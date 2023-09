День в истории: учредительный съезд Советов ТАССР, русский романс — хит в Британии

Чем примечательна дата 25 сентября?

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Госархивом РТ

В разные годы 25 сентября началась история республиканской милиции, при КГУ появился рабфак, прошел учредительный съезд Советов ТАССР, в СССР снизили цены на хлеб, Форд объявил пятидневку, британский хит-парад возглавила русская песня. Родились: кинорежиссер Сергей Бондарчук, композиторы Дмитрий Шостакович и Шамиль Тимербулатов, физикохимик Александр Чибисов. Умерли: дирижер Валерий Руттер, писатель Эрих Мария Ремарк, барабанщик Джон Бонэм. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Рабфак в КГУ

25 сентября 1918 года при временном ревкоме появился отдел управления Казанской губернии. В его составе был отдел советской милиции. После был создан народный комиссариат внутренних дел, вместо которого в 1931-м было сформировано Управление милиции республики. Через 3 года эту структуру переименовали в УНКВД по ТАССР, еще через три — в НКВД. Министерством внутренних дел Народный комиссариат Татарии стал только в марте 1946 года, а после вместо МВД ТАССР появилось МВД Республики Татарстан. В 2012 году главой министерства был назначен генерал-майор полиции Артем Хохорин.

15 сентября 1919 года при Казанском университете в здании бывшей Ксенинской гимназии начал работу рабфак. Согласно декрету «О правах приема в высшие учебные заведения» каждый 16-летний мог стать слушателем любого вуза страны, без диплома, аттестата или свидетельства о получении среднего или профессионального образования, причем бесплатно. А рабфаки стали подготовительными отделениями для поступления в высшую школу. В 1920 году численность студентов рабфака превышала 400 человек. По мнению историков, рабфак при КФУ сыграл значимую роль в подготовке национальных специалистов, здесь стало больше учиться татар и представителей других национальностей. К примеру, в 1923-м в числе 624 рабфаковцев насчитывалось почти 150 татар и полсотни чувашей.

25 сентября 1920 года в Казани прошел учредительный съезд Советов Татарской автономной республики. На нем делегаты избрали высший орган власти — Центральный Исполнительный Комитет Советов Татарской Республики, в который вошли 59 человек, а столицей недавно созданной республики официально была утверждена Казань. На первом пленарном заседании ЦИК ТАССР через 3 дня выбрали президиум, куда вошли семь человек, а возглавил его Бурхан Мансуров. Было сформировано правительство — республиканский Совнарком под руководством Сахибгарея Саид-Галиева.

25 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, как в Казани простились с гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым. Рядом с родственниками в холле находились почти все коллеги покойного по прежнему месту работы — аппарату президента РТ. До назначения на пост гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Казань» Сабиров много лет работал помощником президента Татарстана по нефтегазохимическому комплексу. В последний путь Рината Сабирова провожали по мусульманским традициям. Представитель Духовного управления мусульман РТ прочел молитву.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Скоро отменят карточки

25 сентября 1920 года родился Сергей Бондарчук. Будущий режиссер впервые вышел на сцену в Таганрогском драматическом театре, работал в Ейске, Ростове, Грозном. Участвовал в битве за Сталинград. После ВГИКа снялся в фильме «Молодая гвардия», потом стал успешен в картине «Тарас Шевченко». Как режиссер дебютировал в «Судьбе человека», а с экранизацией «Войны и мира» стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 18 лет был заведующим кафедрой актерского мастерства в родном вузе. А вот история постановки «Тихого Дона» завершилась только в 2006 году, через много лет после смерти режиссера.

25 сентября 1935 года в СССР сначала снизили цены на хлеб и отменили продовольственные карточки на мясо, рыбу и сахар, а через неделю карточки отменили, что вызвало рост цен и инфляцию. До этого, чтобы обеспечить минимальные потребности городского населения, были сформированы четыре списка, устанавливающие иерархию норм по категориям. Значительную часть товаров распределяли среди рабочих и служащих. Крестьяне должны были сами заботиться о своем продовольствии. В 1934 году пленум ЦК, помимо отмены карточек, установил новые розничные цены на ржаной и пшеничный хлеб и гораздо более высокие цены на муку. Так, 1 кг пшеничного хлеба начал стоить 1 рубль — в два раза дороже старой цены и на треть меньше коммерческой.

предоставлено realnoevremya.ru из фондов Государственного архива РТ

Дорогой длинною

25 сентября 1926 года Генри Форд объявил о введении на своем заводе 8-часовой 5-дневной рабочей недели (вместо 6-дневной). Таким образом собственник давал работникам время на хождение по магазинам. При этом уровень зарплаты он им сохранил. В СССР 48-часовой режим сохранялся до 1968 года, позже продолжительность рабочего времени в неделе сократили до 41 часа, 40-часовую рабочую неделю ввели весной 1991 года.

25 сентября 1968 года британский хит-парад возглавила русская песня — романс «Дорогой длинною», исполненная Мэри Хопкин на английском языке. Those Were the Days стала единственным примером такого успеха. Романс был написан в 1924 году, он был весьма популярен среди эмигрантов, после чего его включил в репертуар Вертинский. Английские слова написал архитектор и музыкант Юджин Раскин, чьи родители приехали из России, он же был первым исполнителем. Мэри Хопкин романс предложил Пол Маккартни, он был выпущен под маркой Apple Records, организованной The Beatles.