Про рябину, день рождения и маму

Артисты одного (или двух) хитов — кто они?

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Зульфия Минхажева — «Цветок» (2000)»/youtube.com, аккаунт «Игорь Ю. Трощенко»

Видеопроект «Ютуб татарочки» на прошлой неделе предложил идею для материала, собрав пять героев, которых по-английски называют оne-hit wonders. То есть артисты одного хита. Зачастую это песни, действительно мощные, с ходу возвращающие слушателей в детство, юность, молодость. Кто-то из этих исполнителей сошел со сцены, другие ограничиваются корпоративами.

Первый образ — рябина

Первой у «Ютуб татарочек» идет песня Зульфии Мингазовой «Миләшкәем». Слова к ней написал шоумен, юморист и поэт Алмаз Хамзин, а музыку — Мухтар Мингазов, муж артистки.

Хамзин, выпускник сельскохозяйственного, строительного и педагогического вузов, сменил множество профессий. К примеру, пел в ансамбле «Саз», был заместителем директора ДК имени Куйбышева, режиссером в филармонии, преподавателем отделения артистов эстрады театрального училища, редактором отдела журнала «Казан утлары».

Хамзин много выступал. В одном из интервью вспоминал, что он с Мингазовым ездил на гастроли (тот занимался аппаратурой) и как-то задал ему вопрос. На концерте Хамзин по два часа, нужна передышка, может, жена Мингазова что-то будет делать?

На что Мингазов ответил, что попытки супруги выступить на сцене не вызвали восторга у публики, хотя она окончила музыкальное училище в Нижнекамске (туда в свое время не взяли Эльмиру Калимуллину, сказав, что у нее нет голоса). Но попробовать можно. В результате с ходу появилась песня, с которой Мингазова вышла на сцену.

Интересно, что по сюжету она напоминает хит Алсу Хисамиевой «Миләшләрем». Если здесь: «Өй каршындагы миләшем,// Минем якын сердәшем,// Чуалса фикер, хисләрем,// Аның белән серләшәм» («Рябина напротив дома,// Мой близкий, доверенный друг,// Если путаются мысли, чувства,// Делюсь с ней»), то у Хисамиевой: «Өй каршындагы миләшләр,// Аңлагандай теләкне,// Чакыралар бушатырга// Сагыш тулы йөрәкне» («Рябины напротив дома,// Словно понимая мои желания,// Зовут освободить сердце,// Полное тоски). Мы писали, насколько, кроме шуток, важен образ березы в татарской песенной культуре. Быстрый поиск позволяет найти около 20 известных песен с упоминанием рябин.

После Мингазова стала одной из участниц рубрики «Куда они исчезли?».

Она стала завоевывать Казань в 1996-м, давая концерты и выпуская альбомы. Можно также вспомнить ее дуэт «Апа+Сеңел» с Гульнарой Исмаевой. На песню «Ниләр булды сиңа гөлем» в 2000-м вышел клип, украшенный анимацией, от уфимской студии «Муха». Есть у Мингазовой диск с детскими песнями.

Но когда интерес к ней, по словам самой певицы, начал угасать, семья решила прекратить совместно заниматься карьерой, при этом муж продолжает играть музыку, сочинять. К примеру, его композиции звучат в спектаклях Нижнекамского драматического театра, а в прошлом году популярность, благодаря проекту «СалаваTIK», получила его песня «Бии итек-читекләр» на слова Шауката Галиева.

Комбо: песня про маму и день рождения

С другой стороны, одна песня может кормить долго. Это хит Сагита Гыйбашева «Әниемнең туган көне бүген» («Сегодня день рождения у моей мамы»). Это повод задуматься и о других популярных темах для татарских песен. Но они связаны уже со спросом: песни на день рождения, на свадьбу, песни о родителях. В Казахстане эстрадные певцы открыто называют частью той-бизнеса, настолько серьезна у них свадебная индустрия. Так же и у нас: зачастую, открывая очередной сборник исполнителя, видишь идущие подряд песни про родственников и праздники. Гыйбашев, получается, сотворил комбо, совместив две популярные темы.

Гыйбашев так же, как и Хамзин, человек интересной судьбы. До армии работал плотником, торговал мясом, был грузчиком, охранником. В Казань он приехал в 1985-м, по воспоминаниям, первые три дня спал на вокзале. Песню о дне рождения мамы ему написал Зуфар Хайрутдинов, слова — Резеда Халилова (это, кажется, ее единственный хит).

При этом у Гыйбашева есть и другой популярный трек — «Син сөюдән чибәр», клип на который вышел в 1998 году. Но о нем мы поговорим позже, поскольку он считается одним из первых татарских клипов вообще.

