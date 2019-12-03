«Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор о транзите нефти

Компании «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили на 10 лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.

К договору было заключено дополнительное соглашение, документ теперь действует с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года.

Документ подписали генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

Отмечается, что договор сохраняет действующий порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия технических служб, помимо этого, в документе актуализируется ряд его положений с учетом состояния рынка услуг по транспортировке нефти в регионе, сообщает пресс-служба украинской компании в Facebook.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 миллионов.

