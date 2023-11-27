Левандовски, Холанд и Ко: кто провалил отбор на Евро-2024

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (Роберт Левандовски)

Завершился отборочный этап чемпионата Европы по футболу. Уже известна большая часть команд, которые готовятся к старту на Евро-2024 в Германии, но спортивная редакция «Реального времени» в этом материале обсудит в основном тех, кто уже не поедет на континентальный старт.

Очередной неудачный отбор Норвегии и Холанда

Из группы А в число участников чемпионата Европы уже вошли Испания и Шотландия, чей лидерский тандем сформировался на выходе на финишный отрезок. Главным неудачником стала Норвегия, скрытый фаворит группы. Даже Грузия успела побывать в эпицентре внимания и сейчас попытает счастья в стыковых матчах, в которых ей на прошлом Евро крайне не повезло, когда она уступила Северной Македонии. А норвежцы, обладатели одного из самых талантливых поколений нынешнего времени во главе с Эрлингом Холандом, Мартином Эдегором, сдулись. Причем во главе команды Столе Сольбаккен (поклонники «Рубина» могут помнить его по противостоянию родной команды с датским «Копенгагеном»), один из членов «норвежского чуда», участников ЧМ 1994 и 1998 годов и чемпионата Европы 2000-го. ЧЕ-1996 пропустили, когда в последнем туре отбора их обошла Голландия во главе с Гусом Хиддинком. Напомним, это были времена, когда на чемпионат Европы отбирались 16 команд, а не 24, как сейчас.

В 1994-м ворота Норвегии защищал Эрик Торстведт, в составе были Йеран Серлот и Альф-Инге Холанд. В 1998-м сыграл сам Сольбаккен. Их партнером был Орьян Берг, не попадавший в итоговые составы сборной, один из столпов «Русенборга». Который с 1995 по 2002 год регулярно играл в Лиге чемпионов. Сейчас у того поколения выросли сверхталантливые сыновья: Патрик Берг, Александр Серлот, Кристиан Торстведт, Эрлинг Холанд, в молодежке уже сыграл Маркус Сольбаккен, потенциально в составе есть неофиты Джошуа Кинг и Мохаммед Эльюнусси, не игравшие в нынешнем отборе, но сейчас Норвегия — это большой футбольный питомник, не более.

Из группы А в число участников чемпионата Европы уже вошли Испания (на фото) и Шотландия, оставив за бортом Норвегию. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глядя на уверенный выход Шотландии на Евро-2024, российские болельщики могут почувствовать фантомные боли. Это же их мы громили со счетом 4:0 на прошлом отборе к Евро-2020, опередив скотишей на девять очков. Они в итоге вышли в финальную часть ЧЕ-2020, обыграв в стыках Сербию по пенальти, но особо ничем не запомнились. Однако сейчас спокойно решили свою главную задачу попадания на чемпионат Европы на фоне другого участника того отбора — Кипра. Тогда он выглядел крайне бодро, набрав 10 очков, сейчас ни одного, как Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино, иными словами, дно еврофутбола.

Ирландия не дождалась подарка к 100-летию независимости

Во второй группе отобрались Франция и Нидерланды, правда, голландцы вышли не без приключений. Важнейшей победой стал матч в Греции с главным конкурентом, когда на 90-й минуте Вирджил ван Дейк реализовал пенальти. Отбор провалила Ирландия, которая не то чтобы должна была выходить на Евро, но тот факт, что сборная завоевала очки только в противостоянии с Гибралтаром, совсем не красит эту команду. В ее составе был квартет тех, кто сыграл на чемпионате Европы 2016 года: Шейн Даффи, Сайрус Кристи, Джеймс Макклейн, Джефф Хендрик, но это остатки былой роскоши. В 2021 году страна праздновала 100-летие своей независимости, но спортивных подарков Ирландия так и не дождалась.

Под занавес отбора болельщиков взбудоражил разгром Гибралтара, учиненный вице-чемпионом мира Францией, — 14:0. До этого самой разгромной была победа Германии над Сан-Марино — 13:0, и ценители борьбы до последней минуты (как в упомянутом нами противостоянии Греции и Нидерландов) крайне возмущены пародией на футбол. Начнем с того, что 40 лет назад было нечто подобное, когда уже в финальной части чемпионата мира 1982 года Венгрия разгромила Сальвадор — 10:1, а год спустя в отборе на Евро-84 Испания разгромила Мальту — 12:1. Но уже к концу 80-х УЕФА потерял шансы на хорошие решения, допустив к отборочным турнирам ЧЕ-1992 Сан-Марино (33 тысячи жителей) и Фареры (53 тысячи). После этого отказать Гибралтару с населением в 34 тысячи, Лихтенштейну (38 тысяч) и Андорре (81 тысяча) не было никаких резонов. Там еще Монако и Гренландия могут подсуетиться, последняя уже стартует не только в отборах гандбольных турниров, но и участвовала в трех чемпионатах мира по ручному мячу. Вдруг поверят в себя и заявятся еще и на футбол.

