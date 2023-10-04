Гид по Лобачевского, от бани до музыкального техникума

Прогулка по Почтамтской. Часть 1-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Валерием Грязновым. Улица Лобачевского. Конец 1930-х годов.

От внушительного современного здания ФСБ начинаем идти по улице Лобачевского. В прошлом она была разделена на две: одна называлась Почтамтской (от Большой Красной до «Черного озера»), другая — Баратаевской. В одну их объединили в 1893 году — Николаю Лобачевскому только-только исполнилось 100 лет, и в ходе юбилейных торжеств было решено назвать его именем улицу. Памятник ему поставили в 1896-м.

Баня №3 (Лобачевского, 16)

Первый вариант построен в 1874-м. Это «Даниловские бани», которые, как и многое на Лобачевского, принадлежало купцу Михаилу Мартыновичу Данилову, гласному городской думы, почетному блюстителю по хозяйственной части Духовной семинарии. В 1934-м здание перестроили в стиле конструктивизма, что отразилось в облике башни. До сих пор здесь можно помыться, но в основном территория занята офисами, студиями, репетиционными точка, есть даже бар и кофейня.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Жилой дом СУ-480 (Лобачевского, 15)

Здание 1959 года — тогда треста, а ныне акционерного общества «Таттрансгидромеханизация». Создали его, как Казанское строительно-монтажное управление гидромеханизации, в 1953 году для строительства сооружений инженерной защиты Казани от затопления Куйбышевским водохранилищем, а также нового речного порта. В 1957 году его переименовали в Казанский строительно-монтажный участок №7, а в 1961-м — в специализированное управление №480 (СУ-480). В частности, оно в наше время участвовало в строительства моста через Каму между селом Сорочьи Горы и поселком Алексеевское,

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Данилова (Лобачевского, 14)

Это флигель, а основной дом тянется вдоль улицы. Данилов купил этот участок в 1868 году у поручика Мирцева и в следующем году застроил. Сохраняется оно еще и потому, что здесь с 1927 года некоторое время жил Шамиль Усманов. С 1922-го он был в Казани начальником политотдела пехотных командных курсов, комиссаром Объединенной татаро-башкирской военной школы, потом некоторое время работал инспектором национальных военных учебных заведений Красной Армии в Москве. А в 1927-м как начальник татарского Управления зрелищными предприятиями запустил широковещательную радиостанцию. 7 ноября раздалось: «Казан сөйли!» — «Говорит Казань!». Это был голос Усманова. В 1929-м он вновь уехал в Москву, в частности был ответственным секретарем Московского областного комитета эсперантистов. Арестован в 1937-м, как «участник националистической султангалеевской организации», умер во время допроса от «паралича сердца».

Также здесь находилась «Покровская аптека» провизора (фармацевт, работающий в аптеке с людьми) Владимира Бенинга.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Аксаковой (Лобачевского, 11)

Софья Аксакова (Глумилина) была сестрой Сергея Тимофеевича, известного писателя, который родился в Уфе, а гимназию и университет окончил в Казани. Дом был построен в первой половине XIX века, в 1848-м у него появились два боковых пристроя, фасад серьезно был изменен в 1905-м, нижний этаж дома был приспособлен под магазин. Софья Тимофеевна нам теперь известна как теща Александра Бутлерова, он был женат на ее дочери Надежде, здесь провели первые годы его дети Михаил (биолог, инспектор Юрьевского университета) и Владимир (городищенский уездный предводитель дворянства, член Государственного совета). Бутлеров прожил здесь с 1852 по 1864 годы, когда и делал основные открытия в области органической химии.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Пальчиковой-Лихачевой (Лобачевского, 12)

У дома было немало именитых владельцев, отсюда и двойное название. Здесь жил, к примеру, бывший архангельский военный губернатор, маркиз Александр Детраверсе.

В конце XIX века здесь обитал фольклорист Николай Пальчиков, а в начале прошлого века им владела дворянка Любовь Ивановна Пальчикова. В 1913-м его по дарственной передали другой дворянке, Инне Владиславовне Лихачевой, в девичестве Пальчиковой. Ее мужем был Иван Лихачев, земской начальник 1-го участка Спасского уезда, родственник коллекционера Андрея Лихачева.

Здание известно по музыкальной школе Рудольфа Гуммерта, председателя Казанского отделения Русского музыкального общества, у которого учился Салих Сайдашев. Школу в 1919-м преобразовали в Восточную консерваторию, а далее в Восточный музыкальный техникум. В 1888 году он выпустил сборник «Крестьянские песни, записанные в селе Николаевка Мензелинского уезда Уфимской губернии». В 1922—1932 годы здесь жил первый профессиональный татарский композитор Султан Габяши, который в техникуме преподавал, занимался сбором фольклора, но был вынужден сбежать от критики в Уфу. Также в этом доме он жил, когда писал совместно с Газизом Альмухаметовым и Василием Виноградовым первые татарские оперы «Сания» и «Эшче».



скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps



