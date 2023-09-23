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Сегодня в Казани потеплеет до +27 градусов

06:30, 23.09.2023
Сегодня в Казани потеплеет до +27 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 23 сентября, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков и юго-западный, западный ветер порывами до 4—9 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +25..+27 градусов. В целом в Татарстане ожидается от +22 до +27°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 21 сентября в Казани зафиксировали новый температурный рекорд — воздух прогрелся до +25,9°С. Предыдущий максимум в этот день зафиксировали в 1937 году, когда потеплело до +25,7 градуса.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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