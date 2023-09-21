Фиджитал: как взять лучшее от классического и киберспорта

Фото: предоставлено realnoevremya.ru РФСОО Федерация фиджитал спорта Республики Татарстан

Азиз Замалиев, вице-президент федерации фиджитал спорта в Республике Татарстан, считает фиджитал феноменом на стыке двух миров — киберспорта и спорта классического, и уверен, что сейчас мы наблюдаем за становлением дисциплины, которая определяет будущее.

На стыке двух миров

предоставлено realnoevremya.ru РФСОО Федерация фиджитал спорта Республики Татарстан

Стремительно начавшаяся цифровизация проникла, кажется, уже в большинство сфер нашей жизни. Спорт не стал исключением. Если поначалу к компьютерным играм относились как к детской забаве, а еще несколько лет назад выражение «киберспортсмен» употребляли с иронией, то нынешняя популярность этого направления, массовость и, что уж там скрывать, величина призовых фондов в киберспорте внесли свои коррективы. Если вы ждете какое-то «но», то не напрасно: но киберспорт, при всей его актуальности, не может дать той физической составляющей, что есть в спорте классическом. Неизвестно, кому первому пришла в голову идея объединить эти два мира, но она была явно хороша. Так, взяв все лучшее от Physical и Digital (слово фиджитал так и появилось), новое направление и решает проблему физической пассивности, которая, будем честны, есть в киберспорте, и при этом дает возможность проявить себя в новых цифровых реалиях. Человечество уже нуждается в пропаганде физической активности, без нее у нас будут большие проблемы, а фиджитал позволяет гармонично развиваться. Он создает экосистему, где не надо выбирать между компьютером и физической активностью, они прекрасно работают вместе.

предоставлено realnoevremya.ru РФСОО Федерация фиджитал спорта Республики Татарстан

Фишки: скрытые и явные

Кроме фактора объединения физического и виртуального мира, есть вещи, о которых тоже важно упомянуть, — преодоление поколенческих границ, например. Фиджитал дает возможность заниматься вместе родителям и детям, это очень мощное объединение, основанное на общем интересе, азарте, общей мотивации. Явно, что совместные фиджитал-тренировки потом положительно отразятся и на отношениях в семье.

А если уж говорить о детях в фиджитал, то это еще и социализация — оставляя только реальность за компьютером и смартфоном, ребенок ее лишается. Но при этом вы будете уверены, что он занимается интересным и полезным для здоровья делом, а не «пропадает на улице», как это бывает с теми, кому дома ввели «компьютерный запрет».

Надо сказать, что продвижением фиджитал в Татарстане сейчас в числе прочих занимается человек, который побывал в обоих мирах, спортивном и киберспортивном, и понимает о чем идет речь. «В детстве я попробовал себя во многих видах спорта, но главные виды спорта лично для меня — те, которые мне по душе, это футбол и баскетбол. При этом я в свое время много часов проводил за компьютером дома или в компьютерном клубе», — рассказывает Азиз Замалиев, вице-президент федерации фиджитал спорта в РТ, и признается, что такой опыт и полученные знания и в спорте, и в киберспорте помогают ему сейчас в работе, в продвижении фиджитал в регионе и стране.

предоставлено realnoevremya.ru РФСОО Федерация фиджитал спорта Республики Татарстан

Фиджитал-игры разделены на 5 категорий:



Sport challenge

Здесь присутствуют игровые виды спорта, такие как:

— фиджитал-футбол. Сначала играем в FIFA, потом на поле;

— фиджитал-баскетбол. Играем в NBA 2K, потом стритбол;

— фиджитал-хоккей. Сначала NHL 2K, потом хоккей на льду;

— фиджитал-единоборства. Mortal Kombat, потом ММА;

— фиджитал-гонки. Сначала Assetto Corsa, потом картинг.

Tactical Challenge

В эту категорию входят тактические шутеры, такие как CS:GO и Valorant. И королевские битвы, PUBG Mobile и Fortnite. А в реальной жизни участники играют в страйкбол или лазертаг.

Battle Challenge

Здесь участники будут играть в игры жанра боевой арены (MOBA), а именно Dota 2, League of Legends, Arena of Valor. Для них, конечно, сложно создать аналог в реальной жизни. Но, по словам создателей фиджитал-игр, они придумают что-то интересное с элементами лазертага и страйкбола.

