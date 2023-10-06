10 фактов, которые вы могли не знать про медресе «Галия» в Уфе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Медресе «Галия» — известное мусульманское учебное заведение Российской империи «новометодной» (джадидской) направленности, выходцами которого стали многие знаменитые религиозные деятели, писатели и ученые. Свое наименование оно получило от слова «гали» — «благородный», то есть место, где дают «благородные» знания. Заведение открыли в октябре 1906 года при второй соборной мечети в Уфе по инициативе богослова и педагога Зии Камали, руководившего ею вплоть до закрытия. Самые интересные факты из истории заведения приводит в своем дзен-канале «Татарский мир» Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ.

10. 1 июня 2021 года в Институте истории им. Ш.Марджани АН РТ прошел круглый стол, посвященный 115-летию со дня основания медресе «Галия».

9. В отличии от других знаменитых татарских медресе того времени «Галия» не собственное имя медресе, данное в честь патрона, основателя или жертвователя, как «Мухаммадия», «Хусаиния» и др., а сокращение от полного названия «Медресе-и-Галия-Исламия» (Высшее мусульманское медресе).

8. Среди активных меценатов учебного заведения была представительница татарского дворянского рода Суфия Джантурина (урожд. Тефкилева), ее супруг депутат Государственной Думы Салимгарей Джантурин также активно занимался попечительством данного учебного заведения.

В ноябре 1908 г. было закончено строительство трехэтажного здания медресе. Суфия выделила на строительство 18 тысяч рублей. Еще 10 тыс. на содержание медресе и 500 рублей на библиотеку медресе она отписала в своем завещании.

Для справки: 1 000 рублей — месячный оклад высших чиновников российской империи того времени (губернаторов, министров), 10 тысяч руб. — по современным ценам примерно равно 7—10 млн руб.

7. В медресе «Галия» учился, а в последствии и преподавал выдающийся татарский писатель, ученый и общественный деятель Галимджан Ибрагимов.



Шакирды и преподаватели медресе «Галия». предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

6. В этом медресе одном из первых ввели преподавание татарского языка и литературы по специальной программе. Из стен медресе вышли не только имамы, но и гораздо больше татарских писателей (Хасан Туфан, Салах Атнагулов, Мажит Гафури, Шайхзада Бабич, Сайфи Кудаш, Ибрагим Башмаков, Васим Солтанов, Тухфат Чанакай и др. ), ученых (Булат(Пулат) Салиев), врачей, инженеров, общественных деятелей и деятелей культуры (в т.ч. композитор Султан Габяши).



5. Именно в этом медресе ввели первые профессиональные уроки физкультуры (учебник написал Х. Зайни), до этого шакирды традиционно помогали мугаллимам по хозяйству, выполняли другие работы в учебном заведении.



4. Основанное в 1906 г. медресе «Галия» сразу открылось как джадидистское (новометодное), и в нем широко представлены были светские дисциплины (физика, география, геометрия и др.). Здесь также впервые ввели уроки музыки (преподаватель Вильгельм Клеменц), наглядные опыты и лабораторные работы на уроках химии и физики (Г.Сатыев, Г.Шнасин), французский язык (С.-Ш. Джиганша). Не сохранилось опубликованной официальной программы данного медресе, очевидно, руководство школы не хотело афишировать преимущественно светский характер учебного заведения, которое официально должно было оставаться сугубо религиозным.

3. В 1911 г. шакирды медресе «Галия» кыргыз Ишеналы Арабаев и казах Хафис Сарсекеев издали первый букварь для кыргызских и казахских детей на арабской графике. С 1913 по 1914 год в медресе издавался казахский рукописный журнал «Садак», основанный Б. Майлиным.

Из более чем 1000 выпускников медресе, в основном татар и башкир, более 200 были представителями других тюркских народов Российской империи. Отсюда вышли выдающиеся представители казахской, киргизской (Н. Манаев, Таир Жомартбаев, Магжан Жумабаев, Беимбет Майлин, Ж. Тилепбергенов, М. Турганбаев, А. Меметов, К.Оразбаев, И.Тасболатов, Ш.Назаров, Г.Токшарбеков, Г. Kамзин, Мухамедгали Оразбаев и др.) и крымскотатарской (Гумер Ипчи ) интеллигенции.

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

2. Зыя Камали (Парвазетдин Джамалетдинович Камалетдинов) — основатель и бессменный руководитель медресе, был известным педагогом, просветителем и религиозным реформатором. Учился в каирском университете Аль-Азхар у знаменитого богослова и реформатора Мухаммеда Абдо. Свободно владел татарским, русским, арабским, персидским, османским, английским, французским, немецким языками. Он также открыл школу и учительскую семинарию для девочек. Стал жертвой сталинских репрессий, погиб в 1942 г., находясь в заключении.



1. Здесь преподавала первая в истории женщина-педагог в мужском медресе — Фатима Давлеткильдеева.