У УЕФА нет хороших решений против очередного наплыва карликов. В баскетболе и волейболе есть чемпионаты малых стран, в которых участвуют государства, где количество жителей менее миллиона, но в футболе подобного нет. Нет возможности играть первый раунд отбора, как это делается в Азии, Америке или Африке, отсекая совсем уж слабые сборные.

И затем, кого считать слабыми? Если Гибралтар как начал с позора в отборе на Евро-2016 (той же Ирландии он тогда проиграл со счетом 0:4 и 0:7), так и не изменяет себе. А вот те же Фареры поверили в себя с дебюта в отборе на Евро-1992 и сейчас отобрали очко у Молдовы, которое помешало ей опередить в группе Польшу.

Польша и Швеция — два европозорника

Польша уступила Албании, первой вышедшей из группы, и Чехии, которая вползла в число участников чемпионата Европы в последнем туре. Опередила Молдову на одно очко, и это участник недавнего чемпионата мира, сборная, вышедшая там в одну восьмую. Не особо лучше провела отбор Чехия, четвертьфиналист прошлого чемпионата Европы. И уж совсем провалила нынешний отбор Швеция. Напомним, эти три команды были связаны участием в стыковых матчах чемпионата мира — 2022. Польша отказалась играть с Россией, и ее продвинули в следующий круг, Швеция обыграла Чехию и проиграла Польше. Теперь все они были авторами одного большого позора в отборе. Швеция, попавшая через стыки на чемпионат Европы 2016 года, потом через победу в стыках над Италией, игравшая на чемпионате мира в России (и выигравшая там группу), выигравшая группу на чемпионате Европы 2020 года, сейчас была бита в последнем туре отбора Азербайджаном — 0:3.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Возможно, это последний турнир в сборной для Клаессона, Линделофа, Форсберга, Экдаля. Уже сейчас шведов в сборной Швеции было немного: темнокожие Каюсте, Сома, Хиен, экс-спартаковец Джордан Ларссон плюс однофамильцы Александер и Микаэль Ишак, Дьекереш и Кулусевски, тоже шведы, только по паспорту. В перспективе на попадание в состав на следующий отбор такие «шведы», как Асоро, Аяри, Гигович, Еремеефф. Зейдан, Куртулуш, Мендеш, Ондрейка, Фараи, Хуссейн, Эланга, такой вариант сборных Германии и Франции без этнических немцев и французов, гримасы европейского мультикультурализма.

Не вышла на чемпионат Европы и Исландия. И вот тут необходимо вернуться к проблеме, стоявшей перед УЕФА, с допуском—недопуском малочисленных стран к турнирам с гигантами. Футбол нелинеен, там миллиардные Индия и Китай не котируются, а вот Уругвай и Хорватия с их четырехмиллионными населениями вполне себе входят в элиту мирового футбола. Заглянула в него и Исландия с 300-тысячным населением. Как уж не расписывали «исландофилы» развитие футбола в этом маленьком государстве во время чемпионата Европы 2016 года, когда сборная вышла в четвертьфинал. И стадионов-то нам понастроили, и программа развития футбола существует, и нация сверхспортивная, однако сейчас, спустя семь лет, необходимо констатировать простой факт. 300 тысяч населения без возможности собирать себе сборную за границей, как делают Марокко и Алжир в Африке, Албания и Косово, не гарантируют стабильных успехов. Национальная сборная, составленная из лучшей по выхлопу молодежной сборной, вышедшей в финальную часть молодежного чемпионата Европы 2012 года, выработала свой ресурс, попав в «восьмерку» на ЧЕ-2016, затем в число участников чемпионата мира в России, затем в стыковые матчи на прошлом чемпионате Европы. Сейчас сильных футболистов в стране мало, несмотря на поля, тренеров, программы развития футбола.

Просто сам футбол настолько зависим от суммы факторов, таких как население страны, развитый национальный чемпионат, талантливое поколение, что не позволяет странам с количеством жителей менее трех миллионов рассчитывать на большее, чем временный всплеск. У Исландии есть вполне успешный гандбол, у Черногории, которая вдвое больше, есть водное поло и женский гандбол, у Гренландии — гандбол, у Мальты — водное поло, и у всех вместе есть понимание, что футбол — это несколько иная история, в которой не терпят ни бедных, ни слабых.

