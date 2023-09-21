Комфорт по цене экономкласса: под Казанью вырастает ЖК «Зимний сад»

Здесь можно будет жить на природе, держа руку на пульсе жизни города

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В ближайшем пригороде Казани по зеленодольскому направлению — в селе Осиново — презентовали новый жилой комплекс. Индивидуальные выходы на улицу и охраняемый двор, эргономичные планировки и возможность покупки квартиры с чистовым ремонтом, обильная социальная инфраструктура и возможности для спорта, свежий загородный воздух и в то же время близость к городу — все это «Зимний сад». Половина квартир в домах первой очереди уже распроданы, они разлетаются как горячие пирожки. Что же привлекает покупателей в этом проекте? Детали и подробности — в репортаже «Реального времени» со строительной площадки.

Свежий воздух, лес и озеро в 15 минутах от мегаполиса

В конце августа раис Татарстана Рустам Минниханов наложил вето на проектирование и возведение нового многоэтажного жилья по ряду направлений в Казанской агломерации. Тем ценнее становятся те проекты, которые успели реализоваться. Так, на днях был презентован новый жилой комплекс «Зимний сад», который строится в ближайшем пригороде Казани по зеленодольскому направлению — в селе Осиново.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Это одно из самых удобных загородных направлений близ Казани — в непосредственной близости к городу, и в то же время на природе, неподалеку от опушки леса, рядом с живописным озером. Ильдар Ахметгалиев, исполнительный директор компании-застройщика — СЗ «Удачный» — объясняет:

— Первое впечатление, которое возникает, когда слышишь про поселок Осиново, — что это окраина. Но когда мы более внимательно проанализировали ситуацию, то поняли: это никакая не окраина. Это центр активной жизни между Зеленодольской и Казанской агломерациями. На стыке между ними сегодня формируется большой деловой комплекс: здесь вырастают логистические центры, строятся новые производства. Территория активно развивается и сегодня ее уже нельзя недооценивать и рассматривать как второстепенную. Сегодня это уже очевидно.

От территории ЖК «Зимний сад» до центра Казани — 20 минут на автомобиле, а до Горьковского шоссе можно доехать за 10 минут. Автобусная остановка с оживленной транспортной схемой движения находится в пяти минутах пешей ходьбы от комплекса. Таким образом, и ритм городской жизни, и пользование всеми благами города и его социальной инфраструктуры — все это остается доступным жителям. А вот тишина, опушка леса, красота озерной глади и свежий воздух — это своеобразные «бонусы» от проживания в ближайшем пригороде. В городе такого не найти.

Впрочем, жителям ЖК «Зимний сад» выбирать между этими явлениями не нужно: они будут жить за городом, но при этом держать руку на пульсе мегаполиса!

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Комфорт-класс по цене «стандарта»

Но не только уникальное расположение отличают ЖК «Зимний сад». Современный застройщик придумывает все новые привлекательные решения, предлагает все больше комфорта даже покупателям жилья стандарт-класса. Вот и здесь, в Осиново, по сути, вырастает большой ЖК комфорт-класса. Но продается он по цене «стандарта».

— Наша философия очень простая: это ЖК с решениями комфорт-класса по цене стандарта. Мы очень внимательно подошли не только к инженерии и фасадным решениям. У каждого дома своя индивидуальная котельная, позволяющая экономить на коммунальных услугах. Все решения мы постарались реализовать так, чтобы жители чувствовали себя здесь по-настоящему дома. Комфорт должен быть во всем — начиная от внутренней отделки и заканчивая автополивом зеленых насаждений во дворе, — рассказывает Ильдар Ахметгалиев.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Все решения мы постарались реализовать так, чтобы жители чувствовали себя здесь по-настоящему дома

Дома возводятся на железобетонном каркасе, который заполняется кирпичом и дополнительно утепляется минватой. Для отделки фасадов выбрали черный и белый керамогранит.

