#МЫВПРАВЕ: юристы обсудят в Казани вопросы бизнеса, политики и образования
Сегодня в Казани стартовал II Казанский международный юридический форум, участие в котором принимают более 600 специалистов. Среди них представители органов власти, юридического, педагогического и бизнес-сообщества, ученые из 10 стран и более 30 городов: России, Индии, Китая, Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других.
Видео: Камиль ИсмаиловОбщество Татарстан
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