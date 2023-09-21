Виктория Абрамченко: «Жители Казани смогут дышать чистым воздухом»

Зампредправительства РФ приехала в Казань посмотреть на очистные сооружения как на передовой опыт — и, по ее словам, действительно осталась довольна

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Казань с рабочей поездкой прибыла заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Вице-премьер посетила территорию биологических очистных сооружений, строительную площадку завода по энергетической утилизации отходов, ознакомилась с работой рекультивируемого Самосыровского полигона. Что касается последнего объекта, то работы по нему подходят к концу, и, как отметила Абрамченко, в скором времени жители столицы Татарстана смогут начать дышать чистым воздухом. Подробнее о том, как восстанавливаются земли крупнейшей в прошлом городской свалки, — в материале «Реального времени».

«До появления травы заканчивается техническая рекультивация, а уже с ней — биологическая»

Первым, кто встретил журналистов на полигоне, оказался Марат Таран, главный инженер подрядчика проекта в Самосырово — ООО «Ядран-Строй». Он рассказал о том, как сегодня работает полигон и что на нем было реализовано.

— Самосыровский полигон находится на площади более 140 тысяч кв. метров и содержит три тысячи «кубов» отходов. Они складывались на этом месте с 1980-го по начало двухтысячных годов. После его закрытия нами были произведены выравнивание двух карт этой площадки, установка почти четырех тысяч вертикальных дрен, а также сборка горизонтальных. Так, на одной карте появилось семь специальных колодцев, а на другой — 10. После этого мы построили систему активной дегазации. Все старые полигоны были с пассивной, и весь свалочный газ уходил в атмосферу. А теперь он собирается посредством нашего трубопровода и благодаря трем установкам мощностью полтора мегаватта, — сказал он.

«Реальное время» уже подробно рассказывало про этот проект.

По словам инженера, технология, используемая на Самосыровском полигоне, существует уже давно. При этом, как отметил специалист, конкретно на этой площадке ее разработкой занимались уже опытные люди, строившие подобную систему в Подмосковье. Однако там отходящие со свалки газы сжигались на факеле, а в Татарстане их решили использовать для выработки электроэнергии.

— У нас установлены три газопоршневые установки, две из которых являются российскими. Сборка и комплектующие третьей производились в Китае, — говорит инженер.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выглядит «саркофаг», в который укутана свалка? Инженер рассказывает:

— Сначала все покрывается специальной мембраной — это толстая черная пленка, которая абсолютно не проводит пар. За ней идет слой грунта в 85 сантиметров, а после него — геотекстиль. На эти слои вновь укладывается грунт в 15 сантиметров, а поверх — еще 15 сантиметров уже плодородного слоя. Далее все это засеивается и поливается. До появления травы заканчивается техническая рекультивация, а уже с ней — биологическая, — рассказал он.

По словам Марата Тарана, построить что-то на рекультивированном полигоне будет невозможно, поскольку грунт очень нестабилен. То же самое касается и посадки деревьев: корни повредят мембраны, и газ выйдет на поверхность.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Таким образом, в будущем площади полигона превратятся в холмы, покрытые густой травой. Решение о том, что с ними делать, останется за городом, поскольку бывшая свалка является муниципальной собственностью. К тому же вся эта территория является санитарно-защитной зоной, а потому вряд ли она станет открытой для простых граждан, предполагает инженер.

«Период, на который хватит этого газа, составляет около 25 лет»

Информацию о рекультивации Самосыровского полигона дал и заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский.

— Этот объект реализуется в рамках национального проекта «Экология», которому дал старт лично президент России Владимир Путин, неоднократно отмечавший, что экология важна как самой экономике, так и каждому человеку. Также этот полигон рекультивируется в рамках федерального проекта «Чистая страна». Начали мы его реализовывать в 2021 году, а завершатся работы уже в этом. Хотелось бы отметить, что проблема по его рекультивации назрела давно. К нам часто приходили жалобы граждан на неприятный запах с этой стороны города. Совместно с исполкомом Казани было принято решение подготовить проектно-сметную документацию и обеспечить заявку в Министерство природных ресурсов России. Министерством экологии Татарстана данный объект был защищен. На сегодняшний день общий объем финансирования работ составляет 872 миллиона рублей. Порядка 342 тысяч человек почувствуют на себе положительный эффект от реализации данного мероприятия, — рассказал Тарнавский.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Электричество, которое будет здесь получено из отходящих газов, планируют использовать на обслуживание этой территории.