— При строительстве, конечно, использовались в том числе и импортные материалы. Определенные вопросы с их поставками были, но нам удалось их решить без потери времени и качества строительства. Оборудование и инженерные сети мы используем сейчас в основном отечественного производства, а в плане лифтов, как и многие другие застройщики, мы перешли на надежного китайского производителя, — говорит представитель компании-застройщика.

Несмотря на то, что ЖК «Зимний сад» презентовали совсем недавно, представители застройщика говорят, что 50% квартир в первой очереди уже распроданы.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Шумоизоляция от соседей, собственный выход во двор и возможность чистовой отделки

Лучшая цена на квартиры в новом ЖК, как водится, «была вчера» (как иронично выражаются представители застройщика и риелторы), однако и сегодня стоимость «квадрата» выглядит вполне скромной: она здесь начинается от 100 тысяч рублей. Максимальная цена — 140 тысяч за «квадрат». Метраж начинается от 26 кв. м (это уютные, светлые студии) и заканчиваются трехкомнатными 64-метровыми квартирами.

Жилье в ЖК «Зимний сад» можно купить в двух вариантах: в предчистовой и в чистовой отделке. Особенности предчистовой отделки — здесь уже будет готова качественная стяжка пола, а главное — его шумоизоляция! Таким образом застройщик решает проблему большинства современных новостроек — чрезмерную слышимость между квартирами. Отопление разведено по полу, а собственная котельная позволит лично контролировать температуру в квартире, не переплачивая за ненужные калории. В предчистовой отделке уже готовы стеклопакеты с пятикамерным профилем и остекление с алюминиевыми профилями на лоджиях.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Для тех, кто не хочет возиться с ремонтом, застройщик предлагает чистовую отделку. Она может быть выполнена в холодном (сером, почти белом) тоне и в теплом (молочно-бежевом). Счастливому покупателю такой квартиры останется только привезти мебель и технику: в квартире уже будет установлена даже сантехника. Можно выбрать отделку из трех вариантов, в зависимости от используемых материалов и их стоимости. За чистовую отделку в самом простом варианте нужно будет доплатить 15 тысяч рублей за «квадрат». Средний вариант обойдется в 20 тысяч рублей дополнительно за квадратный метр, а самый дорогой — в 25 тысяч (и в таких квартирах уже висят дизайнерские люстры, а в санузлах стоят модные унитазы-инсталляции).

«Фишка» квартир на первых этажах — лоджия с панорамным остеклением, из которой открывается отдельный выход… прямо во двор! От посторонних взглядов жильцов оградит собственный внутренний дворик, «мини-патио», окруженное живой изгородью.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Двор без машин, спортивные снаряды и современный дизайн

Отдельное внимание вызывает то, как будут выстроены дворовые территории и общественные пространства в новом ЖК.

Во-первых, в подъездах, согласно требованиям времени, будут места для хранения колясок, велосипедов, лыж и прочего «необщественного транспорта». А понятная навигация позволит не заблудиться и точно найти нужную квартиру.

Во-вторых, в подъездах современное дизайнерское оформление, стеклянные входные двери. Бесшумные лифты, светильники с датчиками движения, экологичные материалы — все это даст вам необходимый комфорт уже сразу, на входе в подъезд.

В-третьих, двор будет охраняемым и закрытым: приватность и безопасность в наше время — одни из первоочередных требований, которые люди предъявляют к своему жилью. Двор освещается на трех разных по высоте уровнях — это позволяет комфортно и равномерно освещать общественные зоны.

В-четвертых, здесь реализуется концепция «Двор без машин».