Speedrun challenge

В этой дисциплине участники проходят ретро-игры либо ретроконсольные игры на скорость, например Super Mario Bros и Chip ‘n‘ Dale.

Technical challenge

Сюда входят гонки VR на дронах и VR-игра Beat Saber, в которой нужно под ритм музыки разбивать блоки.

предоставлено realnoevremya.ru РФСОО Федерация фиджитал спорта Республики Татарстан

Как создается будущее

Не секрет, что не все новое люди принимают сразу и «на ура», зачастую нужно привыкнуть, нужна популяризация идеи. Такая роль пионера от фиджитал досталась Азизу Замалиеву. «Фиджитал-спорт — самый молодой вид спорта, его официальное признание произошло 31 января 2023 г. (он теперь включен во Всероссийский реестр видов спорта). А при запуске нового продукта, нового направления всегда бывают трудности — без них никуда. В основном они связаны с тем, что достаточно мало людей на сегодняшний день знают о таком виде спорта», — рассказывает Азиз. Федерация фиджитал в РТ активно занимается ликбезом, стараясь рассказать о фиджитал максимально широкой аудитории. Разумеется, продвижение идет не только словом, но и делом. «Мы организовываем разного рода турниры, соревнования. Сотрудничаем с разными блогерами, зовем на экскурсии призеров, чемпионов разных видов спорта», — перечисляет Азиз Замалиев. Федерация проводит игры во всех районах Татарстана, ближайшие пройдут в Богатых Сабах, с 30 сентября по 1 октября, турнир организован совместно с Министерством цифровизации РТ. Его участниками могут ученики в возрасте от 12 до 18 лет включительно, соревнования будут проходят по 4 дисциплинам, турниры по которым состоят из физической и цифровой части:

Фиджитал-футбол: Мини-футбол и FIFA 23;

Фиджитал-баскетбол: Баскетбол 3х3 и NBA;

Фиджитал-гонки: Картинг и Assetto Corsa;

Фиджитал-единоборства: Корэш и Mortal Kombat 11.

Еще одна часть работы Азиза — быть чутким к запросам аудитории фиджитал и реагировать на их запросы, создавая площадку для роста новой дисциплины. Например, в Татарстане создадут площадку для полетов на дронах — такое решение приняли по итогам встречи министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, Азиза Замалиева и самого молодого оператора дронов в России Булата Нургалиева. Вопрос о возможности создания коптер-парков в регионах Булат озвучил недавно на открытом уроке «Разговор о важном» с президентом России Владимиром Путиным (это мероприятии, в котором участвовали 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов).

В общем, откровенно говоря, если сравнивать продвижение фиджитал в РТ и в других регионах, сравнение явно в пользу Татарстана.

предоставлено realnoevremya.ru РФСОО Федерация фиджитал спорта Республики Татарстан

Игры Будущего

Совершенно логичным выглядит выбор Казани как места для проведения «Игр Будущего». На проведение Игр претендовали Москва, Санкт-Петербург, Калуга и Сочи, но турнир достался нам. Программа рассчитана на девять дней — соревнования будут проходить в столице РТ с 24 февраля по 2 марта 2024 года. В 16 дисциплинах будут соревноваться около двух тысяч спортсменов. Общий призовой фонд соревнований составит 25 миллионов долларов.

«Игры будущего» объединят на одной площадке киберспорт и спорт классический, турниры в видеоиграх, виртуальной и дополненной реальности и традиционные матчи по футболу, баскетболу, хоккею и смешанные единоборства. И мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России, что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу», — так отозвался о событии президент России Владимир Путин.

Азиз, конечно, не скрывает своей радости от предстоящего грандиозного мероприятия. «Ожидания от этого события — однозначно высокие. Фиджитал-спорт, как и спорт в целом, становится инструментом коммуникации между людьми из разных стран. И то, что Россия является первооткрывателем в данном виде спорта, — это по-настоящему круто. Ну и тот факт, что «Игры Будущего» будут проходить в нашей любимой республике, в нашем городе — это то, чем мы можем гордиться!»

Остается добавить, что это определенно не сиюминутный тренд, это реально будущее — на стыке двух миров, которое наступает уже сейчас. И чем раньше вы узнаете о фиджитал, привлечете к участию детей, попробуете себя в новых дисциплинах сами, тем проще (и интереснее) будет дальше.

Интернет-газета «Реальное время»