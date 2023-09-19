День в истории: советский домен, мировой смайл

Чем примечательна дата 19 сентября?

19 сентября было создано Управление НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных, Элвис Пресли поехал служить в Германию, придумали смайлик и зарегистрировали домен .su. Родились композитор Луиза Хайрутдинова, оператор Юрий Гвоздь, хореограф Салима Аминова. Умерли пианист Робер Казадезюс, художница Зинаида Серебрякова, президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Борьба за мусор

19 сентября 1948 года в Бугульме родилась Луиза Хайрутдинова. Ее отец — композитор Ахметзян Хайрутдинов, в классе которого она училась в музыкальной школе при консерватории игре на виолончели. После окончила в Казани композиторский факультет и Уфимский институт искусств. В 1973 году создала первую татарскую оперу для детей «Мәкерле песи» («Коварная кошка»). Либретто написал на основе стихотворений Хади Такташа поэт Зульфат.

19 сентября 1949 года в Берлине родился Юрий Гвоздь. В 1953-м семья переехала в Казань, где он увлекся фотографией и стал работать в газете «Комсомолец Татарии». В Москве он окончил операторский факультет ВГИКа и устроился работать на Казанскую студию телевидения, став первым в ТАССР телеоператором с профессиональным образованием. Снимал так называемые клипы Ильхаму Шакирову, Римме Ибрагимовой и Ренату Ибрагимову, а также документальные ленты: «Сосны, освещенные солнцем», «Казань. Город, который я люблю», «Растет гигант на Каме» и многие другие. Работал с режиссером Эдуардом Утягановым, в частности, на съемках сериала «Мырау-батыр». Автор фильмов «Зов земли», «Поэт на все времена» о Хади Такташе, «Личное дело Фикрята Табеева» и других. Один из председателей правления Союза кинематографистов Татарстана.

19 сентября 1969 года в Уфе родилась Салима Аминова. В 1993-м окончила хореографический факультет Института искусств в Казани. Более 30 лет — балетмейстер театра Камала. С 2018 года преподает в хореографическом училище. Аминова занималась танцами во многих известных спектаклях: «Зәңгәр шәл», «Гөргөри кияүләре», «Хушыгыз!», «Баскетболист», «Ханума», «Мәңгелек буран» и других.

19 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, что Госкомитет по тарифам первым из государственных ведомств отреагировал на жалобы жителей деревни Зимняя Горка в Лаишевском районе, которым УК «ПЖКХ» в июле этого года задним числом выставила многотысячные счета за вывоз мусора в течение трех предыдущих лет, хотя, по официальным данным, мусор эта компания из деревни вывозила лишь дважды — 6 и 12 июля 2021 года. Ведомство вынесло УК «ПЖКХ» предупреждение и обязало произвести перерасчет сельчанам.

realnoevremya.ru

Наш домен, советский

19 сентября 1939 года в рамках приказа «Об организации лагерей военнопленных» было создано Управление НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных — УПВ. Контролировал работу управления замнаркома внутренних дел СССР комдив В.В. Чернышов, который одновременно был и начальником ГУЛАГа. В 1943 году на территории СССР действовали 35 лагерей для военнопленных, а к лету 1945 года их количество выросло до 206, еще через полгода их стало уже 267. В период с 1945 по 1950 год из СССР было репатриировано свыше 3,3 млн военнопленных бывших вражеских армий, из которых более 2,2 млн — пленные германских войск.

19 сентября 1990 года Вадим Антонов, один из руководителей кооператива «Демос» при Институте атомной энергии имени Курчатова, от имени Ассоциации пользователей UNIX зарегистрировал в базе данных Сетевого информационного центра домен верхнего уровня SU для применения на территории СССР. Первым «российским» сайтом стал ресурс отделения математики РАН по адресу ipsun.ac.msc.su.

Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Элвис поехал служить

19 сентября 1958 года Элвис Пресли отправился на военную службу в Германию. На призывной пункт в Мемфисе он прибыл в марте, будучи звездой хит-парадов с песнями вроде That’s All Right и Heartbreak Hotel. Элвиса определили в 3-ю танковую дивизию, он учился на военной базе Форд-Худ в Техасе. В Германии он познакомился с будущей женой Присциллой, дочерью летчика. В резерв вооруженных сил его перевели весной 1960 года.

19 сентября 1982 года профессор Скотт Фалман из Университета Карнеги-Меллона впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте. После этого смайлик стал прародителем почти 1,5 тысячи других смайликов и эмоджи, передающих самые разнообразные эмоции. У россиян самым популярным смайлом остается поднятый вверх большой палец.