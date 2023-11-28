Томаш Навратил: «Мы не хотим заниматься политикой, нам важно плодотворное сотрудничество»

Чешские предприниматели хотят построить в Татарстане завод по переработке электронных отходов

Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru (Томаш Навратил)

На заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рустаму Минниханову предложили построить на территории Татарстана совместное с чешскими партнерами предприятие по переработке электронных отходов. По словам председателя компании Praktik System, директора по стратегии и развитию ООО «АЦМ» Томаша Навратила, в будущем опыт Татарстана можно будет распространять на всю Россию: единственный аналогичный завод в стране, построенный немецкой компанией, в данный момент не работает из-за геополитической ситуации. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Я уверен, мы найдем общие точки»

В Доме правительства РТ состоялось заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» под председательством раиса Рустама Минниханова. Раису презентовали инновационные проекты, которые так или иначе могут быть интересны республики. Первым выступил исполняющий обязанности директора Института проблем передачи информации РАН им. А.А. Харкевича, основатель платформы «Синтелли» Максим Федоров. Он представил модульную платформу искусственного интеллекта для органической и медицинской химии «Синтелли». Это база данных, которая содержит информацию о более десятка миллионов молекул, химических соединений и органических реакций. Кроме того, платформа позволяет обрабатывать, сохранять и использовать свои собственные датасеты, то есть это такой эксель для химиков.

По словам спикера, актуальность платформы в разы выросла после ввода санкций.

— После начала спецоперации многие провайдеры химической информации закрыли доступ российским ученым. Исходя из этой ситуации, мы переориентировали нашу платформу, сейчас база данных позволяет осуществлять защиту интеллектуальной собственности, в том числе позволяет обойти западные патенты, — объяснил Максим Федоров.

По его словам, они сфокусированы не только на Россию, но и на страны БРИКС. Проект получил грант от государства на эти цели. По словам Федорова, в этом вопросе они надеются на поддержку Республики Татарстан. В частности, он предложил на основе проекта «Синтелли» и датацентров, которые работают в республике, создать центр коллективного пользования для стран БРИКС.

В Доме правительства РТ состоялось заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

— Я много общаюсь с коллегами, учеными из разных стран, они в этом заинтересованы, готовы использовать альтернативное решение, чтобы чувствовать себя более независимо от англосаксонских баз данных, — уверил спикер.

Рустам Минниханов поддержал инициативу Максима Федорова, поручил вузам республики изучить возможность сотрудничества.

— Я уверен, мы найдем общие точки, — подчеркнул раис.

Технология «сращивания» керамических деталей для нефтехимии и автомобилестроения

Вячеслав Темкин, руководитель проекта ООО «Экипо» рассказал о ноу-хау, разработанном их компанией — это технология «сращивания» керамических элементов, которое позволяет создавать детали самой сложной формы и высокой надежности. Преимущество этого метода, например, в сравнении со склеиванием, в том, что швы могут выдерживать такое же температурное воздействие, как и сам материал, — до 2 тысяч градусов по Цельсию. При такой температуре склеенная поверхность разрушается, а керамический шов остается неповрежденным.

По словам Темкина, их разработка имеет огромный научно-технический задел, который может быть успешно реализован в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Например, для замещения импортных составляющих или даже для создания высокотемпературного химического реактора на базе керамической турбины. Эта же турбина может быть использована и в автомобилестроении: она дает мультитопливность грузовикам.

— В настоящее время это крайне интересно было бы военным, — подчеркнул спикер.

Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу с заинтересованными предприятиями и детально проработать вопрос сотрудничества.

— Это очень интересная тема. Давайте поработаем, — обратился раис к участникам заседания.

Чешский завод в Татарстане

Председатель компании Praktik System, директор по стратегии и развитию ООО «АЦМ» Томаш Навратил — чех по происхождению, но уже более 10 лет живущий в России. Даже в период сложной геополитической ситуации он продолжает наводить мосты между двумя республиками.

— В Чехии есть предприниматели, которые не поддерживают эту изоляцию. Мы не хотим заниматься политикой, нам важно плодотворное сотрудничество, — отметил он перед своим выступлением.

Рустаму Минниханову Томаш Навратил презентовал завод по переработке электронных отходов, который расположен на севере Чехии. Он перерабатывает 130 тыс тонн продукции в год. Далее вторичное сырье используется в промышленности страны. Спикер предложил построить аналогичное предприятие в Республике Татарстан с перспективой, что завод будет перерабатывать отходы, собранные не только на территории республики, но и всего Поволжья. По словам Томаша Навратила, опыт Татарстана в будущем можно будет распространить на всю Россию или даже на страны БРИКС.

Рустаму Минниханову Томаш Навратил презентовал завод по переработке электронных отходов, который расположен на севере Чехии. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

— Завод за год собирает 400 тысяч холодильников по всей Чехии. Холодильник — это самый опасный электронный отход, который необходимо утилизировать правильно. Какие масштабы будут в России? — отметил он.

По словам спикера, на сегодняшний день в странах коллективного запада утилизируется 20% электронных отходов, в России — 5%, в странах БРИКС — 2,5%.

— Это очень серьезная тема. Есть ведь еще не только бытовые электронные отходы, но и промышленные. Я думаю, нам это будет интересно — отметил раис. И поручил изучить механизмы утилизации такого рода отходов.

Альтернатива Microsoft

Вторая половина заседания была посвящена IT-проектам. Генеральный директор АО «Атомдата-Интеграция» Николай Мухин рассказал о строительстве Центра обработки данных «Иннополис», который заработает во втором квартале 2024 года.

— Уже сейчас открыт некий своего рода предзаказ на услуги, которые можно получить в этом датацентре, — рассказал Николай Мухин и призвал присутствующих к сотрудничеству.

Генеральный директор «МойОфис» Павел Калякин напомнил, что с 1 января 2025 года президент России Владимир Путин запретил использовать иностранное программное обеспечение государственным компаниям и органам власти. Однако, по словам выступающего, 90 процентов людей продолжают пользоваться программами Microsoft.

Калякин предложил присутствующим альтернативу Microsoft — «МойОфис», который предлагает весь спектр необходимых услуг: офисный пакет, почтовые системы и др.

Вторая половина заседания была посвящена IT-проектам. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

— Мы, как резиденты Иннополиса, готовы предложить республике специальные условия, — отметил Калякин. Одна из «плюшек», которые озвучил спикер — бесплатное использование продукта в течение первых шести месяцев.