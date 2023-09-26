«Стрела» уступила «Красному Яру»

Тем ценней выглядит победа в Кубке страны

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Поражением в одно очко — 20:21 — завершилась домашняя встреча казанской «Стрелы» и красноярского «Красного Яра». Вторая подряд встреча за неделю убедительно доказала, что до финала Кубка России добрались практически равные на сегодняшний день по силе и уровню командного мастерства коллективы. Спортивная редакция «Реального времени» разбирала игру с «Красным Яром» с хукером «Стрелы» Шамилем Давудовым.



«Дыня» раздора

Завоевание Кубка России стало настолько глобальным событием в истории «Стрелы», что мы трижды откликались на него в течение минувшей недели: собственно репортажем с московского финала, зарисовками с торжественной встречи «стрелков» на вокзале и церемонии чествования в казанском Кремле раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Поэтому к моменту повторной встречи претендентов на Кубок страны у автора данного материала уже заканчивались слова, и даже с буквами назревал дефицит. Единственное, что осталось в памяти и, что называется, про запас, — это слова генерального менеджера республиканской Федерации регби Владислава Максимова, что «Красный Яр» пока выглядит большим претендентом на попадание в призовую тройку, чем действующий чемпион «Локомотив» из Пензы», и что перелом в московском матче произошел за счет суммы командных качеств лидеров «Стрелы», поскольку сейчас в Казани собралось максимальное число игроков, за спиной которых множество сыгранных матчей, где все складывалось непросто, но победа приходила к тем, кто мог перетерпеть сложные моменты в игре и быть больше мотивированными и готовыми к победе.

Это не просто слова, автор тут же вспомнил, как в прошлом году играл в мини-футбол со сборной Ассоциации банкиров России, когда после успешного начала — 2:0, соперник сравнял счет плюс попал в штангу, перехватил инициативу и начал откровенно «душить», не давая выйти из своей зоны. И новый импульс в игру нашей команды внес в прошлом профессиональный футболист, который не дал остальным игрокам запаниковать. В итоге мы победили — 5:2.

Вот и «Стрела» вырвалась в абсолютные лидеры чемпионата, добралась до финала Кубка и победила там, собрав воедино силы всех лидеров, которым, как полагается, надо было дать отдохнуть. Кому-то «отдых» потребуется более длительный, и травмированный хукер «Стрелы» Дмитрий Пархоменко по умолчанию стал «лордом-хранителем» почетного трофея, носил его на церемонию фотографирования с казанскими болельщиками, отвечая за целостность и сохранность. А то коллеги-футболисты уже неоднократно ломали свой почетный трофей, «отличились» в этом и игроки ЦСКА и «Локомотива», снова ЦСКА и, наконец, «Зенита». Кстати, защитник армейцев Андрей Соломатин, ломавший Кубок России в далеком 2002 году, сейчас снова вернулся в ряды защитников, теперь уже Родины, уехав в сентябре в зону СВО.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

От Красного Яра до Краснодара

Не было даже в заявке Германа Давыдова и Омари Гриняева, только со скамейки запасных смотрели первый тайм игры с «Красным Яром» южноафриканцы Майкл Амирас и Джереми Джордаан, аварец Магомед Давудов, грузин Николай Казаликашвили, намибиец Йохан Тромп. Под вопросом было участие южноафриканца Дамеона Вентера, получившего повреждение в начале финала и вернувшегося в игру после обратной замены на травмировавшегося Пархоменко — благодаря железной воле и умению медицинского штаба. Поскольку на трибунах оставался младший брат Магомеда Давудова — Шамиль, который также исполняет роль хукера, у автора статьи даже закралось подозрение: не заявят ли на матч чемпиона мира 2007 года Гари Боту, нынешнего члена тренерского штаба «Стрелы», чтобы подстраховывал Алексея Бурдина, вышедшего в старте? Но Вентер был готов и вышел на замену во втором тайме.