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В-пятых, для оформления и наполнения двора используются только самые современные материалы, конструкции и идеи. Впоследствии, когда закончится стройка, тут будут и уютные беседки, и удобные, эргономичные скамейки, и пространства для общения. А уже прямо сейчас во дворе трех домов первой очереди мы видим спортивную площадку с современным безопасным покрытием и целую «стаю» уличных тренажеров, которые ждут своей очереди на установку. Руслан Хабибрахманов, руководитель АН «ФЛЭТ», подчеркивает:

— Возможности для спорта здесь продуманы максимально внимательно. Во двор уже привезли очень качественные тренажеры. А спортивная площадка, на которой мы находимся, многофункциональная: здесь можно играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол, есть разметка и инвентарь для всех этих игр. Будут и другие дворы, они будут соединяться между собой и предлагать разные возможности. Получится своеобразный оазис комфортного, современного образа жизни.

А что с социальной инфраструктурой?

Больной вопрос для жителей многих новостроек в Казани и за ее пределами: где учить детей? Куда ходить лечиться? Где заниматься спортом? Иными словами, достаточно ли объектов социальной инфраструктуры вблизи новых ЖК, не получится ли тут нового «человейника», из которого детей придется возить в школу за тридевять земель, по месту прописки бабушки?

В случае с ЖК «Зимний сад» все совершенно не так. В непосредственной близости от жилого комплекса уже открыты три муниципальных детских сада, а ближе к окончанию строительства на территории комплекса вырастет четвертый садик. Для детей постарше в шаговой доступности работают Осиновская гимназия, «Политехнический лицей №182», лицей им. В.В. Карпова. В Залесном детей ждут школа №57 и лицей №188 «Бионика».

На территории Осиново работает врачебная амбулатория, которая принимает детей и взрослых. Впрочем, доехать до городской поликлиники отсюда тоже не составляет никаких сложностей.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Те люди, которые сейчас покупают здесь квартиры, уже совсем скоро, когда вся новая социальная инфраструктура заработает, смогут их продать гораздо дороже.



Что касается магазинов и торговых центров, то все необходимое можно купить в торговом центре «Радужный», который находится в пяти минутах пешком от ЖК «Зимний сад». ТЦ «Бахетле» ждет покупателей в 10 минутах езды (поселок «Залесный»), поблизости стоит «Леруа Мерлен». И это все, не считая небольших, «точечных» магазинов и продуктовых супермаркетов.

Руслан Хабибрахманов добавляет:

— Не останутся «без жилья» и автомобили: в дальнейшем будет построен многоуровневый паркинг, который должен закрыть все потребности жителей комплекса. Одним из серьезных преимуществ этого ЖК становится то, что в шаговой доступности от него строится большой Дворец спорта с плавательным бассейном! Конечно, такая серьезная насыщенность инфраструктурой будет серьезно влиять на рейтинг жилого комплекса, в том числе и на инвестиционную привлекательность. Те люди, которые сейчас покупают здесь квартиры, уже совсем скоро, когда вся новая социальная инфраструктура заработает, смогут их продать гораздо дороже.

Строительство идет с опережением

Руслан Хабибрахманов отмечает еще один очень интересный факт:

— Всего в этом комплексе будет 10 домов, сейчас мы видим три из них. В первом доме 146 квартир, в доме №2 дом №3 — 166 квартир. Этот комплекс мы сами называем «Оазис в Осиново». Жилье стандарт-класса имеет все признаки комфорт-класса. Застройщик трепетно относится к качеству строительства. Его цель — не просто побыстрее построить и сдать, но построить качественно. При этом удается сдавать первые очереди ЖК «Зимний сад» с существенным опережением. Например, официальный срок сдачи домов №1 и №2 должен был быть 31 мая 2024 года. Но их сдадут в конце ноября 2023 года — на 7 месяцев раньше обещанного срока. С опережением получат ключи и покупатели квартир в доме №3.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Ильдар Ахметгалиев объясняет, почему удается так серьезно опережать сроки:

— Этому способствует постоянное внимание к стройке, к качеству и срокам. Кроме того, мы выбираем надежных проверенных подрядчиков.







Людмила Губаева