Ватерпольный «КОС-Синтез» стартует в чемпионате страны

На старте чемпионата ожидается астрахано-татарстанское противостояние

На этой неделе в России стартует чемпионат по водному поло. 27 сентября в Казани сыграют вторая команда «КОС-Синтез-УОР» и астраханское «Динамо-СШОР». 29 и 30 сентября «КОС-Синтез» примет в домашней воде бассейна «Оргсинтез» дебютанта первенства страны — вторую команду Астрахани СШОР. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает об основных ожиданиях от сезона.

Гостевой матч дома

Нынешний ватерпольный сезон удивляет с самого начала. Трудно вспомнить из истории, чтобы казанская команда начинала чемпионат гостевым матчем, проводимым у себя дома. Причем была проведена только одна встреча, которая признана гостевой для казанцев, вторую сыграют позже в Астрахани.

В этом и кроется ответ, почему гостевой матч с Астраханью ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» проводили в домашнем бассейне. Дело в том, что в заключительном матче прошлого сезона, когда астраханцы уступили в матче за 3-е место столичной МК СШОР «Восток», в гостей с трибун полетела пластиковая бутылка. Наказанием за хулиганский поступок кого-то из зрителей стала одноматчевая дисквалификация астраханского бассейна. Любопытно, что бутылка попала в Андрея Балакирева, тогда игрока москвичей, перешедшего в это межсезонье в «Динамо-СШОР».

Продолжая тему переходов в межсезонье, отметим, что вместо вернувшегося в Казань Арслана Закирова в Волгоград перешел другой воспитанник «Синтеза» Роман Усов, плюс вернулся Тимур Шайхутдинов. Так что в «красно-белом» Волгограде опять три с половиной воспитанника Казани, это и Сергей Буланаев, еще и «внучатый» воспитанник Алексей Ашаев, чей отец Владимир родом из Казани.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Как-то неудобно получилось перед доном Педро

Уехал из Волгограда и центр Михаил Рудай, но ненадолго, а только для участия в Азиатских играх, где его родной сборной Казахстана светит путевка на Олимпиаду в Париж. Шайхутдинов покинул чемпионат Сербии, но его там «заменил» Замир Мирзиев. Экс-игрок «Синтеза» стал игроком знаменитого «Партизана», переживающего непростые дни. За «Партизан» в прошлом сезоне выступал экс-голкипер «Синтеза» Евгений Костров, сейчас он ушел, чему, наверное, рад, поскольку в стартовом поединке Суперлиги «партизаны» были разгромлены суперклубом «Нови Београд» — 7:17. Вместо него горечь поражения пришлось испить бразильскому голкиперу Жоау Педро. Как-то неудобно получилось перед доном Педро, особенно если учитывать, что ранее он защищал ворота «Нови Београда», а какое-то время назад у обеих белградских команд был один дубль на двоих — под названием ПНБГ, «Партизан-Нови Бео Град». И только со временем команды обзавелись каждая своим дублем, «Вукови» («Нови Београд») и «Баньица» («Партизан»).

Мирзиев не единственный россиянин в сербской Суперлиге, поскольку цвета «Шабаца» продолжают защищать Иван Копцев и Никита Круг, и вот они как раз испытали радость по итогам первого тура, разгромив с партнерами некогда крепкую «Войводину» — 16:7.



После того, как руководство главной команды Казани представило нового главного тренера Евгения Ярощука, ватерполисты отправились в Волгоград, как Евгений Александрович и анонсировал в эксклюзивном интервью «Реальному времени», где сыграли пять матчей, четыре из них завершились в пользу «КОС-Синтеза».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

«Олимпиец» и «Новичок»

Не оставались без «работы» и остальные ватерполисты страны, поскольку летом, без особой помпы, прошел чемпионат России по мини водному поло. Имена названных лучшими в своем амплуа Никиты Гудованного, Кирилла Кутузова, подсказывают, что турнир был не из разряда «Мастерс» или любительский, а вполне себе конкурентный. Просто МК СШОР «Восток» и «Штурм-2002» участвовали в нем вполне легально, двумя командами и под родными названиями, а остальные были задействованы в разной степени. Так питерская «Балтика» выступала под флагом сборной Санкт-Петербурга, хотя и в тренерском штабе (Горовой, Иришичев), и в игровом составе (Денисов, Емцев, Ильин, Сальников) демонстрируется принадлежность этого коллектива к «Балтике», разве что без главного тренера Андрея Белофастова, задействованного в национальной сборной страны.

