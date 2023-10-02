День в истории: «Взгляд», КАМАЗ и трудовой резерв

Чем примечательна дата 2 октября?

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

Сегодня, 2 октября, Иван Грозный взял Казань, с конвейера сошел первый КАМАЗ-54112, был принят республиканский закон «Об охране и использовании культурных и исторических ценностей», в СССР начали создавать трудовые резервы, в эфир вышла программа «Взгляд», появилась электронная почта. Родились диктор Юрий Левитан, певец Стинг, медиахудожник Булат Галеев, фотохудожница Энни Лейбовиц. Умерли писатель Василий Шукшин, национальный герой Индонезии Хаменгкубувоно IX, артист эстрады Роман Карцев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Иван IV — в Казани



2 октября 1552 года войско царя Ивана IV после осады взяло Казань. До этого русские войска несколько пытались брать город штурмом. К второму походу была построена крепость Свияжск, послужившая опорным пунктом. В этот раз Казань решили окружить осадными сооружениями: специально соорудили 13-метровую осадную башню, которая превышала высоту стен крепости, на ней разместили 60 пушек, выстрелы из которых достигали городских улиц. Осада шла 41 день.

2 октября 1940 года в Ташкенте родился Булат Галеев. Выпускник физико-математического факультета КГПУ, он еще на втором курсе начал создавать оригинальные светомузыкальные устройства. Прочитав в газете о первом светомузыкальном концерте, постановке симфонической поэмы «Прометей» в 1962 году, он присоединился к коллективу СКБ «Прометей», а в 1965 году возглавил его. Среди сфер его интересов — системный анализ чувственного познания, синестезия в искусстве, история светомузыки, абстрактного кино, светозвуковой сценографии, методики использования аудиовизуальных средств в инженерной и космической психологии. Горожанам он известен как автор «Малинового звона» в Спасской башне и динамического освещения здания цирка.



2 октября 1980 года с главного конвейера автограда сошла первая опытно-промышленная партия из семи седельных тягачей повышенной грузоподъемности — КАМАЗ-54112. Машины, допускающие нагрузку на ось 8 тонн и более, создали специально для транспортировки особо тяжелых грузов. Тягач дополнялся полуприцепом грузоподъемностью 20 тонн. Серийное производство началось в 1981 году на второй очереди завода. Тогда же появились 6-тонная версия тягача КАМАЗ-4310 с лебедкой для нужд армии и семи7-тонная — КАМАЗ-43105.



realnoevremya.ru

2 октября 1996 года в Татарстане был наконец принят закон «Об охране и использовании культурных и исторических ценностей». Был сформирован специальный Свод, куда вносились объекты культурного наследия и их описание. Через 20 лет в нем насчитывались данные по почти 1 480 объектам федеральной категории государственной охраны, регионального и местного значения, почти треть из них имели статус выявленных объектов культурного наследия. В 2005 году в Татарстане был принят второй закон «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан». Сейчас в реестре республиканского Комитета ОКН — более 1 600 объектов историко-культурного наследия Татарстана.



2 октября 2022 года «Реальное время» опубликовало беседу с Ириной Агаповой, заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей в Детской городской больнице №1 Казани. В неонатологии она уже 37 лет, а всего ее медицинский стаж насчитывает 43 года. При этом разговор касался скорее не медицинских аспектов, а проблем общества: брошенные дети и насилие в семье, отрицательное отношение к медикам и невежество.

Артем Дергунов/realnoevremya.ru

От Советского информбюро

2 октября 1914 года во Владимире родился Юрий (Юдка) Левитан. В Москве его не взяли в кинотехникум за его говор, но он смог устроиться дежурным во Всесоюзный комитет по радиовещанию при Народном комиссариате почт и телеграфов СССР, где потом стал стажером и стал работать над произношением. Голос его понравился Сталину, при этом первые годы работы на радио Левитан жил в каморке при музыкальной комнате Радиокомитета. Левитан в годы Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро.



2 октября 1940 года Совнарком подписал документ о создании Государственного трудового резерва. В железнодорожные и ремесленные училища, а также в школы фабрично-заводского обучения смогли поступить от 800 тысяч до одного миллиона человек, получая за счет государства общежитие, питание, учебники и форму. В частности, в порядке призыва на учебу председатели колхозов обязаны были ежегодно выделять несколько человек.



2 октября 1987 года в эфир впервые вышла вечерняя информационно-музыкальная программа «Взгляд». Ее первыми ведущими были Дмитрий Захаров, Владислав Листьев и Александр Любимов, а также Олег Вакуловский. Это был прямой эфир с сюжетами, обсуждением злободневных тем и трансляцией музыкальных клипов. Когда в начале 1991 года производство передачи приостановилось, перед гостиницей «Москва» прошла манифестация в защиту гласности с участием «взглядовцев», собравшая полмиллиона участников. «Взгляд» в разных форматах шел по телевизору до апреля 2001 года.



Скинь на мыло!

2 октября 1951 года родился Гордон Мэттью Томас Самнер, ныне известный как Стинг. После школы он работал кондуктором, налоговым инспектором, учителем английского, пока не прошел прослушивание в качестве басиста и вокалиста в джаз-коллективе родного Уолсенда Newcastle Big Band. В 1977-м создал группу The Police, а в 1985-м выпустил первый сольный альбом с песней Russians.



2 октября 1971 года американский инженер Рэй Томлинсон написал код программы, которая позволяла обмениваться данными с другими пользователем на другой машине. В первое электронное письмо он включил цитату из речи Линкольна, произнесенную им в 1863 году в городе Геттисберге, написав ее заглавными буквами. Также Томлинсон придумал символ @ для разделения имен компьютера и пользователя.