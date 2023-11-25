Рекультивация иловых полей в Казани завершена на 61%

В 2024 году Казань получит около 100 гектаров земель, которые можно будет включить в хозяйственный оборот

Фото: realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Гости совещания-семинара по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов, который проходит в Казани, сегодня побывали на иловых полях Казани и на биологических очистных сооружениях. Таким образом, они убедились в целостности комплексного подхода к охране водной среды в рамках отдельно взятого региона. Именно на это обратила особое внимание вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время визита в Казань осенью нынешнего года. И именно таким комплексным подходом попросила поделиться Татарстан с другими регионами. О том, как высоко оценивается опыт республики в деле сохранения водных объектов, «Реальное время» рассказывало в репортаже с пленарной части совещания-семинара. Сегодня гостей встречали на реальных объектах.

«Мы используем комплексный подход»

На семинаре-совещании, где присутствовали представители природоохранных, надзорных и других заинтересованных органов из 15 регионов России и федеральных ведомств, опыт Татарстана ставился всем в пример. Сохранение рек, озер и водохранилищ за последние годы стало «фишкой» республики, где реализуются один за другим уникальные проекты, которые становятся флагманскими — федеральные власти просят тиражировать и эти проекты, и этот подход на всю страну.

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков во время совещания рассказал об этих проектах, аналогов которым в России пока нет. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков во время совещания рассказал об этих проектах, аналогов которым в России пока нет. К примеру, подъем труб бездействующего нефтепровода на Озерном месторождении в Нижнекамском водохранилище — проект, который ликвидировал объект накопленного вреда. А ведь в случае повреждения нефтепровода опасность остаться без питьевой воды грозила четверти населения Татарстана. Или еще один флагманский проект республики — рекультивация иловых полей в Казани, которая делается в связке с тотальной реконструкцией очистных сооружений. Потому что невозможно построить новые очистные, не поработав над иловыми полями. Как и невозможно закрыть одним днем иловые поля, а очистные сооружения оставить работать в прежнем режиме. Александр Шадриков говорил на совещании:

— Мы используем комплексный подход. Реконструкция очистных сооружений была бы невозможна без решения вопросов с рекультивацией иловых полей. В свою очередь, когда мы начали проектирование по рекультивации, нам было необходимо прекратить эксплуатацию иловых полей. Решением стало строительство цеха термомеханической обработки иловых осадков. Это позволило нам закрыть работу иловых полей и перейти к проработке вопроса по их рекультивации.

«В Санкт-Петербурге был проект на 50 тысяч кубометров осадка — а у нас на 4 миллиона»

Послушав теоретические основы реализации татарстанских проектов, сегодня, на второй день совещания-семинара его участники отправились прямо на объекты. Начали с экскурсии по иловым полям, где и сейчас продолжаются работы по рекультивации.

realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Принципиальную схему рекультивации иловых полей разрабатывала компания «Геотехпроект». Ее представитель Кирилл Поцепняк говорит:

— Иловый осадок копился с 1960-х годов на этих иловых полях. Мы его обезвоживаем с помощью технологии геотубирования — из илового осадка в результате получается технический грунт, и в конце, когда проект будет реализован, тут останется зеленая территория, на которой город сможет вести хозяйственную деятельность. Мы оставляем за собой чистый земельный участок. Сложностей было немало, технологию мы разработали с нуля. В России таких проектов не было — только в Санкт-Петербурге. Но там был масштаб гораздо меньше: всего 50 тысяч кубометров осадка. А у нас — 4 миллиона. Мы взяли их опыт, зарубежный опыт (такие технологии используются в Канаде и Америке). Адаптировали технологию под наши условия и применили здесь, в Казани. Объект отличается тем, что осадок тут лежит с шестидесятых годов — он уже достаточно выдержан. Это придает определенные нюансы вопросу подбора реагентов. Например, ряд часто используемых реагентов для обезвоживания и дезинвазии нам не подошел, мы подбирали их конкретно под данный объект. В Оренбурге сейчас занимаются подбором технологии, там планируют рекультивировать иловые поля.

