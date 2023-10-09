Для чего татарину русский язык?

С середины XIX века татарские предприниматели открывали совместные предприятия с русскими коммерсантами. Общий бизнес и проживание на одной территории требовало общения, поэтому татарские купцы активно учили русский язык. О востребованности курса свидетельствует хотя бы тот факт, что «Самоучитель для русских по-татарски и для татар по-русски» Габдеша Вагапова переиздавался в те годы 18 раз. Какие двери открывал татарам «великий и могучий», в своем дзен-канале рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

«Великий и могучий» уже в XIX веке открывал многие двери. Некоторые татары прекрасно уловили сложившиеся тенденции и охотно учили язык, как бы трудно это им ни давалось. Хотя татарский язык имеет совершенно другую логику. Всем известно, что русский язык относится к индоевропейским, а татарский входит в алтайскую языковую семью. То есть немцу, англичанину и даже иранцу, армянину, латышу проще выучить русский язык, чем татарину. Но еще в середине ХIX века татары самостоятельно начали изучать русский язык.

Ведь они всегда жили в многонациональной среде. Безусловно, в ХIX веке еще существовал культурный разрыв между представителями различных конфессий и этносов, в том числе между татарами и русскими. Хотя совместное проживание на одной территории (например, в Поволжье) порождало потребность в общении. Это были как деловые контакты, так и повседневное общение.

Очень показательно, что «Самоучитель для русских по-татарски и для татар по-русски», подготовленный Габдешом Вагаповым, с 1852-го по 1911 год переиздавался 18 раз.

Татарские предприниматели уже с середины XIX века начали открывать совместные предприятия с русскими коммерсантами.

Бурнаевская мечеть. Построил тот самый купец Садык Бурнаев. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

«Бывало придешь к Бурнаеву, живущему в прекрасном собственном доме на Екатерининской улице, принимать хлопок; он зазовет к себе в дом и начнет угощать. Богатый и достаточно объевропеившийся, он был большой охотник до лошадей и в домашней обстановке его видна была роскошь, тем не менее при входе в его дом чувствовался татарин», — писал о своем деловом партнере, казанском купце Садыке Бурнаеве московский промышленник Николай Крестовников, вспоминая 1853 год.

Для такого межнационального общения, как правило, нужно было знание русского языка, так как знатоков татарского языка среди русских было немного.



Если и встречались, то, преимущественно, среди миссионеров. Казанский миссионер Евфимий Малов оставил в 1881 году в дневнике следующую запись: «Абдрахман Апанаев по-русски говорит довольно правильно и пишет; учился он по-русски у казанского священника Аполлона Александрова». Судя по всему, знание русского языка нужно было предпринимателю для продвижения его коммерческих дел.

Миссионер Евфимий Малов хорошо знал татарский язык предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

К концу XIX века знание русского языка стало обязательным требованием для всех татарских мулл. Поэтому при всех медресе открылись так называемые русские классы, а выпускники медресе перед получением звания муллы обязаны были сдать экзамены по русскому языку.



Но и без этого, к началу XX века русский язык активно учили купцы и их дети, представители интеллигенции. Иногда встречались довольно нестандартные способы «погружения» в языковую среду. Например, некоторые бывшие шакирды татарских медресе специально снимали жилье в русской части города. Так, писатель Галимджан Ибрагимов арендовал комнату у русских хозяев, чтобы чаще практиковаться в своих знаниях. Хотя такое же жилье в татарской части города стоило значительно дешевле. Но ради лучшего знания русского языка, он готов был платить за свое жилье в два раза дороже.

Галимджан Ибрагимов неплохо знал русский язык. Так что язык его, действительно, довел до Киева. Эта фотография сделана как раз в Киеве, в 1913 году. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

Результатом активного контактирования татар и русских стали некоторые изменения в татарском языке, там появилось достаточно много русских слов. При этом использовались они очень специфически.



Татары переделывали русские слова на собственный лад : например, кантур (контора), испрауник (исправник), сутник (сотник), сажин (сажень), мижа (межа) и т. д. Как видно, фонетическая адаптация неологизмов приближала их к нормам татарского языка, поэтому из разговорной речи некоторые из переделанных слов позднее перешли в литературный татарский язык. Среди них өстәл (стол), чират (очередь), мич (печь), кесәл (кисель) и другие.

Но не всеми эти перемены одобрялись, а у некоторых людей вовсе вызывали тревогу. Например, поэт Мажит Гафури в 1911 году писал, что «если и дальше будет так продолжаться, то через двадцать-тридцать лет никто не поймет содержание книги, написанной на чистом татарском языке». Однако это было лишь начало будущих перемен в татарском языке. И уже в 1920-е годы татарский язык буквально переродился, но это уже совсем другая история.