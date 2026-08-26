ТНФ-2026 и Kazan Oil, Gas&Chemistry: нефтегазохимики обсуждают тренды и планы
На форуме работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время»
В Международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум, который продлится до 28 августа. Участники форума — ведущие отечественные и зарубежные нефтегазовые компании, производители и поставщики оборудования, технологические партнеры и отраслевые эксперты. В рамках форума проходят семинары, лекции, ярмарка вакансий и Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas&Chemistry. Среди тем — перспективы развития нефтегазовых компаний России в новых реалиях, технологический суверенитет и импортонезависимость нефтегазохимического комплекса.
Тимур Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ»
Алексей Храмов, генеральный директор АО «ТАИФ-НК»
Наиль Шайдуллин, заместитель генерального директора по коммерции ООО «ТАИФ-НК АЗС»
Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо»
Евгений Матвеев, генеральный директор АО «Криогенмаш»
Александр Васильев, директор по развитию нефтегазового кластера Тюменской области
Анжелика Амирова, заместитель генерального директора компании «Индэк»
Наталья Башкирцева, директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ-КХТИ
Материал дополняется.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».