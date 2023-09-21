Комфорт по цене экономкласса: под Казанью вырастает ЖК «Зимний сад»
Здесь можно будет жить на природе, держа руку на пульсе жизни города
В ближайшем пригороде Казани по зеленодольскому направлению — в селе Осиново — презентовали новый жилой комплекс. Индивидуальные выходы на улицу и охраняемый двор, эргономичные планировки и возможность покупки квартиры с чистовым ремонтом, обильная социальная инфраструктура и возможности для спорта, свежий загородный воздух и в то же время близость к городу — все это «Зимний сад». Половина квартир в домах первой очереди уже распроданы, они разлетаются как горячие пирожки. Что же привлекает покупателей в этом проекте? Детали и подробности — в репортаже «Реального времени» со строительной площадки.
Свежий воздух, лес и озеро в 15 минутах от мегаполиса
В конце августа раис Татарстана Рустам Минниханов наложил вето на проектирование и возведение нового многоэтажного жилья по ряду направлений в Казанской агломерации. Тем ценнее становятся те проекты, которые успели реализоваться. Так, на днях был презентован новый жилой комплекс «Зимний сад», который строится в ближайшем пригороде Казани по зеленодольскому направлению — в селе Осиново.
Это одно из самых удобных загородных направлений близ Казани — в непосредственной близости к городу, и в то же время на природе, неподалеку от опушки леса, рядом с живописным озером. Ильдар Ахметгалиев, исполнительный директор компании-застройщика — СЗ «Удачный» — объясняет:
— Первое впечатление, которое возникает, когда слышишь про поселок Осиново, — что это окраина. Но когда мы более внимательно проанализировали ситуацию, то поняли: это никакая не окраина. Это центр активной жизни между Зеленодольской и Казанской агломерациями. На стыке между ними сегодня формируется большой деловой комплекс: здесь вырастают логистические центры, строятся новые производства. Территория активно развивается и сегодня ее уже нельзя недооценивать и рассматривать как второстепенную. Сегодня это уже очевидно.
От территории ЖК «Зимний сад» до центра Казани — 20 минут на автомобиле, а до Горьковского шоссе можно доехать за 10 минут. Автобусная остановка с оживленной транспортной схемой движения находится в пяти минутах пешей ходьбы от комплекса. Таким образом, и ритм городской жизни, и пользование всеми благами города и его социальной инфраструктуры — все это остается доступным жителям. А вот тишина, опушка леса, красота озерной глади и свежий воздух — это своеобразные «бонусы» от проживания в ближайшем пригороде. В городе такого не найти.
Впрочем, жителям ЖК «Зимний сад» выбирать между этими явлениями не нужно: они будут жить за городом, но при этом держать руку на пульсе мегаполиса!
Комфорт-класс по цене «стандарта»
Но не только уникальное расположение отличают ЖК «Зимний сад». Современный застройщик придумывает все новые привлекательные решения, предлагает все больше комфорта даже покупателям жилья стандарт-класса. Вот и здесь, в Осиново, по сути, вырастает большой ЖК комфорт-класса. Но продается он по цене «стандарта».
— Наша философия очень простая: это ЖК с решениями комфорт-класса по цене стандарта. Мы очень внимательно подошли не только к инженерии и фасадным решениям. У каждого дома своя индивидуальная котельная, позволяющая экономить на коммунальных услугах. Все решения мы постарались реализовать так, чтобы жители чувствовали себя здесь по-настоящему дома. Комфорт должен быть во всем — начиная от внутренней отделки и заканчивая автополивом зеленых насаждений во дворе, — рассказывает Ильдар Ахметгалиев.
Все решения мы постарались реализовать так, чтобы жители чувствовали себя здесь по-настоящему дома
Дома возводятся на железобетонном каркасе, который заполняется кирпичом и дополнительно утепляется минватой. Для отделки фасадов выбрали черный и белый керамогранит.
— При строительстве, конечно, использовались в том числе и импортные материалы. Определенные вопросы с их поставками были, но нам удалось их решить без потери времени и качества строительства. Оборудование и инженерные сети мы используем сейчас в основном отечественного производства, а в плане лифтов, как и многие другие застройщики, мы перешли на надежного китайского производителя, — говорит представитель компании-застройщика.
Несмотря на то, что ЖК «Зимний сад» презентовали совсем недавно, представители застройщика говорят, что 50% квартир в первой очереди уже распроданы.
Шумоизоляция от соседей, собственный выход во двор и возможность чистовой отделки
Лучшая цена на квартиры в новом ЖК, как водится, «была вчера» (как иронично выражаются представители застройщика и риелторы), однако и сегодня стоимость «квадрата» выглядит вполне скромной: она здесь начинается от 100 тысяч рублей. Максимальная цена — 140 тысяч за «квадрат». Метраж начинается от 26 кв. м (это уютные, светлые студии) и заканчиваются трехкомнатными 64-метровыми квартирами.
Жилье в ЖК «Зимний сад» можно купить в двух вариантах: в предчистовой и в чистовой отделке. Особенности предчистовой отделки — здесь уже будет готова качественная стяжка пола, а главное — его шумоизоляция! Таким образом застройщик решает проблему большинства современных новостроек — чрезмерную слышимость между квартирами. Отопление разведено по полу, а собственная котельная позволит лично контролировать температуру в квартире, не переплачивая за ненужные калории. В предчистовой отделке уже готовы стеклопакеты с пятикамерным профилем и остекление с алюминиевыми профилями на лоджиях.
Для тех, кто не хочет возиться с ремонтом, застройщик предлагает чистовую отделку. Она может быть выполнена в холодном (сером, почти белом) тоне и в теплом (молочно-бежевом). Счастливому покупателю такой квартиры останется только привезти мебель и технику: в квартире уже будет установлена даже сантехника. Можно выбрать отделку из трех вариантов, в зависимости от используемых материалов и их стоимости. За чистовую отделку в самом простом варианте нужно будет доплатить 15 тысяч рублей за «квадрат». Средний вариант обойдется в 20 тысяч рублей дополнительно за квадратный метр, а самый дорогой — в 25 тысяч (и в таких квартирах уже висят дизайнерские люстры, а в санузлах стоят модные унитазы-инсталляции).
«Фишка» квартир на первых этажах — лоджия с панорамным остеклением, из которой открывается отдельный выход… прямо во двор! От посторонних взглядов жильцов оградит собственный внутренний дворик, «мини-патио», окруженное живой изгородью.
Двор без машин, спортивные снаряды и современный дизайн
Отдельное внимание вызывает то, как будут выстроены дворовые территории и общественные пространства в новом ЖК.
Во-первых, в подъездах, согласно требованиям времени, будут места для хранения колясок, велосипедов, лыж и прочего «необщественного транспорта». А понятная навигация позволит не заблудиться и точно найти нужную квартиру.
Во-вторых, в подъездах современное дизайнерское оформление, стеклянные входные двери. Бесшумные лифты, светильники с датчиками движения, экологичные материалы — все это даст вам необходимый комфорт уже сразу, на входе в подъезд.
В-третьих, двор будет охраняемым и закрытым: приватность и безопасность в наше время — одни из первоочередных требований, которые люди предъявляют к своему жилью. Двор освещается на трех разных по высоте уровнях — это позволяет комфортно и равномерно освещать общественные зоны.
В-четвертых, здесь реализуется концепция «Двор без машин».
