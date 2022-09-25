«Честный, обязательный, исполнительный, высокий профессионал»

В Казани простились с гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым

Фото: Максим Платонов

«Его внезапная смерть стала для нас и всего коллектива в 160 тысяч человек полной неожиданностью», — с горечью признался на церемонии прощания с гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым замгендиректора головной компании Юрий Пахомовский. Назначать нового руководителя компании пока не торопятся.

На первом этаже — самые близкие

Просторный холл центрального офиса АО «Газпром межрегионгаз Казань» на Подлужной, 19, где проходила церемония прощания с Ринатом Сабировым, был переполнен. На первом и втором этажах здания собралось около 100 человек.

Самые близкие ему люди находились на первом этаже холла. На стульях возле тела покойного сидели отец и мать Рината Касимовича, жена со старшей дочерью Дианой, брат с женой и детьми. Еще они ждали младшего сына-студента одного из университетов Санкт-Петербурга, который должен был вот-вот прилететь в Казань. Ведь смерть отца оказалась абсолютной неожиданностью, так как он не болел и не жаловался на здоровье. Но оказалось так, что его не стало в один миг. В июле Ринату Сабирову исполнилось всего 55 лет. К тому моменту он уже два года руководил татарстанской «дочкой» компании «Газпром межрегионгаз» — АО «Газпром межрегионгаз Казань».

Рядом с родственниками в холле находились почти все коллеги покойного по прежнему месту работу — аппарату президента РТ. До назначения на пост гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Казань» Сабиров много лет работал помощником президента Татарстана по нефтегазохимическому комплексу. Так, здесь был гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов, в прошлом помощник президента РТ, было много бывших и действующих представителей власти РТ.

Фото: Максим Платонов

Проститься с Сабировым пришли руководители крупных нефтехимический компаний республики, к примеру, приехал гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

По мусульманским традициям

В последний путь Рината Сабирова провожали по мусульманским традициям. Представитель Духовного управления мусульман РТ прочел молитву.

«Это как у Высоцкого — смерть забирает самых лучших», — взял первым слово руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров.

По его словам, многие интересные проекты в нефтегазохимической отрасли появились по инициативе Рината Касимовича. «Честный, обязательный, исполнительный, высокий профессионал. Ни одного нарекания ни по подготовке, ни по проведению мероприятий. Всегда четко исполнял свои обязанности», — говорил он. «Ринат, спи спокойно, царствие тебе небесное», — завершил он свою речь.

В последний путь Рината Сабирова провожали по мусульманским традициям. Представитель Духовного управления мусульман РТ прочел молитву. Фото: Максим Платонов

Поспорить с ним было невозможно

Проститься с Сабировым в Казань прилетел замгендиректора по реализации и транспортировке газа компании «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский. Он передал соболезнования семье и близким от имени гендиректора Сергея Густова, который не смог прибыть из-за болезни.

— Это непростой день, потому что для нас, всего коллектива в 160 тысяч человек, было огромной неожиданностью случившееся, — признался Пахомовский. — Он был руководителем компании, которая была одной из первых среди лучших в стране. Он принимал те решения, против которых поспорить было невозможно.

Юрий Пахомовский вспомнил, что ему приходилось часто спорить с Сабировым, «иногда жестко даже спорили», но в итоге Ринат Касимович оказывался прав. «Он мягко и настойчиво проталкивал то, что необходимо для компании, коллектива». При этом иногда «стеснялся позвонить и настоять на чем-то, но когда припрет, позвонит и скажет: «Я не хотел, но вот так нужно сделать». И оказывалось, что он действительно был прав. Потому что человек с большим опытом и багажом знаний. Хороший, великолепный руководитель. Жаль, что такие люди нас покидают», — посетовал Пахомовский.

Проститься с Сабировым в Казань прилетел замгендиректора по реализации и транспортировке газа компании «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский (четвертый слева). Фото: Максим Платонов

Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов знал Сабирова три года. «Видел масштаб этого человека. К этому его обязывала должность помощника президента, отвечающего за весь нефтегазохимический комплекс. Когда он пришел руководить компанией, это сказалось на ней», — отметил он. По его словам, благодаря настойчивости были ликвидированы задолженности за поставки газа, а также получено финансирование по программе газификации населенных пунктов. «Его талант организатора сказался на том, что проблем с финансированием строек мы не видели», — заключил Рустем Усманов.

При назначении нового гендиректора АО «Газпром межрегионгаз Казань» руководство головной компании будет обсуждать кандидатов с руководством Татарстана. Об этом «Реальному времени» заявил заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа компании «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

— У нас полное взаимодействие с республикой в этом плане, нет никаких разночтений, работаем как одна команда. Поэтому [кандидатуру на пост] проговорим, согласуем с республикой. Посоветуемся. И после этого уже какие-то будут назначения. Пока рано об этом говорить, — сообщил он.

По словам Юрия Пахомовского, головная компания пока не будет торопиться с назначением. «У нас здесь хороший коллектив, хорошие заместители, которых воспитал Ринат Касимович Сабиров», — сказал он, добавив, что тот поменял всю команду при приходе в АО «Газпром межрегионгаз Казань». Заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский полагает, что исполнять обязанности гендиректора будет кто-то из заместителей Сабирова. Точные сроки утверждения нового гендиректора он назвать затруднился.

В последний путь Рината Сабирова провожали вице-премьер, руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, его наставник и друг гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, гендиректор компании «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе. Среди венков был и от имени президента Татарстана Рустама Минниханова.

1 / 24 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов