День в истории: Иран, Ирак и «Друзья»

Чем примечательна дата 22 сентября?

Фото: Михаил Козловский, предоставлено realnoevremya.ru

Сегодня, 22 сентября, кремль стал военным городком (а значительно позже — музеем-заповедником), поселок Нижнекамский — городом Нижнекамском. В Казани появилась улица Сыртлановой, Академия наук РТ. В Казахстане казахский сделали государственным языком, 29 регионов не признали указ Ельцина о роспуске Верховного Совета законным, началась ирано-иракская война и сериал «Друзья». Родились художник по костюмам Фагиля Сельская, писатель Загир Бигиев, певец Ник Кейв. Умерли цирковой артист Мстислав Запашный, нейрофизиолог Дэвид Хьюбел и актер Марсель Марсо. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Нижнекамск стал городом

22 сентября 1918 года после боев за Казань большевики объявили Казанский кремль военным городком. Были закрыты все храмы, верующим позволили вынести из Благовещенского собора раку с мощами святителя Гурия Казанского, а из Спасского монастыря — раку с мощами святителя Варсонофия, древние иконы Николы Ратного и Спаса Всемилостивого, древнюю запрестольную икону и крест.

22 сентября 1965 года в Первоуральске родилась Фагиля Сельская. Училась во Фрунзенском художественном училище и Московском полиграфическом институте. Работала в театрах не только в России, но и за рубежом, в частности в Сеуле, Сиэтле, Тель-Авиве, Бишкеке, оформив более 150 спектаклей как художник по костюмам. В 2020-м получила премию «Золотая маска» за спектакль «Мы, герои» в Ярославском театре драмы, где работает.



22 сентября 1966 года рабочий поселок Нижнекамский был преобразован в город Нижнекамск. К этому времени был утвержден проект создания в северо-восточной части Татарской АССР Нижнекамского промышленного района с крупнейшим в Европе нефтехимическим комплексом. Разработанный в 1959 году генплан был рассчитан на город в 170 тысяч человек. Сейчас здесь живет более 241 тысячи.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

22 сентября 1972 года улице в микрорайоне Горки-1 дали имя Героя Советского Союза Магубы Хусаиновны Сыртлановой, заместителя командира эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, прозванного немцами «Ночные ведьмы». Сыртланова умерла 1 августа 1971-го. После войны она работала на заводе «Электроприбор» контролером, потом вышла на пенсию. В гимназии №52 работает ее музей.

22 сентября 1991 года была учреждена Академия наук Татарстана. В совет ее учредителей вошли 16 человек. Были объявлены вакансии на 30 действительных членов и 50 членов-корреспондентов. Согласно официальному указу, академия создана «в целях обеспечения высокого уровня развития фундаментальных наук в республике, усиления их роли в решении актуальных проблем материальной и духовной культуры, народного хозяйства, координации научно-исследовательских работ, ведущихся в академических, отраслевых институтах и вузах». Сейчас академия включает в себя шесть научно-исследовательских университетов, семь научных центров и лабораторий, а также Дом ученых.

22 сентября 2022 года «Реальное время» посетило несколько военных комиссариатов Казани, чтобы узнать, как в них обстоят дела на второй день мобилизации. В целом ажиотажа и очередей, как, например, в Набережных Челнах, не было. Несколько периодически входящих мужчин вопрошали: «А добровольцам куда идти?» В ответ им указывали направление и сопровождали сотрудники учреждения.



Дарья Пинегина/realnoevremya.ru

29 регионов не признали указ Ельцина

22 сентября 1989 года казахский язык провозглашен государственным языком Казахской ССР. Русский язык получил статус «языка межнационального общения». В 1995-м в Конституции Казахстана появилась поправка: «В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык».

22 сентября 1993 года 29 регионов признали указ президента Бориса Ельцина о роспуске Верховного Совета РФ и ликвидации системы Советов незаконным. По этой причине за неблагонадежность была отключена спецсвязь в Генеральном штабе и Министерстве обороны. В здании Верховного Совета был создан штаб по защите Конституции и правопорядка. Обязанности президента возложили на вице-президента Александра Руцкого, который отменил указ Ельцина. В свою очередь Борис Ельцин подписал ряд указов. Он постановил считать незаконными и не подлежащими исполнению акты, издаваемые Руцким в должности президента РФ, а государственным органам предписали руководствоваться указом «О поэтапной конституционной реформе в РФ».

Друзья в эфире

22 сентября 1980 года началась ирано-иракская война, которая длилась восемь лет. Без объявления войны Ирак вторгся в Иран. В конфликте обе стороны применяли химическое оружие, в войне участвовали дети, Иран практиковал тактику «живых волн», когда подавляется психика и воля обороняющихся. Погибло более 20 тысяч человек среди гражданского населения.



22 сентября 1994 года на канале NBC вышел первый эпизод комедийного сериала «Друзья», он же «эпизод, где Моника берет новую соседку». Сняли его в том же году 4 мая, после этого было решено создать еще 12 серий. Эпизод смотрели около 22 миллионов человек, в рейтинге телешоу той недели он занял 15-е место. Сериал шел десять лет, а в 2021-м к 236 эпизодам добавился спецвыпуск.

