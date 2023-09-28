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#МЫВПРАВЕ: юристы обсудят в Казани вопросы бизнеса, политики и образования

21:44, 28.09.2023
#МЫВПРАВЕ: юристы обсудят в Казани вопросы бизнеса, политики и образования
Фото: скриншот видео realnoevremya.ru

Сегодня в Казани стартовал II Казанский международный юридический форум, участие в котором принимают более 600 специалистов. Среди них представители органов власти, юридического, педагогического и бизнес-сообщества, ученые из 10 стран и более 30 городов: России, Индии, Китая, Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других.

Видео: Камиль Исмаилов
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