Андрей Зимин: «Только время покажет, каким будет результат назначения Мыскиной»

Главный арбитр чемпионата России — о теннисе, размышления о хоккее и Олимпиаде

Фото: скриншот realnoevremya.ru страницы Андрея Зимина/ vk.com/id13648802

В Казани завершился чемпионат России по теннису. С одной стороны Татарстан выступил вполне успешно, завоевав две золотые медали (Виктория Михайлова и Марат Шарипов), две серебряные (обе Виктория Михайлова) и одну бронзовую награду (Елизавета Коклина). С другой стороны уровень турнира в женской одиночке оставлял желать лучшего, о чем спортивная редакция «Реального времени» поговорила с главным арбитром чемпионата Андреем Зиминым.

«10—15 сильнейших теннисистов страны можно вычитать из числа потенциальных участников чемпионата»

— Андрей Владимирович, в чем особенность завершившегося турнира?

— Чемпионаты России по теннису проводятся в Казани с 2011 года, традиционно собирая теннисистов со всей страны. Сейчас в соревнованиях принимал участие 131 спортсмен из 24 ведущих регионов в плане развития нашего вида спорта.

— Регионы ведущие, тут не поспоришь, но представляют их теннисисты далеко не ведущие, увы. У мужчин первая ракетка чемпионата стоит порядка 14 по рейтингу.

— Наша национальная классификация РТТ содержит в рейтинге абсолютно любых спортсменов, даже тех, кто давно не играет на внутренней арене, но их рейтинги растут за счет очков, набранных на международных соревнованиях. В этой связи надо быть готовым, что порядка 10—15 сильнейших теннисистов страны можно смело вычитать из числа потенциальных участников национального чемпионата. Поэтому в мужской части соревнований нынешний турнир оценивался достаточно высоко, поскольку приехали те, кто пока не входит в эти полтора десятка наших представителей на международной арене.

— Второй эшелон.

— Я бы не назвал их вторым эшелоном, если только по рейтингу. Скорее перспективная молодежь.

предоставлено realnoevremya.ru федерацией тенниса Татарстана

«У одной из теннисисток было желание приехать в Казань, но она находилась в Японии»

— По мужчинам с этим можно согласиться, поскольку те же Кудряшов, Сафонов, Филиппов проходят становление на глазах казанского болельщика, приезжая сюда еще в составе юниорской сборной России, затем сильнейших участников «Кубка Ельцина». Как говорится, знакомые все лица, но у девушек сильнейшие ракетки казанского чемпионата занимают места в пятой десятке сильнейших спортсменок страны.

— Объективно говоря, ведущие теннисисты страны практически никогда не приезжали на собственно чемпионат России, будучи задействованы в соревнованиях международного календаря. В силу того, что теннис в нынешних условиях остался одним из немногих видов спорта, где спортсмены могут продолжать свою спортивную карьеру, они и остаются в числе участников международных стартов, которые проводятся в данные сроки. Время проведения чемпионата уже давно не меняется, позволяя всем желающим заявиться на турнир, но они выбрали какие-то другие старты за границей. Сейчас в теннисном календаре стоит целая серия турниров на Азиатском континенте, собственно, там и играют лидеры российского тенниса.

Приоткрою вам завесу тайны, почему в женской сетке не было некоторых именитых участниц. Они снялись буквально за несколько дней до старта, каждая по объективным причинам. Где-то здоровье, у одной из девушек было желание приехать в Казань, где она ранее неоднократно играла, но сейчас она находилась в Японии, а прилететь оттуда ей стоило бы примерно столько же, сколько можно было бы заработать на призовых чемпионата страны в случае успешного выступления на нем.

— Да, в этом плане казанский чемпионат страны был богат на сюрпризы. Первую ракетку Марата Шарипова обыграл обладатель уайлд-кард Тимур Киямов, у женщин финал играли девушки, которые участвовали в соревнованиях как обладательницы уайлд-кард.

— В данном моменте для меня важнее было то, что на этот матч собралось достойное количество местных зрителей, поскольку это было, как вы заметили татарстанское дерби, в котором опыт победил молодость, причем сенсация стала назревать с первого сета, который выиграл Тимур. Там еще со старта вылетел второй сеяный — Богдан Бобров. И у девушек повторилась ситуация, когда первая сеяная ракетка турнира вылетела с него по итогам первого тура. Это плюс с точки зрения интриги, есть еще другой плюс, поскольку некоторые участницы чемпионата в Казани смогли выполнить нормативы мастеров спорта, а это шаг в карьере на всю жизнь.

предоставлено realnoevremya.ru федерацией тенниса Татарстана

«Российские теннисисты будут допущены до Олимпиады, если примут условия МОК»

— Можете развеять сомнения по поводу перспектив олимпийского старта? Российские спортсмены остаются на международной арене, поскольку эти турниры проходят под эгидой АТР и WTA, профессиональных федераций, для которых не имеет значения гражданство спортсмена. В то же время, мы не можем участвовать ни в Кубке Дэвиса, ни в Кубке федераций, поскольку там главенствует Международная федерация тенниса, и она видит в наших теннисистах членов сборной. На Олимпиаде будут парные и смешанный разряд, а это два человека, что в других видах спорта зачастую определяется как целая команда, выступлению которой препятствуют и МОК, и Международная федерация тенниса.

