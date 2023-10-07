Критиковали за народные песни и не давали ролей

10 фактов о Зифе Басыровой, чья мемориальная доска появилась на углу дома по ул. Татарстан, 16/78

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Топ-100. Зифа Басырова»/youtube.com, аккаунт «Татар Кино»

С конца недели на оживленном перекрестке улиц Московской и Татарстан, ожидая переключения светофора, можно изучить новую мемориальную доску, которую установили на углу дома по ул. Татарстан, 16/78. Лица на ней нет, только факты, что в доме с 1955 по 1979 год жила певица и актриса Зифа Басырова.

Детство без родителей, зрелость без мужа



1. Басырова родилась в Муслюмовском районе, она воспитывалась в детском доме: родители умерли во время голода в Поволжье. После ее взяли к себе родственники. Заниматься искусством она решила после того, как окончила курсы русского и татарского языков и почтово-телеграфические курсы. Работая в Актаныше, она участвует в концерте вместе с приехавшим поэтом Хади Такташем, певицами Мунирой Булатовой и Галией Кайбицкой — последняя подыгрывает ей на пианино.

2. Мужа Басыровой звали Гений Республиканец. Он был беспризорником, также выросшим в детском доме. По одной версии, его усыновил первый татарский стрелковый, по другой — 11-й батальон войск ВЧК. Окончил рабфак Ленинградского университета и Коммунистический педагогический институт. В Казани он работал директором театрального техникума, в котором училась Басырова. В 1937-м, когда Республиканец занимался организацией мемориального музея Ленина, его арестовали. Упоминания о нем есть у Евгении Гинзбург в «Крутом маршруте» и у Ибрагима Салахова в «Колымских рассказах». Последним описывается, как Республиканец читал в тюрьме лекции. А потом слышит по радио, как жена поет песню «Рамай». В 1942-м его оправдывают, но невиновный попадает в психбольницу, где умирает. Басырова была его второй женой. У них в 1938-м родился сын Рафаэль.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

4. Басырова почти 20 лет работала в театре имени Камала. И только в 1955-м стала работать в Татарской филармонии, где пела до 1964 года. В театре зрителям запомнилась по музыкальным ролям в спектаклях по пьесам Тази Гиззата «Чын мәхәббәт», «Изге әманәт», «Бишбүләк», также по роли Райсы у Хабибуллы Фатхуллина в «Күзләр» и у Галиаскара Камала в главной роли в «Хафизәләм, иркәм». Но играть приходилось все подряд — к примеру, мальчиков.

5. Получается, в этом доме Басырова жила с момента устройства на работу в филармонии — и до самой смерти 7 февраля 1979 года.

Слишком много народного!



6. На «Мелодии» у Басыровой в 50-е вышло семь миньонов, по паре песен на каждой пластинке. А в 1970-е — пластинка, на которой в основном собраны народные песни, а также звучит «Син яшь диләр» композитора Сары Садыковой и поэта Гульшат Зайнашевой. Альбом многократно допечатывался. К слову, за обилие народных композиций Басырову критиковали на худсоветах филармонии.

7. Одна из известнейших песен в исполнении Басыровой — «Рамай». Популярной она стала после Второй мировой войны, хотя мелодически напоминает старинный баит «Чегән егете белән качкан мулла кызы Хәмидә». Ее история проста: девушка полюбила парня по имени Рамай (то ли Рамазан, то ли Рахматулла), а тот отправился на фронт.

8. Другую песню для Басыровой, под названием «Су буйлап», нашла ее постоянный аккомпаниатор, баянистка Рукия Ибрагимова. Она услышала ее на гастролях по Каме и Волге на пароходе: какая-то девушка пела нечто новое и притягательное. Ибрагимова тут же схватилась за баян и выучила композицию. Текст она услышала уже в районе Набережных Челнов. Басырова и сама добавила новые слова.

9. Как пенсионерке в 1965-м Басыровой можно было выходить на сцену два месяца в году. В результате она проводит серию «левых» концертов, собирая программу, музыкантов, занимаясь афишами и поисками контактов. Министерство культуры ТАССР ограничивает наказание строгим разговором.

10. 60-летие Басыровой не праздновалось.