Кстати, Шамиль Давудов, благодаря содействию пресс-службы «Стрелы», помогал вашему корреспонденту вникать в нюансы игры с «Красным Яром». Он уже залечил травму и готов сыграть в следующем туре с вышедшим на первое место в турнирной таблице красноярским «Енисеем». Читатели «Реального времени» успеют до этой эпической игры прочесть эксклюзивное интервью с Давудовым-младшим — о его родном Дагестане, предыдущей карьере, немножко о Краснодаре, с которым казанским командам предстоит завершать текущую спортивную неделю, поскольку вслед за регби и футболом, хоккеем с шайбой и на траве стартовал гандбол (поздравляем казанский «Зилант» с успешным началом сезона, победой в Ростове-на-Дону над местным «ДГТУ-Лидер» — 32:23). И в последний день сентября в сезон вступит УНИКС домашним матчем с «Локомотивом-Кубанью» из Краснодара. Так что болельщикам Казани повезло лицезреть целую палитру командных игровых видов спорта за неделю, с соперниками от Красноярска до Краснодара.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Ни одно доброе дело не остается безнаказанным

Анонсируя развернутый материал о «Зиланте», скажем, что и перед гандболистами поставлена задача выхода в Суперлигу, и это правильно, поскольку в далеких 90-х только ватерполисты «Синтеза», гандболисты, регбисты «Стрелы» в другой разновидности регби-13, баскетболисты УНИКСа представляли Казань в еврокубках. И только в 1998 году к ним присоединился «Ак Барс».

Шамиль Давудов пояснял корреспонденту издания, что задумка тренерского штаба «Стрелы» перед домашним матчем с «Красным Яром» состояла в том, чтобы попробовать измотать основу гостей полурезервным составом и переломить ход поединка, поменяв состав на треть. При этом Шамиль оговорился, что нельзя было далеко отпускать соперника при его прогнозируемом преимуществе в счете. Возможно, это бы сыграло свою роль, занеси «Стрела» «дыню» в зачетку соперника раньше, чем на 46-й минуте, не реализуй штрафной Джейсон Таумалоло уже по завершении игрового времени первого тайма, когда счет превратился из 6:12 в 6:15. По итогам первого тайма было заметно, что мы уступаем в схватках и есть что усилить при игре в коридоре. А тут еще Таумалоло забил дроп-гол в самом начале второго тайма — и счет уже стал 6:18. Что-то есть такое в противостоянии «Стрелы» и «Красного Яра», что происходят в них редкие эпизоды, как три штанги в финале, сейчас дроп-гол. Две попытки с реализацией и штрафной «Красного Яра» установили итоговый счет — 21:20 в пользу гостей, причем последняя попытка казанцев произошла ровно в тот момент, когда мой собеседник Шамиль Давудов помогал молодой мамаше спускать коляску с ребенком по лестнице. По неписаному принципу: ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным, Госпожа Удача тут же улыбнулась хозяевам поля, и Майкл Амирас занес попытку, перехватив мяч и умчавшись от соперников, как Усэйн Болт.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Начинай сначала

Что касается Джейсона Таумалоло, сына Сиуа Таумалоло, бывшего наставника «Красного Яра», то он забил в Казани практически все, включая то, что не попал в финальном матче Кубка России. Да и казанец Кобус Мораис был точен четырежды, при двух штрафных и двух реализациях. И в этом есть еще одна большая разница между матчем регулярного чемпионата и финалом Кубка, которая таится в повышенном градусе ответственности. Пересмотрите воскресный матч из Пензы, между «Локомотивом» и монинским ВВА: к примеру, как земляк братьев Давудовых — Ислам Абдулкадиров забил невероятный штрафной за десять минут до конца, со своей половины поля, да еще и под углом к воротам. При текущем счете 33:24 ему гораздо легче было психологически «исполнить», чем в концовке предыдущего матча в той же Пензе, когда от точности его удара зависел исход четвертьфинала Кубка России. И тогда, находясь в куда более удобной позиции и гораздо ближе к воротам, Ислам не попал. Сейчас забил, в итоге — 29:39, очередное поражение чемпиона, как ранее разгром от «Енисея-СТМ» — 10:72. Вице-чемпион страны еле выкарабкался из тяжелейшей ситуации в противостоянии с новокузнецким «Металлургом», ранее уступив в Кубке «Динамо». Два месяца с начала сезона «Стрела» наблюдала за проблемами конкурентов с высоты четырех побед в чемпионате и трех викторий в Кубке страны, но в конце сентября на основу казанцев навалилась усталость... Главный тренер «Стрелы» Джей Пи Нил за пару дней до второго матча с «Красным Яром» пояснил корреспонденту «Реального времени» принципы его тренерской работы, позволившей успешно стартовать в сезоне: «У нас нет глубины состава, как у того же «Енисея-СТМ», других «больших» команд, поэтому мы добивались своих успехов, грамотнее подходя к подготовке к сезону, пробуя думать так, как не думали бы наши соперники. И еще важно, чтобы игроки наслаждались процессом, при этом проделывая достаточно тяжелую работу, важно найти баланс, который позволил бы совместить процесс труда и творчества». Пора начинать новую беспроигрышную серию.

1 / 54 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru