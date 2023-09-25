День в истории: учредительный съезд Советов ТАССР, русский романс — хит в Британии
Чем примечательна дата 25 сентября?
В разные годы 25 сентября началась история республиканской милиции, при КГУ появился рабфак, прошел учредительный съезд Советов ТАССР, в СССР снизили цены на хлеб, Форд объявил пятидневку, британский хит-парад возглавила русская песня. Родились: кинорежиссер Сергей Бондарчук, композиторы Дмитрий Шостакович и Шамиль Тимербулатов, физикохимик Александр Чибисов. Умерли: дирижер Валерий Руттер, писатель Эрих Мария Ремарк, барабанщик Джон Бонэм. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Рабфак в КГУ
25 сентября 1918 года при временном ревкоме появился отдел управления Казанской губернии. В его составе был отдел советской милиции. После был создан народный комиссариат внутренних дел, вместо которого в 1931-м было сформировано Управление милиции республики. Через 3 года эту структуру переименовали в УНКВД по ТАССР, еще через три — в НКВД. Министерством внутренних дел Народный комиссариат Татарии стал только в марте 1946 года, а после вместо МВД ТАССР появилось МВД Республики Татарстан. В 2012 году главой министерства был назначен генерал-майор полиции Артем Хохорин.
15 сентября 1919 года при Казанском университете в здании бывшей Ксенинской гимназии начал работу рабфак. Согласно декрету «О правах приема в высшие учебные заведения» каждый 16-летний мог стать слушателем любого вуза страны, без диплома, аттестата или свидетельства о получении среднего или профессионального образования, причем бесплатно. А рабфаки стали подготовительными отделениями для поступления в высшую школу. В 1920 году численность студентов рабфака превышала 400 человек. По мнению историков, рабфак при КФУ сыграл значимую роль в подготовке национальных специалистов, здесь стало больше учиться татар и представителей других национальностей. К примеру, в 1923-м в числе 624 рабфаковцев насчитывалось почти 150 татар и полсотни чувашей.
25 сентября 1920 года в Казани прошел учредительный съезд Советов Татарской автономной республики. На нем делегаты избрали высший орган власти — Центральный Исполнительный Комитет Советов Татарской Республики, в который вошли 59 человек, а столицей недавно созданной республики официально была утверждена Казань. На первом пленарном заседании ЦИК ТАССР через 3 дня выбрали президиум, куда вошли семь человек, а возглавил его Бурхан Мансуров. Было сформировано правительство — республиканский Совнарком под руководством Сахибгарея Саид-Галиева.
25 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, как в Казани простились с гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым. Рядом с родственниками в холле находились почти все коллеги покойного по прежнему месту работы — аппарату президента РТ. До назначения на пост гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Казань» Сабиров много лет работал помощником президента Татарстана по нефтегазохимическому комплексу. В последний путь Рината Сабирова провожали по мусульманским традициям. Представитель Духовного управления мусульман РТ прочел молитву.
Скоро отменят карточки
25 сентября 1920 года родился Сергей Бондарчук. Будущий режиссер впервые вышел на сцену в Таганрогском драматическом театре, работал в Ейске, Ростове, Грозном. Участвовал в битве за Сталинград. После ВГИКа снялся в фильме «Молодая гвардия», потом стал успешен в картине «Тарас Шевченко». Как режиссер дебютировал в «Судьбе человека», а с экранизацией «Войны и мира» стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 18 лет был заведующим кафедрой актерского мастерства в родном вузе. А вот история постановки «Тихого Дона» завершилась только в 2006 году, через много лет после смерти режиссера.
25 сентября 1935 года в СССР сначала снизили цены на хлеб и отменили продовольственные карточки на мясо, рыбу и сахар, а через неделю карточки отменили, что вызвало рост цен и инфляцию. До этого, чтобы обеспечить минимальные потребности городского населения, были сформированы четыре списка, устанавливающие иерархию норм по категориям. Значительную часть товаров распределяли среди рабочих и служащих. Крестьяне должны были сами заботиться о своем продовольствии. В 1934 году пленум ЦК, помимо отмены карточек, установил новые розничные цены на ржаной и пшеничный хлеб и гораздо более высокие цены на муку. Так, 1 кг пшеничного хлеба начал стоить 1 рубль — в два раза дороже старой цены и на треть меньше коммерческой.
Дорогой длинною
25 сентября 1926 года Генри Форд объявил о введении на своем заводе 8-часовой 5-дневной рабочей недели (вместо 6-дневной). Таким образом собственник давал работникам время на хождение по магазинам. При этом уровень зарплаты он им сохранил. В СССР 48-часовой режим сохранялся до 1968 года, позже продолжительность рабочего времени в неделе сократили до 41 часа, 40-часовую рабочую неделю ввели весной 1991 года.
25 сентября 1968 года британский хит-парад возглавила русская песня — романс «Дорогой длинною», исполненная Мэри Хопкин на английском языке. Those Were the Days стала единственным примером такого успеха. Романс был написан в 1924 году, он был весьма популярен среди эмигрантов, после чего его включил в репертуар Вертинский. Английские слова написал архитектор и музыкант Юджин Раскин, чьи родители приехали из России, он же был первым исполнителем. Мэри Хопкин романс предложил Пол Маккартни, он был выпущен под маркой Apple Records, организованной The Beatles.
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