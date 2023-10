День в истории: бастуют металлисты, дебютируют битлы

Чем примечательна дата 5 октября?

Сегодня, 5 октября, начали бастовать в банях Меркулова, открылась первая казанская советская фармацевтическая школа, начал работу физфак КГУ, в РСФСР появился уголовный розыск, впервые выступили «Поющие гитары», появился PEN-клуб и первый сингл The Beatles. Родились художник Искандер Рафиков, актер Нуретдин Наджмиев, глава Чечни Рамзан Кадыров. Умерли основатель корпорации Apple Cтив Джобс, режиссер Юрий Любимов, философ Елена Рерих. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Построили физфак

5 октября 1917 года в Казани объявила забастовку машинная команда «Центральных бань» Меркулова на Булаке. Эти работники обеспечивали их водоснабжение. Баня обслуживала ежедневно 4-6 тысяч человек. Бастовали не против работодателей, а в поддержку стачечного комитета Союза металлистов Казани. 7 октября казанский отдел Всероссийского общества кожевенных заводчиков сообщил губернскому комиссару, что из-за приостановки работ на заводах портится сырье. Металлисты же занимались хулиганством, в том числе обрывали провода, протянутые к отдельным городским домам. Стачку остановили 12 октября.

5 октября 1921 года появилась первая казанская советская фармацевтическая школа, в нее на два года обучения поступили 67 учеников. Занятия проводились в здании аптеки №8 на нынешней Баумана. Первым директором стал один из инициаторов открытия провизор Альберт Вильде. В следующем году при школе открылись аптекарские классы. Здесь готовили лекарства для городских больниц и клиник, ученики работали младшими ассистентами. В 1928-м школу объединили с Казанской фельдшерско-акушерской школой в Медфармполитехникум.

5 октября 1929 года в Казани Искандер Рафиков. После Казанского художественного училища он поступил в Академию художеств Латвийской ССР, вернулся домом и преподавал в родном училище, а потом в Казанском архитектурно-строительном университете. Рафиков работал в жанре портрета, станковой картины, пейзажа и натюрморта. Его работы хранятся в музеях России, а также Германии, Финляндии, США и Японии. Художник стоял у истоков создания архитектурного факультета и кафедры изобразительных искусств в КГАСУ.

realnoevremya.ru

5 октября 1973 года был сдан в эксплуатацию корпус физфака КГУ. Его строили три года, причем участие принимали и студенты, работа обошлось в 6,2 млн рублей. Фасад здания украсила скульптурная композиция Ильдара Ханова (более известного сейчас по Храму всех религий), изображающая знаменитую эйнштейновскую формулу.

5 октября 2022 года «Реальное время» сообщило, что в условиях растущей нехватки доступных путевок в детские летние лагеря в Татарстане простаивают законсервированными лагеря для воспитанников спортшкол. За последние 10 лет в республике перестали работать более 20 детских летних оздоровительных учреждений — это при том, что в 2019 году началась реализация региональной трехлетней программы реновации и капитального ремонта летних оздоровительных лагерей «Лето — детям» общей стоимостью около 7 млрд рублей.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Гитары поют

5 октября 1918 года в РСФСР появился уголовный розыск. Его сотрудникам поручалась охрана «революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». Отделы появились в городах РСФСР и прочих населенных пунктах, где проживали как минимум 40—45 тысяч человек. Общее руководство ими осуществляло Центральное управление уголовного розыска.

5 октября 1966 года на сцене актового зала военно-механический института в Ленинграде впервые выступил один из ведущих вокально-инструментального ансамблей СССР «Поющие гитары». На пике карьеры ВИА давал до 400 концертов в год. В 1975 году «Поющие гитары» записали первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика». Среди участников коллектива — композитор Юрий Антонов, певец Альберт Асадуллин, певица Ирина Понаровская и другие.



Джобс ушел

5 октября 1921 года в Лондоне появился PEN-клуб, объединивший писателей, поэтов, журналистов и в целом всех активистов литературного мира. Ее название является аббревиатурой, включающей три английских слова: poet, essayist и novelist (поэт, эссеист, новеллист). Идеологами и основателями стали писатели Кэтрин Эми Доусон-Скотт и Джон Голсуорси, автор «Саги о Форсайтах» был первым руководителем. В Татарстане ПЕН-центр появился в 1995-м, одним из инициаторов был патриарх литературы Амирхан Еники.

5 октября 1962 года в Великобритании вышел первый сингл малоизвестной тогда группы из Ливерпуля The Beatles — Love me Do. В хит-параде страны он добрался до 17-й строчки, впрочем, когда в 1964-м пластинка была выпущена в США во время «битломании», она добралась до первого места. Love me Do была записана с тремя разными барабанщиками: уволенным перед взлетом Питом Бестом, взятым вместо него Ринго Старром и студийным мастером Энди Уайтом.

5 октября 2011 года скончался основатель компании Apple Стив Джобс. За семь лет до этого у него диагностировали рак поджелудочной железы. После операции Джобс продолжал работу как гендиректор, но в 2009-м врачи обнаружили у него рак печени. Ему пришлось сделать пересадку, за пару месяцев до смерти он покинул пост руководителя, но остался главой совета директоров компании.