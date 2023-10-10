«КОС-Синтез» отдыхал, «Стрела» вернулась в лидеры чемпионата страны

Синтезовский юниор Богдан Комаров забил красивейший гол

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ВК «Синтез»

Открытый чемпионат России по водному полу набирает обороты, турнир по регби приблизился к концу первого круга. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги спортивного уик-энда прошедшей недели.

Вся борьба в водном поло происходила на Азиатском континенте

Второй тур открытого чемпионата России по водному поло был лишен главного блюда, матча между «КОС-Синтез» и волгоградским «Спартаком», что несколько размыло значимость всех игровых противостояний. Молодые синтезовцы в итоге не смогли навязать равной борьбы более опытным соперникам, уступив — 7:15, 8:13, запомнившись индивидуальными действиями. Во всяком случае гол Богдана Комарова, с «пятачка» на левом фланге атаки, когда молодой синтезовец парашютиком отправил мяч в дальний угол ворот Евгения Кострова, мог бы украсить воображаемую видеонарезку лучших голов тура, если бы кто-то заботился о популяризации водного поло в стране. К примеру, в федерации регби делают подобную «красоту» с нарезками лучших попыток тура, и вид спорта не воспринимается, как какая-то бессмысленная погоня за «дыней».

Наиболее равная борьба, как и предсказывало «Реальное время» в анонсе второго тура, происходила в бассейне Минска, где встречались сборная Беларуси и подмосковный «Штурм-2002». Игры протекали в равной борьбе настолько, что итоги первой половины практически совпадали — 5:6 и 4:6. Но для белорусов стали переломными третий и четвертый периоды матчей, соответственно. В первом из двух противостояний, при счете 5:6, они были просто сметены в третьем периоде. Стоило закрыть Владислава Вареника, и белорусы теряли остроту в нападении.

Да и сам Вареник не реализовал два пенальти, и во второй серии противостояния это помешало сравнять счет в игре, тем самым нервируя соперников. Кстати, минчане могут соперничать с «КОС-Синтез-УОР» в плане самого красивого гола, когда в концовке второго матча забросили от ворот до ворот. Бросок голкипера Павла Байдука застал врасплох вратаря «Штурма-2002» Владимира Заседателева, и только запись в протоколе помогла понять, что мяч в ворота переправил партнер Байдука Александр Филимонов, поскольку качество видеозаписи не позволило разобрать этот эпизод.

предоставлено realnoevremya.ru ВК «Синтез»

Такое же огорчение, как у Заседателева, автору программы довелось увидеть на прошедшей неделе только у голкипера одной из ветеранских команд: участник стартовавших «Игр долголетия», после того, как он пропустил решающий гол, забитый головой футболистки команды соперника. Именно футболисткой, и только посвященные знали, что она бывший игрок сборной России, одна из лучших бомбардиров женского ФК «Энергия» из Воронежа Резеда Халимдарова, в свои 54 года не растратившая бомбардирские качества.

Столь большое внимание белорусам мы уделили поскольку в следующие пятницу и субботу они приедут в Казань, чтобы играть против «КОС-Синтеза», хотя главным событием третьего тура будут игры в Москве, где местное МК СШОР «Восток» примет волгоградский «Спартак», помимо того следует ожидать упорное противостояние в Мособласти, куда в гости к «Штурму-2002» отправятся молодые игроки «КОС-Синтез-УОР».

Казахстан стал третьим на Азиаде в Китае

Можно понять, что дублю казанского «КОС-Синтеза» сложно было противостоять флагману питерского водного поло, если один из лучших воспитанников «КОС-Синтез-УОР» Данил Иванов сейчас защищает цвета «Балтики», как и один из потенциальных лидеров сборной Беларуси команды Илья Редько, который в летнее межсезонье усилил Питер.

Волгоград к матчам в Москве снова вернет столпа Михаила Рудая, который приедет с Азиады в Китае с бронзовой медалью. Нашим соседям не удалось добиться большего из-за того, что в полуфинале они хуже исполняли пенальти в противостоянии со сборной Китая, закончив основное время вничью. В матче за 3-е место Казахстан снова доигрался до послематчевых пенальти, только в этот раз был точнее против Ирана.

