«КОС-Синтез» завершил первый круг ватерпольного чемпионата России

Вторая команда Казани дала бой бронзовому призеру чемпионата страны

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Завершился первый круг открытого чемпионата России по водному поло. Казанский «КОС-Синтез» дважды победил в Москве вторую команду МК СШОР «Восток», а основная команда москвичей столкнулась с сопротивлением спортсменов «КОС-Синтез-УОР», давших в родном бассейне «Оргсинтез» бой опытным соперникам. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги первого круга.

И проиграв, мы «флот не посрамим»

В первом из двух поединков «КОС-Синтез-УОР» уступил МК СШОР «Восток» с минимальным разрывом в счете — 11:13. Хотя начиналось все для молодых казанцев очень перспективно. Гол Азата Ганиева после перепаса позволил реализовать удаление, после чего команды обменялись реализованными пятиметровыми. Богдан Комаров — со средней дистанции, с отскоком от перекладины — 3:1 и тайм-аут, Азат Ганиев — со столба, обманув и соперника, и голкипера. Выход один на один, как контратака, после удаления, и Богдан Комаров сделал счет почти разгромным— 5:1. Остановись, мгновенье, ты прекрасно, зафиксируй счет на табло и иди отдыхать. Хотя бы в баню, есть там одна, поблизости от бассейна «Оргсинтез», где частенько добрым словом вспоминают отца одного из УОРовцев за заботу о других парильщиках. Но ватерпольный матч длится не один период, а четыре, и на первый перерыв команды ушли при счете — 5:2 в пользу молодых казанцев.

В начале второго периода команды обменялись голами, забитыми с острых углов, что называется «над ушами» вратарей. И оба гола на счету воспитанников казанского водного поло, только первый забил Адель Гиниятов, выступающий за Москву, а второй — Аскар Махиянов, защищающий цвета «КОС-Синтеза» и «КОС-Синтез-УОРа» в зависимости от тренерских решений. Кстати, необходимо отметить, что в игре с москвичами «КОС-Синтез-УОР» получил подкрепление из основной команды еще и в том, что ворота защищал Владислав Сергеев, второй голкипер «КОС-Синтеза». Хет-трик Богдана Комарова восстановил самый крупный разрыв в счете, который был в середине первого периода — 8:4, в четыре гола. Но москвичи сократили счет до 8:6, причем шестой мяч «УОР» пропустил за три с половиной секунды до свистка, а весь период удерживал разрыв в счете в три мяча, заработанный за перерыв 8 минут.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Только яма растет, когда из нее забирают

В середине четвертого периода голевое преимущество было уже за опытными москвичами — 9:12. Увы, только яма из детских загадок становится тем больше, чем больше у нее забирают. А юниорская команда, которая в последние годы делегировала в Европу Владислава Егорова, Замира Мирзиева и Даниила Лушавина, уехавшего в Питер Даниила Иванова, всеми теми, кто ушел в основу. Тем более что компенсировали потери 16-летними Абдуллиным, Блохиным, Полозенко, 17-летними Васильевым, Красновым, Шайдуллиным, Команда еще не настолько мастеровита, чтобы удерживать преимущество в противостоянии с бронзовым призером чемпионата страны и вице-чемпионом Спартакиады сильнейших. Более того, на конкретный матч не смогли выйти Роман Кочнев, делегированный в состав первой команды, а также Назим Зигангиров и Даниил Самсонов, да и спина голкипера Сергеева демонстрировала недавнее лечение простуды банками.

Даже в отсутствии троих игроков основы, молодые казанцы показали характер. Камиль Шайдуллин, Ян Полозенко своими голами сократили разрыв до минимума — 11:12, но, бросившись в последнюю атаку, оголили тылы и пропустили за мгновение до окончания игры — 11:13.

Зато вторую игру москвичи сразу повели по своему сценарию, даже не реализовав пенальти (Сергеев был хорош и при первом броске, и при добивании), москвичи сразу же повели — 3:0 после первого периода, 5:1 к середине второй восьмиминутки. Молодым казанцам в субботнее утро категорически не хватало забитых мячей, казалось, что все они улетели на самолете вместе с игроками основной команды.

Возвращаясь к противостоянию «КОС-Синтез-УОР» с основой Москвы, к началу заключительного периода казанцы даже вышли вперед под восторженные крики своих болельщиков — 8:7. Но «злой гений» «КОС-Синтез-УОР» экс-казанец Адель Гиниятов вывел москвичей вперед, после чего казанцы играли в атаке с помощью голкипера Кирилла Бадьярова, но не забили, а дважды пропустили в пустые ворота — 8:12 в итоге. В ударе был бомбардир МК СОШР «Восток» Кирилл Новоксенов, забросивший шесть мячей.

