Лето не кончается: до конца сентября в Татарстане будет тепло и солнечно

Сентябрь 2023 года может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Бабье лето не торопится прощаться с Татарстаном. Специалисты регистрируют нетипичное для сентября тепло и прогнозируют новые температурные рекорды. О летописи татарстанской погоды и ее аномалиях читайте в материале «Реального времени».

Сентябрь 2023 года может стать одним из самых теплых за всю 124-летнюю историю метеонаблюдений. Бабье лето задержится как минимум до конца сентября и будет радовать солнечной погодой.

— У нас сейчас температуры близки к абсолютным погодным рекордам. Позавчера и 20 сентября среднесуточные температуры были на 8 градусов выше многолетних норм — 18,2 градуса. В то время как в норме около 10 градусов, — рассказал «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Напомним, что 21 сентября в столице Татарстана был обновлен температурный рекорд. По данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» максимальная температура воздуха составила +25,9 градуса. Предыдущий рекорд в 25,7 выше нуля продержался 86 лет.

— Такой аномально теплый сентябрь на нашей территории время от времени случается. Так, за последние 10 лет аналогичная погода отмечалась в 2015 году — большую часть месяца осадков не было, температура воздуха повышалась до +25..+29 градусов, в отдельные дни до +32 градусов. Также в 2018 году максимальные температуры воздуха в это время составляли +25..+30 градусов, — рассказали в «УГМС Республики Татарстан».

Но есть у хорошей погоды и свои недостатки.

— У нас сохраняется жесточайший дефицит осадков. С начала месяца выпало всего 9 мм. А должно было 50 мм. Вообще дефицит осадков — характерная черта этого лета. С апреля по сентябрь выпало всего 128 мм осадков, а норма — 250 мм, — отметил Аухадеев.

По его словам, антициклональный характер погоды будет преобладать на текущих выходных и до конца месяца.

— Ближайшие два дня к нам заносятся воздушные массы с юга. На выходных также будет преобладать антициклональный характер погоды. Ближайшая декада прогнозируется теплой. Среднесуточные температуры будут на 4 градуса выше нормы. А норма последней декады сентября — 9,8 градуса, — отметил метеоролог.

По прогнозу УГМС Республики Татарстан, в субботу днем в Казани воздух прогреется до +25..+27 градусов. В целом в Татарстане ожидается от +22 до +27 градусов. Такая же температура сохранится в воскресенье. Это вновь близко к рекорду. Абсолютный максимум для 23 сентября зафиксирован метеостанцией «Казань» в Приволжском районе Казани на уровне 27,4 градуса выше нуля в 2015 году. Самый теплый день 24 сентября также случился в 2015 году — температура воздуха достигла 26,2 градуса выше нуля.