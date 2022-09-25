«Честный, обязательный, исполнительный, высокий профессионал»
В Казани простились с гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым
«Его внезапная смерть стала для нас и всего коллектива в 160 тысяч человек полной неожиданностью», — с горечью признался на церемонии прощания с гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым замгендиректора головной компании Юрий Пахомовский. Назначать нового руководителя компании пока не торопятся.
На первом этаже — самые близкие
Просторный холл центрального офиса АО «Газпром межрегионгаз Казань» на Подлужной, 19, где проходила церемония прощания с Ринатом Сабировым, был переполнен. На первом и втором этажах здания собралось около 100 человек.
Самые близкие ему люди находились на первом этаже холла. На стульях возле тела покойного сидели отец и мать Рината Касимовича, жена со старшей дочерью Дианой, брат с женой и детьми. Еще они ждали младшего сына-студента одного из университетов Санкт-Петербурга, который должен был вот-вот прилететь в Казань. Ведь смерть отца оказалась абсолютной неожиданностью, так как он не болел и не жаловался на здоровье. Но оказалось так, что его не стало в один миг. В июле Ринату Сабирову исполнилось всего 55 лет. К тому моменту он уже два года руководил татарстанской «дочкой» компании «Газпром межрегионгаз» — АО «Газпром межрегионгаз Казань».
Рядом с родственниками в холле находились почти все коллеги покойного по прежнему месту работу — аппарату президента РТ. До назначения на пост гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Казань» Сабиров много лет работал помощником президента Татарстана по нефтегазохимическому комплексу. Так, здесь был гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов, в прошлом помощник президента РТ, было много бывших и действующих представителей власти РТ.
Проститься с Сабировым пришли руководители крупных нефтехимический компаний республики, к примеру, приехал гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.
По мусульманским традициям
В последний путь Рината Сабирова провожали по мусульманским традициям. Представитель Духовного управления мусульман РТ прочел молитву.
«Это как у Высоцкого — смерть забирает самых лучших», — взял первым слово руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров.
По его словам, многие интересные проекты в нефтегазохимической отрасли появились по инициативе Рината Касимовича. «Честный, обязательный, исполнительный, высокий профессионал. Ни одного нарекания ни по подготовке, ни по проведению мероприятий. Всегда четко исполнял свои обязанности», — говорил он. «Ринат, спи спокойно, царствие тебе небесное», — завершил он свою речь.
Поспорить с ним было невозможно
Проститься с Сабировым в Казань прилетел замгендиректора по реализации и транспортировке газа компании «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский. Он передал соболезнования семье и близким от имени гендиректора Сергея Густова, который не смог прибыть из-за болезни.
— Это непростой день, потому что для нас, всего коллектива в 160 тысяч человек, было огромной неожиданностью случившееся, — признался Пахомовский. — Он был руководителем компании, которая была одной из первых среди лучших в стране. Он принимал те решения, против которых поспорить было невозможно.
Юрий Пахомовский вспомнил, что ему приходилось часто спорить с Сабировым, «иногда жестко даже спорили», но в итоге Ринат Касимович оказывался прав. «Он мягко и настойчиво проталкивал то, что необходимо для компании, коллектива». При этом иногда «стеснялся позвонить и настоять на чем-то, но когда припрет, позвонит и скажет: «Я не хотел, но вот так нужно сделать». И оказывалось, что он действительно был прав. Потому что человек с большим опытом и багажом знаний. Хороший, великолепный руководитель. Жаль, что такие люди нас покидают», — посетовал Пахомовский.
Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов знал Сабирова три года. «Видел масштаб этого человека. К этому его обязывала должность помощника президента, отвечающего за весь нефтегазохимический комплекс. Когда он пришел руководить компанией, это сказалось на ней», — отметил он. По его словам, благодаря настойчивости были ликвидированы задолженности за поставки газа, а также получено финансирование по программе газификации населенных пунктов. «Его талант организатора сказался на том, что проблем с финансированием строек мы не видели», — заключил Рустем Усманов.
При назначении нового гендиректора АО «Газпром межрегионгаз Казань» руководство головной компании будет обсуждать кандидатов с руководством Татарстана. Об этом «Реальному времени» заявил заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа компании «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.
— У нас полное взаимодействие с республикой в этом плане, нет никаких разночтений, работаем как одна команда. Поэтому [кандидатуру на пост] проговорим, согласуем с республикой. Посоветуемся. И после этого уже какие-то будут назначения. Пока рано об этом говорить, — сообщил он.
По словам Юрия Пахомовского, головная компания пока не будет торопиться с назначением. «У нас здесь хороший коллектив, хорошие заместители, которых воспитал Ринат Касимович Сабиров», — сказал он, добавив, что тот поменял всю команду при приходе в АО «Газпром межрегионгаз Казань». Заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский полагает, что исполнять обязанности гендиректора будет кто-то из заместителей Сабирова. Точные сроки утверждения нового гендиректора он назвать затруднился.
В последний путь Рината Сабирова провожали вице-премьер, руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, его наставник и друг гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, гендиректор компании «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе. Среди венков был и от имени президента Татарстана Рустама Минниханова.
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