В это же время «КОС-Синтез» громил в столице России дубль московской команды — 21:3. Там тоже были свои бомбардиры Иван Васильев и Никита Деревянкин, забросившие по пять мячей. Второй матч был выигран скромнее — 16:5. Любопытно, что забивает этот тандем крайне избирательно. В противостоянии с прямыми конкурентами «КОС-Синтеза» Васильев отличился шесть раз, у Деревянкина — дубль, тому же Волгограду Васильев за две игры забил два раза, Деревянкин — ни разу. Зато с аутсайдерами Деревянкин был точен 25 раз, Васильев — 24 раза.



Евгений Ярощук: «Мы делаем ставку на игру в обороне»

Необходимо напомнить, что россияне, будучи отстраненными от участия в международных турнирах тем не менее остаются в орбите мирового водного поло. К примеру, этим летом был вызов четырем судьям Аркадию Воеводину, Владимиру Голикову, Дмитрию Смирнову и Эдуарду Васенину на международный семинар, поскольку в водном поло планируются изменения в правилах и необходимо, чтобы судьи были готовы работать в новых условиях по возвращении их на международную арену.

Любопытно, что по возвращении с этого семинара один из его участников — Аркадий Воеводин — поделился предстоящими изменениями в правилах, дав пищу для размышлений действующим тренерам. Тот же наставник «КОС-Синтез» Евгения Ярощук в своем общении с корреспондентом «Реального времени» отметил, что «казалось бы, ничего особенно нет, но смотришь, а глубина атаки поменялась, есть возможность находиться в двухметровой зоне, куда ранее нельзя было заходить. На мой взгляд, новые правила позволяют вариативнее выстраивать комбинации при розыгрыше лишнего игрока. В целом международная федерация стремится приблизить водное поло, например, к гандболу по количеству голов. Хотя мы в своей работе делаем ставку на оборонительные действия, и победа над питерской «Балтикой» со счетом 9:3 в этом плане, как эталон.



Даже два несчастных случая в Астрахани, где подвели действия на последнем рубеже, нестабильная игра в защите как в равных составах, так и при удалениях, не дают права отойти от магистрального пути: работа в обороне. Тем более что игры в Астрахани завершились неудачно еще и в связи с отличной игрой голкипера соперников Кирилла Корнеева, продемонстрировавшего очень высокий процент отбитых мячей — 80 %.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Наш приоритет игры в обороне это следование югославскому принципу развития водного поло, наиболее успешному в последние годы, впрочем, это отвечает и моему тренерскому кредо, так я работал во всех командах, где был и вторым, помогая главному тренеру Иреку Зиннурову, когда наши команды стабильно пропускали меньше всех, и был главным».

Кстати, мы обсудили с Ярощуком и изменившиеся действия голкипера питерской «Балтики» Евгения Кострова, который сейчас зачастую играет очень высоко от ворот, что, видимо, наработал, выступая в сербском чемпионате, поскольку, например, в Казани он так не играл.

Сербия, конечно же, может служить примером и в том, что наличие трех лиг позволяет бережнее относиться к сохранению своего ватерпольного достояния, поскольку в водном поло остается большое количество воспитанников сильнейших команд, не говоря уже об игроках уровня юниорских и молодежных сборных. В отличие от сербов в России сейчас вне профессионального водного поло находятся семь воспитанников только одного «Синтеза», в разные годы игравшие за различные сборные страны: Андрианов, Аухадеев, Мишарин, Серебренников, Хазиахметов, Экомазов, Яруллин. Причина: малое количество команд и низкие зарплаты в водном поло в целом.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Бодро завершили выходные прыгуны и пловцы спортивного клуба «Синтез». Прыгуны выступали в подмосковной Электростали на всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера Анатолия Ларюшкина. Лидер татарстанских прыжков Никита Шлейхер завоевал золото в прыжках с метрового трамплина и серебро — с трехметрового. На вышке первенствовал его партнер по СК «Синтез» Александр Белевцев, а Шлейхер разделил (что случается крайне редко) 2-е место с Александром Бондарем.

Шлейхер занял 2-е место и в синхронных прыжках со своим традиционным партнером Евгением Кузнецовым.

Их партнер по плавательной дружине Николай Зуев занял 3-е место в комбинированной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию на 25-метровой дистанции. Соревнования проходили совместно с пловцами из Беларуси. В целом у татарстанцев по пять серебряных и бронзовых наград.