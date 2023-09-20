Гид по улице Кави Наджми: чистопольские купцы и революционные публицисты

Прогулка по Международной и Мергасовскому, часть 4-я

Территория у Черного озера стала известна в последние годы благодаря образцу провинциального конструктивизма — так называемому Мергасовскому дому. Процесс его расселения продолжается, но надежда, что он станет чем-то подобным московскому Дому Наркомфина, все еще есть. Впрочем, не менее значимы и остальные объекты: один дополняет богатую историю казанского старообядчества, а другой дополняет летопись банковского дела.

Дом Челышева (Кремлевская, 25)

Вообще, это и есть настоящий «Мергасовский дом», поскольку строили его в 1820-1830-е годы годах для лаишевского помещика Николая Ивановича Мергасова (1806-1870). Сын полковника, в 1825-м он окончил Казанский университет, стал унтер-офицером, потом штабс-капитанои гвардии-капитаном, вышел в отставку, был лаишевским уездным предводителем дворянства. Были у него владения во многих деревнях в Лаишевском, Верхнеуслонском районах, всего — 3957 десятин земли и 503 душ. Над его могилой на Арском кладбище была установлена чугунная резная часовня с крестом, окруженная чугунной решеткой.

Дом перестраивали в 1848 и в 1856 годах. После смерти Мергасова владельцем стал чистопольский купец Иван Львович Челышев. Был он старообряцем старопоморского-федосеевского согласия, его предки происходили из крепостных: Лев Васильевич Челышев числился «дворовых людей» помещика Шереметева. В середине 1850-х годов старший Челышев откупился от «помещичьей крепости» и стал купцом третьей гильдии. Было у него четверо детей. Иван родился в 1846-м, был купцом второй гильдии (торговал кирпичом) и жил на Грузинской улице (Карла Маркса), был женат на Марии Ивановне Гребенщиковой, из новопоморцев. В итоге и сам Челышев, перейдя в новопоморцы, стал главой общины.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Мергасовский дом (Кави Наджми, 24)

Построили его в 1928 году. Один из возможных авторов — Петр Сперанский (сценография спектаклей в казанких театрах и стадион «Динамо») по проекту архитектора-инженера Сергея Глаголева из Москвы. Другой вариант — главный архитектор Казани в 1936-1938 годы Дмитрий Федоров. В пользу второй версии говорит то, что неподалеку стоит другой, похожий Дом чекиста.

Здание это примечательна тем, что была попыткой построить в городе нормальную многоэтажку с удобствами. Ранее в Казани не могли начать подобную работу — не хватало средств. Да и этот дом с водопроводом на 65 квартир строили достаточно хаотично: искали по всему городу материалы (используя даже плиты из тростника), проекта отопления и канализации не было. Об этом стало понятно в процессе, так что для котельной пришлось пробивать стену. Позже выяснилось, что коммуналка здесь весьма дорогая.

Дом примечателен жителями. Здесь обитал глава Союза писателей ТАССР Кави Наджми и его жена переводчица Сарвар Адгамова. В этом году в БКЗ представили концертную версию оперы «Кави-Сарвар» (композитор — Миляуша Хайруллина, либретто — Айдар Ахмадиев) об их сложной судьбе, травле НКВД… Также они фигуровали в спектакле «Дом» (Ксюша Шачнева, Радмила Хакова, Йолдыз Миннуллина, Вера Попова, Владимир Раннев), шедший в «Углу» и получивший спецприз премии «Тантана».

Гостями у семьи были другие известные творцы — Хасан Туфан, Хади Такташ, Муса Джалиль, Джаудат Файзи, Салих Сайдашев. Тут же жил автор сказок Абдулла Алиш, погибший с Джалилем в фашистским застенках. Позже Мергасовский стал прибежищем художников: это видные гравюристы Магдалина Мавровская и Надир Альмеев, наивист Виктор Тимофеев. Обитал здесь ювелир Ильгиз Фазылзянов.

В 1981-м на доме появилась первая трещина, в 2002-м было решено, что здание изношено на 70%, в 2009-м его признали аварийным — и подлежащим сносу. Но часть на Кави Наджми — памятник культурного наследия, оно подлежит восстановлению. При этом неустойчивость домов на Кремлевском холме давно известна. Проблемой стало и расселение. Из дома вынесли все, что можно, силами волонтеров его удалось законсервировать.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Бывшее здание Казанского отделения Государственного Банка (Кави Наджми, 24)

Сюда Казанское отделение Государственного банка переехало в 1877 году. Ранее открывшееся в 1864-м отделение располагалось в помещении Казенных палат, в общем корпусе Казанских присутственных мест. При этом уже к концу позапрошлого века стала понятно, что места банку в здании, возведенному по проектура архитектора Ивана Васенкова, здесь хватает.

Кроме того, здание памятно тем, что 1931-1937 годы здесь жил писатель Гумер Гали. Среди произведений выпускника Татарского коммунистического университета — сборник публицистики («В борьбе за пролетарскую литературу». Также он с Хади Такташем и Кави Наджми создал первую литературную организацию татарских советских писателей «Октябрь», руководил журналом «Безнен юл», художественным сектором Татарского книжного издательства, был председателем Татарской ассоциации пролетарских писателей и сопредседателем оргкомитета по созданию Союза писателей ТАССР, заведующим кафедрой татарского языка и литературы в Казанском медицинском институте. В 1937 арестован по обвинению в антисоветской националистической деятельности и троцкизме, отсидел 10 лет, в 1949-м арестован вновь, умер в ссылке в 1954-м, уже на следующий год — реабилитирован.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps