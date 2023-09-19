День в истории: советский домен, мировой смайл
Чем примечательна дата 19 сентября?
19 сентября было создано Управление НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных, Элвис Пресли поехал служить в Германию, придумали смайлик и зарегистрировали домен .su. Родились композитор Луиза Хайрутдинова, оператор Юрий Гвоздь, хореограф Салима Аминова. Умерли пианист Робер Казадезюс, художница Зинаида Серебрякова, президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Борьба за мусор
19 сентября 1948 года в Бугульме родилась Луиза Хайрутдинова. Ее отец — композитор Ахметзян Хайрутдинов, в классе которого она училась в музыкальной школе при консерватории игре на виолончели. После окончила в Казани композиторский факультет и Уфимский институт искусств. В 1973 году создала первую татарскую оперу для детей «Мәкерле песи» («Коварная кошка»). Либретто написал на основе стихотворений Хади Такташа поэт Зульфат.
19 сентября 1949 года в Берлине родился Юрий Гвоздь. В 1953-м семья переехала в Казань, где он увлекся фотографией и стал работать в газете «Комсомолец Татарии». В Москве он окончил операторский факультет ВГИКа и устроился работать на Казанскую студию телевидения, став первым в ТАССР телеоператором с профессиональным образованием. Снимал так называемые клипы Ильхаму Шакирову, Римме Ибрагимовой и Ренату Ибрагимову, а также документальные ленты: «Сосны, освещенные солнцем», «Казань. Город, который я люблю», «Растет гигант на Каме» и многие другие. Работал с режиссером Эдуардом Утягановым, в частности, на съемках сериала «Мырау-батыр». Автор фильмов «Зов земли», «Поэт на все времена» о Хади Такташе, «Личное дело Фикрята Табеева» и других. Один из председателей правления Союза кинематографистов Татарстана.
19 сентября 1969 года в Уфе родилась Салима Аминова. В 1993-м окончила хореографический факультет Института искусств в Казани. Более 30 лет — балетмейстер театра Камала. С 2018 года преподает в хореографическом училище. Аминова занималась танцами во многих известных спектаклях: «Зәңгәр шәл», «Гөргөри кияүләре», «Хушыгыз!», «Баскетболист», «Ханума», «Мәңгелек буран» и других.
19 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, что Госкомитет по тарифам первым из государственных ведомств отреагировал на жалобы жителей деревни Зимняя Горка в Лаишевском районе, которым УК «ПЖКХ» в июле этого года задним числом выставила многотысячные счета за вывоз мусора в течение трех предыдущих лет, хотя, по официальным данным, мусор эта компания из деревни вывозила лишь дважды — 6 и 12 июля 2021 года. Ведомство вынесло УК «ПЖКХ» предупреждение и обязало произвести перерасчет сельчанам.
Наш домен, советский
19 сентября 1939 года в рамках приказа «Об организации лагерей военнопленных» было создано Управление НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных — УПВ. Контролировал работу управления замнаркома внутренних дел СССР комдив В.В. Чернышов, который одновременно был и начальником ГУЛАГа. В 1943 году на территории СССР действовали 35 лагерей для военнопленных, а к лету 1945 года их количество выросло до 206, еще через полгода их стало уже 267. В период с 1945 по 1950 год из СССР было репатриировано свыше 3,3 млн военнопленных бывших вражеских армий, из которых более 2,2 млн — пленные германских войск.
19 сентября 1990 года Вадим Антонов, один из руководителей кооператива «Демос» при Институте атомной энергии имени Курчатова, от имени Ассоциации пользователей UNIX зарегистрировал в базе данных Сетевого информационного центра домен верхнего уровня SU для применения на территории СССР. Первым «российским» сайтом стал ресурс отделения математики РАН по адресу ipsun.ac.msc.su.
Элвис поехал служить
19 сентября 1958 года Элвис Пресли отправился на военную службу в Германию. На призывной пункт в Мемфисе он прибыл в марте, будучи звездой хит-парадов с песнями вроде That’s All Right и Heartbreak Hotel. Элвиса определили в 3-ю танковую дивизию, он учился на военной базе Форд-Худ в Техасе. В Германии он познакомился с будущей женой Присциллой, дочерью летчика. В резерв вооруженных сил его перевели весной 1960 года.
19 сентября 1982 года профессор Скотт Фалман из Университета Карнеги-Меллона впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте. После этого смайлик стал прародителем почти 1,5 тысячи других смайликов и эмоджи, передающих самые разнообразные эмоции. У россиян самым популярным смайлом остается поднятый вверх большой палец.
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