был издан Устав региона, в котором и была установлена новая дата.
  • День юриста. Установлен указом президента России 4 февраля 2008 года. Такая дата выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1864 года в России была принята серия судебных уставов.

События в истории: роспуск КГБ, выпуск PlayStation

  • 1717 — по указу Петра I из Казанской губернии была выделена Астраханская.
  • 1810 — Англия отбила у французов Маврикий.
  • 1966 — в Александровском саду был торжественно погребен прах Неизвестного Солдата.
  • 1967 — хирург Кристиан Барнард провел первую успешную операцию по пересадке сердца. Она состоялась в Южной Африке.
/realnoevremya.ru/Мария Горожанинова (архив)
  • 1971 — начало третьей войны между Индией и Пакистаном.
  • 1979 — аятолла Рухолла Хомейни стал первым высшим руководителем Ирана.
  • 1989 — окончание холодной войны. В этот день президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками.
  • 1991 — роспуск КГБ.
  • 1992 — инженер Нейл Папуорт отправил первое в мире СМС-сообщение.
  • 1994 — Sony представила первую игровую консоль PlayStation.
  • 2003 — в Казани открыли новый памятник поэту, общественному деятелю и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 2006 — сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса, крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе.
  • 2015 — президент России Владимир Путин поручил Федеральному собранию создать Агентство по технологическому развитию.
  • 2015 — волейболистки «Динамо-Казань» проиграли финал Кубка России.
  • 2017 — «Зенит-Казань» в седьмой раз завоевал Кубок России.
  • 2019 — компании «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили на 10 лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
  • 2019 — трижды судимый житель Менделеевска зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Второй приемный ребенок 12 лет смог убежать.
  • 2020 — президент Татарстана Рустам Минниханов впервые присудил Международную премию имени В.В. Марковникова за вклад в развитие органической химии. Звание лауреата получил академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова ИОФХ КазНЦ РАН Александр Коновалов.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан
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  • Анонимно 03 дек
    Сегодня день рождения популярнейшего татарского поэта, автора сотен популярнейших песен Ахмеда Ерикея.
    Сегодня день рождения выдающегося татарского писателя, ученого, журналиста, педагога, основателя всемирно известной Стамбульской библиотеки Мусы Акъегета.
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