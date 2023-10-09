Цель гандбольного «Зиланта» — Суперлига!

Константин Горбунов: «Надеюсь, в этом году у нас получится»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК «Зилант»

Казанский гандбол — один из первых спортивных делегатов Татарстана на европейской арене, когда играла еще команда «КАИ-Зилант», а лучшая воспитанница республики — Людмила Шубина — становилась чемпионкой Олимпиады 1976 года, защищая цвета команды «Спартак» из Баку. Сейчас мужской «Зилант» из Казани стартовал в сезоне, который он хочет завершить выходом в Суперлигу. Подробности — в статье «Реального времени».



«Зилант» стартовал во втором сезоне российского чемпионата

Перед казанским гандболом поставлена задача вернуть себе былую славу, во всяком случае, директор команды «Зилант» Константин Горбунов сказал, что «Надеюсь, что в этом году у нас получится перейти в Суперлигу. Для выполнения этой цели команда серьезно обновилась и усилилась. Напомню, что в прошлом году мы ставили задачу — попасть в тройку сильнейших команд высшей лиги, что немного не удалось, мы финишировали четвертыми». (Случившееся дало возможность поучаствовать в переходных матчах за выход в Суперлигу, по итогам которых казанцы уступили соседям из Уфы, продлившим свое участие в наиболее статусном турнире страны).

Горбунов также рассказал, что «в этом году мы заявились для участия в Кубке России, где хотим пройти максимально далеко, до четвертьфинала, чтобы получить возможность проверить свои силы с кем-то из топовых клубов Суперлиги».

Стартовые матчи казанцы провели в Ростове-на-Дону, где дважды одолели местный «ДГТУ-Лидер». После чего частично утешили соперников, отдав им в аренду своего молодого вратаря Егора Шимоенкова и предложив через клубный сайт «заканчивать чемпионат». Поводом для этого послужила красивая картинка турнирной таблицы, в которой казанская команда находится на первом месте, опережая, столичную «МССУОР 2 Академию» и вторую команду — «Чеховских медведей».

предоставлено realnoevremya.ru ГК «Зилант»

Смотрите, кто пришел

Правда, поклонники казанской команды могут не согласиться с креативным предложением сайта, поскольку в эти выходные в Казани прошли матчи с командой «МССУОР-ЦСКА 2», что позволило «обновить» новую арену «Бустан», кроме того, не все зрители увидели воочию новую форму «зилантов». Да и Ростов мог бы не согласиться с таким неожиданным завершением сезона, поскольку по итогам встреч с фаворитом сезона он теперь не только на Дону, но и на дне.

Пополнение Казани действительно и количественное и качественное. Это в прошлом сезоне пришлось «подбирать крохи с барского стола», заявившись уже после старта чемпионата, и приглашая тех, кто остался без работы. Сейчас же приглашения выглядят «блоковыми». Сразу три воспитанника Тольятти: опытный линейный Павел Елистратов, перешедший в «Зилант» из Саратова, оттуда же правый крайний Владислав Размаев и молодой Илья Гольцов, поигравший в питерском «Зените». Как мы видим, в Саратове, где так много «огней золотых», а также мужская команда Суперлиги «СГАУ-Саратов», стало количественно меньше «парней холостых», поскольку двое из них переехали вдоль по Волге, в Казань.

Плюс пополнение из чемпионата Беларуси, откуда пришли сразу трое. Это воспитанник Бреста поигравший дома в Могилеве и в Таганроге линейный Дмитрий Датчук. Соперничавший с ним в чемпионате Беларуси полусредний из Перми Егор Моторин, защищавший там цвета команды Могилева. Челябинский татарин Руслан Хабибов, который побывал «на нарах», поскольку играл в Наро-Фоминске за местную команду под название «Нара», затем играл в Москве, Чехове и все том же Ростове-на-Дону.

Кстати, все они имеют шанс вскоре вернуться в Беларусь, конкретно в Минск, Гомель и Могилев, поскольку в ноябре там пройдут товарищеские матчи сборных Беларуси и России. Осталось только Датчуку получить приглашение в состав «сябров», а Моторину и Хабибову в расположение российской сборной.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Пермские и чеховские «Медведи», лаишевские «Лисы», и китайский «Аист»

Еще два новичка казанцев молоды и им пока не до размышлений о попадании в национальную сборную. Вратарь Евгений Гордиенко и линейный Ярослав Чушов перешли из «Чеховских медведей», правда, попадали они в эту «берлогу» по разному. Гордиенко, родившись в Краснодаре, Чушов в Комсомольске-на-Амуре. Плюс последний по позиции на площадке и перечислению в нашем обзоре Иван Чапленков из Егорьевска, Московской области. Чапленков вместе с покинувшим пока «Зилант» Шимоенковым провел прошлый сезон в первой лиге, защищая там цвета команды «Лаишевские лисы».