— Уникальность проекта в том, что здесь применяется система активной дегазации: весь свалочный газ будет направлен на производство электрической энергии. Она, в соответствии с проектными решениями, должна будет обеспечить эксплуатацию полигона. Период, на который хватит этого газа, составляет около 25 лет. Электричество направят на системы освещения, охраны и так далее. Здесь также применяется специальная генераторная установка, которая в дальнейшем сможет наращивать свои обороты, чтобы электричество можно было пустить в город по «зеленому тарифу», — пояснил замминистра.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Мы сегодня поговорили с главой республики о том, чтобы предложить этот опыт стране»

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, прибыв на объект, заслушала доклад министра экологии и природных ресурсов Татарстана Александра Шадрикова, который подробно описал все этапы и технологии рекультивации полигона. Вице-премьер осмотрела холмы «саркофага» и отметила масштабность проекта:

— Сегодня мы находимся на крупнейшем полигоне города. Да, он очень старый. Его полностью закрыли для приема отходов в 2019 году. Напомню, что проект его рекультивации был включен в федеральный проект «Чистая страна», потому как свалка находится уже в городской среде. Вы знаете, что наша задача — это ликвидировать наиболее опасные полигоны и свалки в городах России до конца 2024 года. Здесь все работы идут в графике и уже подходят к концу. В ноябре этого года мы планируем окончательно рассчитаться по рекультивации и завершить биологический этап, — пояснила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Абрамченко также отметила, что рекультивация Самосыровского полигона позволит достичь экологического эффекта для 342 тысяч человек. Она не смогла пройти и мимо темы дегазации, которая будет направлена на производство электроэнергии. Восхитилась она и «уникальной технологией отвода свалочного фильтрата». «Я считаю, что проект — масштабный! Благодаря федеральной поддержке жители Казани смогут дышать чистым воздухом, потому что свалочный газ больше не будет отравлять их жизнь», — заявила вице-премьер.

Высказалась гостья и о рекультивации очистных сооружений:

— Я приехала в Казань посмотреть на очистные сооружения как на передовой опыт и действительно осталась довольна. Вы знаете, что в нашей стране такие объекты находятся в достаточно изношенном состоянии. Средний процент износа достигает от 60 до 70 единиц. Как правило, города запитаны от объектов, которые были построены еще в советское время. У многих просто не доходили руки до модернизации этого сегмента коммунального хозяйства. В Казани же очистные сооружения связаны с благополучием Волги. Поэтому работы на них, как и рекультивация полигона с иловым осадком, — это проекты внутри проекта «Оздоровление Волги». Почему проект считается передовым и почему я осталась довольна увиденным? Во-первых, иловые осадки больше не будут доставлять проблем городу. Потому что проектирование и строительство этих объектов в Казани предусматривает сушку илового осадка. Специалисты здесь выходят на производство гранул, которые фактически являются сертифицированным удобрением. То есть бывший ил может быть либо удобрением, либо техническим грунтом, либо использоваться в качестве топлива для цементных заводов. Новых площадей, которые будут находиться на берегах Волги и отравлять ее иловым осадком, больше не потребуется. Гигантский полигон, который мы сегодня посетили, рекультивируется благодаря сложной, фактически пионерской технологии. Завершается этот проект в следующем году. Мы сегодня поговорили с главой республики (раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, — прим. ред.) о том, чтобы этот передовой опыт предложить стране. Наверное, нам придется провести здесь серию семинаров для органов управления системы водоочистки в стране. Этот опыт нужно показывать и тиражировать, — рассказала Абрамченко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо очистных сооружений на Волге, вице-премьер успела осмотреть и строительную площадку завода по энергетической утилизации отходов (ЗЭУ). Она рассказала, что в настоящий момент его готовность достигает 24—25%.

— Мы сегодня заслушали доклад компании «РТ-Инвест» относительно того, как идет строительство. По данным компании, работы выполнены на 24—25%. То есть фактически закончены все работы по возведению коробки самого здания. Есть проблемы с оборудованием. Санкционное давление не позволяет продолжать коммерческие отношения с западными компаниями. Поэтому «РТ-Инвест» ведет переговоры с китайскими партнерами, которые, по словам компании, дают те же технологические решения, что и западные. Но в этом нам предстоит убедиться путем прохождения повторной экологической экспертизы. Я могу заверить жителей Казани, что мы не допустим строительства такого завода, если будет нарушение параметров, заявленных ранее. Безусловно, сдвижки по срокам сейчас есть, называть сейчас какую-то финальную дату завершения работ не представляется возможным, нужно завершить переговоры с китайскими партнерами, — пояснила она.

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