Неизвестно каким ветром, скорее всего, попутным, на этот чемпионат занесло еще двух воспитанников казанского ватерпола — Владислава Егорова, выступающего за границей, и Никиту Экомазова, которые с партнерами составили некую сборную солянку, назвав ее «Шаркс» (Петр Маркоч, экс-синтезовцы Артем Макас, Никита Янков), но среди участников чемпионата были две казанские команды: «Олимпиец», занявший пятое место (вратари Кирилл Бадьяров, Даниил Кудрявцев, полевые игроки Максим Алексеев, Сергей Белянский, Богдан Комаров, Раиль Тазеев), и ставший восьмым «Новичок» (Салим Абдуллин, Руслан Мухаметшин, Ян Полозенко). Если учесть, что в турнире было 13 команд, то итоговые результаты можно назвать вполне приличными.

А не возродить ли нам «Москвич»?

Тем более что ребята специально не готовились к турниру, просто они удачно оказались на сборах молодежной сборной страны чуть ли не в шаговой доступности к месту проведения турнира. История спорта знает случай с легкоатлетом Норманом Причардом, который, гуляя по Парижу в 1900 году, стал свидетелем проведения там летней Олимпиады, второй по счету. Поскольку спортивная форма у него была с собой — майка-трусы, руки-ноги, англичанин Причард заявился на 200 метров от Индии, в которой проживал в то время, и прибежал вторым.

Ребятам из «Олимпийца» и «Новичка» понадобилось еще меньше: шапочки и плавки плюс фантазия, необходимая для того, чтобы придумать название. «Олимпиец» — это бассейн в Залесном, находящийся в ведомстве Училища олимпийского резерва, которое дало второе название «КОС-Синтез-УОР», его и представляли игроки. «Новичок» — максимально верное определение для дебютантов, поделивших имеющийся состав на два и сыгравших наравне с остальными. В целом никакого креатива, автор, когда заявлял свою первую команду для участия в Кубке Центрального стадиона по мини-футболу, назвал ее «Кино», по аналогии с любимой рок-группой. И был тысячу раз прав, поскольку время показывает, что и «Цой — жив!», и второе «Кино» с того времени в казанском мини-футболе так и не появилось.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Ждем стартов Студенческой лиги

Тем временем возвращение откуда-то из советского прошлого автомобильного бренда «Москвич» вызвало логичный вопрос: а не возродить-ли на базе автозавода знаменитый ватерпольный клуб. Тренер Николай Малин, его подопечные Александр Карманов (сыновья известных ватерполистов), Андрей Янков (сам отец вышеназванного Никиты Янкова), Игорь Росляков, в будущем Отец Василий, действующий тренер Юрий Фоменко, армянин Ашот Пилоян, грузин Олег Сулакадзе и действующий президент федерации водного поло России Евгений Шаронов. Почему бы не возродить?

Воспитанник казанского «Синтеза» Олег Владимиров был назначен президентом Ассоциации «Студенческая спортивная лига водного поло», решение о создании которой было принято национальной федерацией водного поло совместно с Российским студенческим спортивным союзом. Автор материала полностью поддерживает создание подобной Ассоциации, поскольку студенческий ватерпол уже существовал, судя по информации с разнообразных турниров. Зимой этого года приходилось читать о турнире студенческих команд Санкт-Петербурга, где в составах четырех команд-участниц — «Военмех им Д. Устинова», «ГУМИРФ Макарова», «Невские титаны РАНХИГС» (Волков, Емцев, Михайлов, Смирнов, Французов) и университета Лесгафта (Алхазишвили, Калтыгин, Сидоров) — можно было обнаружить свежеиспеченных вице-чемпионов страны по мини-ватерполо. В Москве активно развиты студенческие соревнования. Как говорится, вода камень точит, авось движение с созданием студенческого чемпионата, затечет под лежалые камни федерации и со временем увеличит количество команд мастеров в национальном чемпионате.