Следует напомнить, что весной казахстанцы уступили тому же Ирану в серии послематчевых пенальти на чемпионате Азии, втором по ранжиру турниру на континенте. Впрочем, с того времени состав казахстанцев изменился практически наполовину (семь игроков), когда вместо Егора Бербелюка, Олжаса Каныша, Мадихана Махметов и т. д. подключились сербы Срджан Вуксанович, Душан Кнежевич, тот же Михаил Рудай. При этом казахстанские ватерполисты выступили куда лучше коллег волейболистов (9-е место) и баскетболистов, не попавших в четвертьфинал, несмотря на то, что этим спортивным дисциплинам уделяется куда больше внимания, есть национальные чемпионаты, а «Астана» даже играет в Единой лиге ВТБ. Увы, к водному поло так мало интереса на всем пространстве бывшего СССР, что ни в одном из казахстанских СМИ не удалось найти объяснения, почему на Азиаду не ездили «сербы» Бербелюк и Вилин, «молдаване» Вердеш и Шлемов или куда делись главный тренер Александр Шведов и еще пара наставников сборной.

предоставлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

Две тяжелые победы «Стрелы»

Регбийная «Стрела» на прошедшей неделе одержала сразу две тяжелейшие победы над красноярским «Енисеем-СТМ» на родной площадке и новокузнецким «Металлургом» в гостях, тем самым переместившись на 3-е место в турнирной таблице. Впереди только тот самый «Енисей-СТМ» и «Красный Яр», на 4-м месте с большим отрывом действующий чемпион страны — «Локомотив» из Пензы, гостевым матчем с которым казанцы в предстоящее воскресенье завершат первый круг.

Любопытно, что домашняя игра с Красноярском началась в семь вечера, а матч в Новокузнецке стартовал в девять часов утра по Москве, оба раза заставляя казанцев приноравливаться. Первая в истории «Стрелы» победа над российским суперклубом — 15:12 потребовала много сил и потерь двух игроков основы — Омари Гриняева и Йоханнеса Тромпа, дисквалифицированных на игру с Новокузнецком. Что важно: очевидная грубость Тромпа в концовке матча с красноярцами завершилась рукопожатием с соперником, против которого намибиец нарушил правила, и за кромку поля оба удаленных шли уже как закадычные друзья. Победу казанцам принесли не только набранные очки, но и блестящая игра в обороне, когда минимум дважды в концовке матча «стрелки» сдерживали соперника от попытки, находясь в максимальной близости от своей зачетки.

Что касается игры в Новокузнецке, то поначалу казанцы выглядели не проснувшимися, и получили попытку после проигранного коридора. Ответ был зеркальным, когда Джереми Джордаан занес попытку, разогнавшись после выигранного коридора. Окончательно выйти вперед помогла попытка Виталия Живатова, после паса того же Джордаана. До того момента казанцы пропустили штрафной соперника, после него еще один, но это не мешало вести в счете — 14:13. Еще одна попытка усилиями Андрея Карзанова, как и попытка новокузнечан, остались без реализаций, и на перерыв «Стрела» ушла, ведя с минимальным счетом — 19:18.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Казанцы уверенно лидируют в плане отмененных попыток

Итоговую победу принес рывок, предпринятый к середине второго тайма, когда две попытки Эдди Людика и Степана Хохлова сделали счет — 33:18. Особенно красиво выглядела попытка Хохлова, надеемся, что она попадет в видеонарезку, которую делает пресс-служба федерации регби России. Ложным движением Степан Хохлов отправил сразу двух соперников куда-то вне предела достижимости, это напомнило знаменитый эпизод футбольного матча чемпионата Европы 2016 года, когда нападающий сборной Словакии на ложном замахе «сложил в поленницу» двух защитников сборной России.

Надо отдать должное Новокузнецку. Совсем недавно он навязывал борьбу все тому же «Енисею СТМ», сдавшись только в концовке матча и пропустив две попытки, сейчас же команда наоборот прибавила в концовке, и попыткой с реализованным штрафным сократила разрыв в счете до минимума — 33:28. К счастью, казанцы также получил шанс на штрафной и не стали мудрить, а Кобус Мораис забил его и гарантировал победу. Она могла бы стать и более крупной, но под самый занавес судьи не только отменили попытку «Стрелы» (кстати, мы лидируем в разряде отмененных попыток, не имея в этом аспекте никаких конкурентов), но и назначили штрафной, реализованный хозяевами — 36:31 в пользу «Стрелы».