Установка, в которой происходит смешивание реагента с илом. realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Генеральный директор ООО «Ядран-Строй» Марат Хайруллин представляет компанию-подрядчика, которая работает на проекте рекультивации иловых полей. Наше издание подробно рассказывало о том, как идут работы и в чем заключается проект. На сегодняшний день 60% работ уже выполнено, к концу 2024-го года объект будет сдан.

— Общая территория санитарной зоны — 140 гектаров, под иловыми полями занято 100 гектаров. После геотубирования иловых остатков 50% территории город может использовать для собственных нужд. В геотубе осадок освобождается от воды, обеззараживается и обезвреживается. Вода через поры геотубы по дренажной системе отводится в головную часть городских очистных сооружений, чтобы там быть очищенной.

Генеральный директор ООО «Ядран-Строй» Марат Хайруллин realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Буквально несколько лет назад на этой территории невозможно было находиться из-за ужасающего зловония. Сегодня же высоких гостей не тревожил неприятный запах. Они живо интересовались и техническими деталями проекта, и тем, почему именно геотубирование было выбрано в качестве технологии.

К примеру, у подрядчиков и проектировщиков спросили, почему было бы не вывезти 4 миллиона тонн осадка в другое место. Татарстанские экологи развели руками: а куда вывозить? И чем провинились жители тех мест, куда предполагалось бы вывозить эту огромную массу, «бомбу с часовым механизмом» для любой экосистемы? Нужно было только рекультивировать этот объем, иных вариантов просто не предполагалось.

Выемка осадков. realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Другие гости интересовались, почему не решили использовать технологию фильтр-прессования для сушки осадка. Кирилл Поцепняк объяснил: это более долгий процесс, и чтобы уложиться в заданные сроки на таком колоссальном объеме задачи, потребовалось бы застроить фильтр-прессами всю близлежащую территорию и превратить ее в огромный завод по прессованию зловонного осадка.

«Мы не боимся брать ответственность за реализацию любого пилотного проекта»

Егор Тарнавский, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, рассказывал коллегам:

— Иловые поля — это итоговая стадия очистки сточных вод, которая проходит на биологических очистных сооружениях Казани. В свое время, когда встал вопрос о необходимости реконструкции ОС, нужно было решить этот вопрос с конечной стадией. И когда было принято решение о строительстве цеха сушки илового осадка, иловые поля были закрыты, и мы приступили к реализации проекта. Подготовка шла давно — с 2019 года. Было рассмотрено 36 технологий, определили пять ключевых задач проекта (обезвоживание, обеззараживание, обезвреживание, ликвидация запаха и проведение работ именно на этом же участке). Буквально в 20 метрах находится Волга — фактически, иловые поля находились в водоохранной зоне и представляли собой угрозу загрязнения. 1,3 миллиона жителей. Результат налицо, ход выполнения работ вы видите. Перед республикой стоит задача завершить этот проект, и думаю, в следующем году он будет завершен. Другого нам не дано, мы выполним этот показатель!

Егор Тарнавский, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан: «Перед республикой стоит задача завершить этот проект, и думаю, в следующем году он будет завершен». realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Получив ответы на свои вопросы, гости уехали дальше — осматривать реконструкцию очистных сооружений Казани. Татарстанский опыт, скорее всего, будет тиражирован на другие регионы: технология разработана, «обкатана», и уже понятно, что она действующая. На земле Татарстана получилась яркая иллюстрация русской поговорки «Глаза боятся, а руки делают». Проект рекультивации иловых полей на 8,2 миллиарда рублей выглядел как нечто невообразимое. Это понимаешь, когда стоишь на иловых полях и видишь воочию, какую огромную территорию удается превратить из зловонного болота в зеленый луг (а именно это мы увидим не далее чем в следующем году).

realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Недаром Александр Шадриков говорил вчера участникам совещания:

— Мы должны структурировать проблемы для того, чтобы их системно решать. Мы не боимся брать ответственность за реализацию любого пилотного проекта, который пойдет на благо жителей нашей республики. Во время своего визита в Татарстан как раз об этом говорила и Виктория Валериевна Абрамченко. Она отмечала, что при реконструкции очистных сооружений Татарстан комплексно подошел к решению проблемы, и такой опыт нужно тиражировать. Поэтому мы как раз и собрались, чтобы обменяться опытом с другими регионами России.