В-пятых, для оформления и наполнения двора используются только самые современные материалы, конструкции и идеи. Впоследствии, когда закончится стройка, тут будут и уютные беседки, и удобные, эргономичные скамейки, и пространства для общения. А уже прямо сейчас во дворе трех домов первой очереди мы видим спортивную площадку с современным безопасным покрытием и целую «стаю» уличных тренажеров, которые ждут своей очереди на установку. Руслан Хабибрахманов, руководитель АН «ФЛЭТ», подчеркивает:
— Возможности для спорта здесь продуманы максимально внимательно. Во двор уже привезли очень качественные тренажеры. А спортивная площадка, на которой мы находимся, многофункциональная: здесь можно играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, есть разметка и инвентарь для всех этих игр. Будут и другие дворы, они будут соединяться между собой и предлагать разные возможности. Получится своеобразный оазис комфортного, современного образа жизни.
А что с социальной инфраструктурой?
Больной вопрос для жителей многих новостроек в Казани и за ее пределами: где учить детей? Куда ходить лечиться? Где заниматься спортом? Иными словами, достаточно ли объектов социальной инфраструктуры вблизи новых ЖК, не получится ли тут нового «человейника», из которого детей придется возить в школу за тридевять земель, по месту прописки бабушки?
В случае с ЖК «Зимний сад» все совершенно не так. В непосредственной близости от жилого комплекса уже открыты три муниципальных детских сада, а ближе к окончанию строительства на территории комплекса вырастет четвертый садик. Для детей постарше в шаговой доступности работают Осиновская гимназия, «Политехнический лицей №182», лицей им. В.В. Карпова. В Залесном детей ждут школа №57 и лицей №188 «Бионика».
На территории Осиново работает врачебная амбулатория, которая принимает детей и взрослых. Впрочем, доехать до городской поликлиники отсюда тоже не составляет никаких сложностей.
Те люди, которые сейчас покупают здесь квартиры, уже совсем скоро, когда вся новая социальная инфраструктура заработает, смогут их продать гораздо дороже.
Что касается магазинов и торговых центров, то все необходимое можно купить в торговом центре «Радужный», который находится в пяти минутах пешком от ЖК «Зимний сад». ТЦ «Бахетле» ждет покупателей в 10 минутах езды (поселок «Залесный»), поблизости стоит «Леруа Мерлен». И это все, не считая небольших, «точечных» магазинов и продуктовых супермаркетов.
Руслан Хабибрахманов добавляет:
— Не останутся «без жилья» и автомобили: в дальнейшем будет построен многоуровневый паркинг, который должен закрыть все потребности жителей комплекса. Одним из серьезных преимуществ этого ЖК становится то, что в шаговой доступности от него строится большой Дворец спорта с плавательным бассейном! Конечно, такая серьезная насыщенность инфраструктурой будет серьезно влиять на рейтинг жилого комплекса, в том числе и на инвестиционную привлекательность. Те люди, которые сейчас покупают здесь квартиры, уже совсем скоро, когда вся новая социальная инфраструктура заработает, смогут их продать гораздо дороже.
Строительство идет с опережением
Руслан Хабибрахманов отмечает еще один очень интересный факт:
— Всего в этом комплексе будет 10 домов, сейчас мы видим три из них. В первом доме 146 квартир, в доме №2 дом №3 — 166 квартир. Этот комплекс мы сами называем «Оазис в Осиново». Жилье стандарт-класса имеет все признаки комфорт-класса. Застройщик трепетно относится к качеству строительства. Его цель — не просто побыстрее построить и сдать, но построить качественно. При этом удается сдавать первые очереди ЖК «Зимний сад» с существенным опережением. Например, официальный срок сдачи домов №1 и №2 должен был быть 31 мая 2024 года. Но их сдадут в конце ноября 2023 года — на 7 месяцев раньше обещанного срока. С опережением получат ключи и покупатели квартир в доме №3.
Ильдар Ахметгалиев объясняет, почему удается так серьезно опережать сроки:
— Этому способствует постоянное внимание к стройке, к качеству и срокам. Кроме того, мы выбираем надежных проверенных подрядчиков.
Справка
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Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс Удачный»
Проектная декларация — на сайте жилого комплекса.
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