— Российские теннисисты будут допущены до олимпийских стартов прежде всего, если они примут для себя те условия, которые выдвигает МОК для участия на Олимпиаде в Париже. А то, что это пара или микст — не имеет значения, поскольку теннисный турнир на Олимпиаде считается индивидуальным турниром, а участием «команды» в теннисе считают только старты, которые вы назвали, плюс разнообразные юношеские или молодежные кубки или чемпионаты Европы, на которые мы сейчас не допущены. Как и на Кубок Дэвиса или Кубок Билли Джин Кинг, он же Кубок федераций. На эти соревнования изначально заявляется страна, а уже потом ее тренеры определяют состав участников, который может меняться от раунда к раунду, поэтому эти соревнования считаются командными.

— Помимо Олимпиады, с которой многое неясно, Россия в следующем году примет два крупных международных турнира — «Игры БРИКС» и «Игры дружбы». Поскольку теннис включен в программу «Игр дружбы», скорее всего, в Казани соревнований по этому виду спорта не будет, тем не менее спрошу у вас: каким вам видится уровень участников теннисного турнира «Игр дружбы».

— Я вам приоткрою завесу тайны в том плане, что в планах представить теннис и на «Играх БРИКС» в Казани, и на «Играх дружбы», во всяком случае, этот вопрос обсуждается на уровне оргкомитетов соревнований и Федерации тенниса России. Трудно загадывать уровень участников, но зная, как хорошо развит теннис в Аргентине, Бразилии, Индии, Китае, ЮАР — странах, входящих в организацию БРИКС, мы будем рады видеть сильнейших участников и из других приглашенных стран. Нужно только немного подождать принятых решений по форматам планируемых соревнований, количеству участников, после чего ситуация станет чуть более понятной.

Олег Тихонов/realnoevremya.ru

«Решение, которое Мыскина принимает, совершенно точно было непростым»

— Андрей Владимирович, стоя в холле Казанской академии тенниса, я не могу не задать вам вопрос о потенциальном назначении на пост президента ХК «Лада» теннисистки Анастасии Мыскиной, чей портрет смотрит на нас с вами с одной из стен.

— Наверное, новость о возможности этого назначения вызвала удивление у многих, но мы понимаем, что бывают разные случаи, когда спортсмены руководят различными клубами (до недавнего времени, например, футбольным клубом «Ротор» руководил ватерполист Андрей Рекечинский, ранее президентом «Спартака» был другой ватерполист Юрий Шляпин, а президентом ФИФА бразильский пловец и ватерполист Жоао Авеланж, — прим. авт.). Руководят и чиновники, в том числе потому, что не было еще такого учебного заведения, которое обучало бы на президента спортивного клуба. Только время покажет, каким будет результат назначения Мыскиной — положительным либо отрицательным, но если сама Анастасия уже приняла это предложение, то пусть пробует, а мы посмотрим. В контексте каких-либо плюсов для тольяттинского тенниса, понятно, что мы бы могли воспользоваться такой опцией, как мастер-классы такого профессионала в то время, когда бы она приехала в наш город и нашла время, поскольку, скорее всего, оперативное управление «Ладой» она будет осуществлять из Москвы. В любом случае, я хотел бы пожелать ей успехов, решение, которое она принимает, совершенно точно было непростым.

— Тольяттинский теннис — это и Дарья Касаткина, и Диана Шнайдер, и игравший за сборную Татарстана Александр Боборыкин. Татарстан только сейчас подходит к состоянию, когда в республике развивается теннис где-то еще, помимо Казани. И братья Симакины из Альметьевска как участники нынешнего чемпионата тому подтверждение. Что касается Тольятти, то как там развивался теннис, хотя это второй город в области, и ее столица — Самара — все-таки не располагала серьезной теннисной школой, и, помимо сестры и брата Павлюченковых, с ходу никто не вспоминается в российской теннисной элите.

— У нас есть большой плюс в том плане, что в городе порядка 700 тысяч жителей, и по их количеству мы находимся на первом месте в России среди вторых городов, если так можно сказать (на самом деле по такому показателю, как количество населения, Тольятти замыкает вторую десятку в стране, опережая многие краевые и областные центры и даже столицы республик). Что касается развития тенниса, то первые ростки его пришлись на конец 60-х годов, (это начало строительства автозавода, и переименования Ставрополя-на-Волге), а получили новый импульс в конце 90-х, с момента строительства «Тольятти Теннис Центра». В 2004 году на его базе была создана специализированная спортивная школа олимпийского резерва, которой я руковожу. За это время воспитали порядка двух с половиной десятков мастеров спорта. Все это произошло за счет хороших условий для проведения учебно-тренировочного процесса, поскольку во многих городах условия для развития тенниса выглядят похуже нашего, поскольку школы существуют в гораздо более стесненных условиях, не имея такой базы, количества кортов и количества проводимых соревнований, как у нас.