Резюмируя изменения в составе, Горбунов отметил, что «состав обновился практически наполовину». Правда, не уточнил «на добрую половину», или нет, но его резюме, что «состав у нас очень хороший» позволяет сделать вывод самостоятельно. Новичков из Саратова Горбунов охарактеризовал, как «опытные, хорошие, надеемся они нам очень помогут», а Гольцова назвал «звездой молодежного трансфера прошлого чемпионата».

Кстати, вспомним Лаишево как базу для одного из «места силы» гандбольного Татарстана» (есть еще дубль «КАИ-Зилант-2» в Казани) — это всемирно принятый тренд гандбола, который иногда даже называют «футболом для бедных». Чемпионат Германии — самое яркое подтверждение данного тенниса, поскольку едва ли не половина Бундеслиги базируется в небольших городках. По Венгрии можно сказать о Веспреме, городе на 60 тысяч жителей (точь в точь, как во всем Лаишевском районе), который прославляется гандбольным суперклубом «Фотекс». Про Лаишево Горбунов пояснил, что «там есть энтузиаст Алексей Чернявский, который сейчас стал тренером. Ранее он приходил с идеей создания команды к главе местной администрации, руководителю тамошнего колледжа. Сейчас команда играет на уровне первой лиги, у нее есть спонсор, все заинтересованы в развитии гандбола и местной команды. Причем их развитие происходит достаточно автономно».

предоставлено realnoevremya.ru ГК «Зилант»

Китай стал участником СЕХА-Лиг

Упомянем и чемпионат Беларуси, сотрудничать с которой бессмысленно, как, допустим, в КХЛ и Единой лиге ВТБ, волейболе или водном поло, где в открытых чемпионатах выступают по одному представителю «сябров». У Беларуси исторически сильный национальный чемпионат, в котором играют минский СКА, БГК им. Мешкова из Бреста, «Машека» из Гомеля. Крепкие традиции, заложенные еще Спартаком Мироновичем, великим советским тренером, отметившим в этом году 85-летие. Почти такой же великий, как другие белорусы Николай Карполь или Владимир Алекно, только менее раскрученный. Так вот, сотрудничество с Беларусью происходит в рамках международного турнира СЕХА-Лиг, спонсором которой выступает «Газпром», а среди участников есть еще и «аисты» из Китая, которыми руководит тренер из Беларуси Олег Шарейко. Причем, это не аналог КХЛовской команды из Поднебесной, в которой «сделано в Китае» только название «Куньлунь», а тренерский штаб и состав команды «подшаманили» из американских, китайских и российских тренеров и игроков, часть которых китайского происхождения. Нет, это полоноценный продукт местного гандбола, национальная сборная которого сейчас принимала участие в домашней Азиаде. Трое игроков сборной Китая Хэ Чжен, Ли Шуан и Чжан Чханкэ в прошлом году играли в чемпионате Беларуси, а Чхэн Хайцзинь выступал в России за «МССУОР 2 Академию». В отличие от женского «Феникса», дебютировавшего в женской Суперлиге, но сейчас покинувшего наш чемпионат, мужской «Аист Китая» остался в числе участников чемпионата Беларуси и дебютировал в СЕХА-Лиг. Гандбол это тот вид спорта, где Китай видит серьезное преимущество от сотрудничества, и итоговые места — третье у женской сборной, пятое у мужской — реальному тому доказательство.

Почему же нет китайских «Аистов» в чемпионате России? Может опасаются, что их «аистов» загрызли бы наши многочисленные «медведи». Заканчивая обзор готовности казанского «Зиланта» к сезону, хочется процитировать капитана команды Дмитрия Чаплыгина: «Обстановка в команде хорошая, настрой боевой, задача — золотые медали по итогам чемпионата».

P. S. Спортивная редакция «Реального времени «поздравляет с 75-летием воспитанницу казанского гандбола Людмилу Шубину, которая отмечает эту дату сегодня, 9 октября, в Баку. Надеемся, что президент спортивного клуба «Синтез» и ватерпольного клуба «КОС-Синтез» Ирек Зиннуров сможет поздравить юбиляршу лично, поскольку возглавляет Российский информационно-культурный центр Россотрудничества в Баку.